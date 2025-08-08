Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Nome do assessor de Gordinho do Bolsonaro aparece em estelionato internacional

Após perder mais de R$ 24 mil reais, a brasileira que reside nos Estados Unidos, com a ajuda de uma amiga de Brasília, registrou um boletim de ocorrência contra o assessor

Da Redação

08/08/2025 - 18h53
A brasileira Larissa de Carvalho de Oliveira Martins, de 49 anos, que mora nos Estados Unidos, registrou um boletim de ocorrência nesta sexta-feira (8) contra o chefe de gabinete do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), Babington dos Santos - a quem ela aponta como responsável por intermediar um golpe.

Conforme relatou à reportagem do Correio do Estado, Larissa afirmou ter sido procurada pelo WhatsApp por um homem que seria o chefe de gabinete do deputado Gordinho do Bolsonaro. Em um áudio enviado, ele diz que tem um empresário de confiança que queria comprar reais pagando em dólares.

“Um empresário de direita, um cara muito bacana, muito sólido, tá? Pedi para ele te procurar. Ele falou: ‘Bob, tô muito preocupado com essa situação aí do tarifaço, tenho muitos dólares nos Estados Unidos e tô querendo converter em real. Conhece alguém nos Estados Unidos que poderia me indicar para fazer uma ponte?’ [Respondi que] a Larissa sempre nos ajuda e vou passar o contato dela”, diz o áudio que supostamente seria do assessor.

Larissa afirmou que conheceu Bob por meio de outros assessores de parlamentares em Brasília. O empresário em questão que queria converter dólares em reais seria Ernani Paciornik.

A brasileira relatou que, após a conversa que ocorreu por envio de áudios por um homem que se apresentou como o empresário, ela chegou a fazer a transferência, a pedido dele, em nome de um terceiro, no valor de R$ 24 mil.

Acreditando que estava tudo certo, chegou a receber um comprovante de transferência em dólares falso. Entretanto, logo percebeu que o valor não entrou na conta, o que a fez procurar novamente Bob.

Inicialmente, ele teria dito que ia resolver, mas logo a conversa mudou de tom, e o dito assessor parlamentar tratou ela e o esposo com grosseria; o casal terminou sendo bloqueado por ambos.

O dinheiro, conforme relatou Larissa, era uma reserva da família, mais uma ajuda de custo enviada pelo sogro. O momento foi classificado como crítico pela família, já que o marido está desempregado.

Outro lado

O chefe de gabinete do parlamentar sul-mato-grossense, Babington dos Santos, relatou que também foi vítima de tentativa de golpe por uma pessoa usando falsamente o nome de um amigo dele de longa data.

“Fui vítima de uma tentativa de golpe por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em que uma pessoa se fez passar por um amigo pessoal, o empresário Ernani Paciornik. Essa pessoa, utilizando-se de falsa identidade, me solicitou uma indicação para realizar uma operação de câmbio”, explicou Bob.

Bob disse que foi ludibriado pelo golpista, que se passou pelo amigo dele, dizendo ser o empresário que o procurou, e ele apenas intermediou o contato. O chefe de gabinete procurou a polícia civil e também registrou um boletim de ocorrência.

“Minha participação se limitaria a fazer a ponte de contato, sem me envolver nas tratativas financeiras. Fiz apenas uma indicação entre conhecidos, como se alguém te pedisse o contato de uma oficina. O que eles trataram, como trataram, de que forma trataram, não me foi passado e não teve minha participação”, disse Bob, que completou:

“Fui injustamente exposto publicamente e caluniado em um grupo de trabalho com mais de 100 colegas, com insinuações de que eu fazia parte do golpe. Essa situação está afetando minha imagem profissional, minha tranquilidade e meu ambiente de trabalho. Minha reputação profissional, construída ao longo de 35 anos, jamais esteve associada a qualquer atividade ilícita. Diante disso, registrei a ocorrência para a devida apuração do estelionato, da exposição pública indevida e da possível ameaça velada que sofri."

Assistência social

Após alerta de frio, Parque Ayrton Sena retorna como ponto de acolhimento

O ponto de apoio começa funcionar a partir desta sexta-feira, com abertura às 18 horas e encerramento às 6 horas

08/08/2025 16h33

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana Foto: Divulgação

Com uma nova onda de frio chegando em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, vai reativar o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna a partir desta sexta-feira (8), para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno, a partir das 18h até às 6h.

