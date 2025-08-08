Nome do assessor de Gordinho do Bolsonaro aparece em estelionato internacional

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A brasileira Larissa de Carvalho de Oliveira Martins, de 49 anos, que mora nos Estados Unidos, registrou um boletim de ocorrência nesta sexta-feira (8) contra o chefe de gabinete do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), Babington dos Santos - a quem ela aponta como responsável por intermediar um golpe.

Conforme relatou à reportagem do Correio do Estado, Larissa afirmou ter sido procurada pelo WhatsApp por um homem que seria o chefe de gabinete do deputado Gordinho do Bolsonaro. Em um áudio enviado, ele diz que tem um empresário de confiança que queria comprar reais pagando em dólares.

“Um empresário de direita, um cara muito bacana, muito sólido, tá? Pedi para ele te procurar. Ele falou: ‘Bob, tô muito preocupado com essa situação aí do tarifaço, tenho muitos dólares nos Estados Unidos e tô querendo converter em real. Conhece alguém nos Estados Unidos que poderia me indicar para fazer uma ponte?’ [Respondi que] a Larissa sempre nos ajuda e vou passar o contato dela”, diz o áudio que supostamente seria do assessor.

Larissa afirmou que conheceu Bob por meio de outros assessores de parlamentares em Brasília. O empresário em questão que queria converter dólares em reais seria Ernani Paciornik.

A brasileira relatou que, após a conversa que ocorreu por envio de áudios por um homem que se apresentou como o empresário, ela chegou a fazer a transferência, a pedido dele, em nome de um terceiro, no valor de R$ 24 mil.

Acreditando que estava tudo certo, chegou a receber um comprovante de transferência em dólares falso. Entretanto, logo percebeu que o valor não entrou na conta, o que a fez procurar novamente Bob.

Inicialmente, ele teria dito que ia resolver, mas logo a conversa mudou de tom, e o dito assessor parlamentar tratou ela e o esposo com grosseria; o casal terminou sendo bloqueado por ambos.

O dinheiro, conforme relatou Larissa, era uma reserva da família, mais uma ajuda de custo enviada pelo sogro. O momento foi classificado como crítico pela família, já que o marido está desempregado.

Outro lado

O chefe de gabinete do parlamentar sul-mato-grossense, Babington dos Santos, relatou que também foi vítima de tentativa de golpe por uma pessoa usando falsamente o nome de um amigo dele de longa data.

“Fui vítima de uma tentativa de golpe por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em que uma pessoa se fez passar por um amigo pessoal, o empresário Ernani Paciornik. Essa pessoa, utilizando-se de falsa identidade, me solicitou uma indicação para realizar uma operação de câmbio”, explicou Bob.

Bob disse que foi ludibriado pelo golpista, que se passou pelo amigo dele, dizendo ser o empresário que o procurou, e ele apenas intermediou o contato. O chefe de gabinete procurou a polícia civil e também registrou um boletim de ocorrência.

“Minha participação se limitaria a fazer a ponte de contato, sem me envolver nas tratativas financeiras. Fiz apenas uma indicação entre conhecidos, como se alguém te pedisse o contato de uma oficina. O que eles trataram, como trataram, de que forma trataram, não me foi passado e não teve minha participação”, disse Bob, que completou:

“Fui injustamente exposto publicamente e caluniado em um grupo de trabalho com mais de 100 colegas, com insinuações de que eu fazia parte do golpe. Essa situação está afetando minha imagem profissional, minha tranquilidade e meu ambiente de trabalho. Minha reputação profissional, construída ao longo de 35 anos, jamais esteve associada a qualquer atividade ilícita. Diante disso, registrei a ocorrência para a devida apuração do estelionato, da exposição pública indevida e da possível ameaça velada que sofri."