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso que, promete, começar hoje e seguir até o início da próxima semana. De acordo com a previsão, as temperaturas podem chegar a 8ºC no domingo. Já no sábado (9) e segunda-feira (11), os termômetros podem marcar mínimas entre 10ºC e 11ºC.

A iniciativa segue a resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC.

Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim-de-semana. O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.   

Assistência Social

O Projeto Inverno Acolhedor, teve sua primeira fase em 28 de maio quando chegou a primeira onda de frio em Campo Grande, até o momento a ação já atendeu um total de 905 pessoas no Ponto de Apoio. Durante as ações, foram entregues mais de mil marmitas doadas por organizações da sociedade civil, entidades religiosas parceiras e também produzidas pelas merendeiras das unidades de acolhimento.

Apesar das temperaturas elevadas registradas nas últimas semanas, a SAS continua intensificando as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

Dados gerais

Além dos acolhimentos, a SAS, em parceria com as demais políticas públicas da gestão municipal vem realizando durante o Inverno Acolhedor, ações complementares de atendimento à população em situação de rua, por meio de mutirões no Centro POP com a participação da Funsat, Emha e equipe da Central do Cadastro Único da SAS.

Até o momento foram realizados 92 atendimentos pela Emha e mais de 60 pela Funsat. Durante as seis etapas do projeto, as comunidades terapêuticas receberam 71 usuários que aceitaram iniciar tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. No total, foram realizadas 408 ações complementares. “Estamos atentos às previsões meteorológicas junto a Defesa Civil e sempre começamos a organizar as ações com uma semana de antecedência para garantir toda a estrutura de atendimento às pessoas em vulnerabilidade”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento. 

Cidades

Policial apontado como "faz-tudo" do tráfico de drogas é preso em MS

O servidor público, conhecido como "clínica geral", foi flagrado na Operação Blindspot, que apontou a atuação dele favorecendo uma organização criminosa com informações sigilosas

08/08/2025 16h00

Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Ministério Público de Mato Grosso do Sul Foto: MPMS

O policial penal, Jonathas Wilson Moraes Cândido, de 37 anos, teve a prisão preventiva decretada após investigações apontarem o envolvimento dele com quadrilhas especializadas em tráfico de drogas.

O pedido de prisão ocorreu após a investigação ter levantado elementos fortes de que o investigado ajudava, de maneira contínua, líderes de uma facção criminosa. Os indícios indicaram que ele vazava informações secretas e consultava sistemas restritos sem autorização.

Pelo serviço, Jonathas recebia vantagens ilícitas e ainda atuava monitorando bens apreendidos em operações policiais

A decisão judicial aponta que a prisão é necessária para garantir a ordem pública e impedir que o investigado atrapalhe o andamento da investigação. O processo tramita em segredo de justiça.

Alvo de duas operações


Em julho deste ano, durante a Operação Blindspot, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o servidor público foi um dos 37 alvos de busca e apreensão cumpridos em municípios de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Segundo informações obtidas pelo Correio do Estado, Jonathas seria um dos integrantes de uma quadrilha investigada pelo Gaeco, braço do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) , que seria “altamente estruturada, com extensa rede de distribuição de drogas, com vários integrantes”.

Chamado de “clínica geral”, Jonathas foi preso em março de 2022, quando o Gaeco apontou que ele fazia parte de um esquema descoberto em Mato Grosso do Sul, no qual houve a formação do núcleo chamado Sintonia dos Gravatas, uma célula da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o Gaeco, as investigações revelaram a atuação de uma organização criminosa voltada principalmente ao tráfico de cocaína e de pasta-base.

“No início desta investigação, ainda em setembro de 2024, foi possível apreender grande quantidade de drogas que pertenciam a essa organização criminosa e circulavam transportadas em cilindros de oxigênio”, diz nota do MPMS. 

Ainda conforme as investigações, a apreensão foi de uma carga com 146,860 quilos de cocaína, 267,990 kg de pasta-base de cocaína, 7,550 kg de haxixe marroquino e 2,250 kg de skunk, totalizando 424,310 kg de entorpecentes.

“O transporte dos entorpecentes é feito, majoritariamente, por meio de caminhões utilizados no transporte rodoviário de cargas, sendo que a logística criminosa se apoia no aliciamento dos motoristas atuantes no setor, que recebem valores para realizar o transporte clandestino de drogas escondidas entre cargas lícitas”, explica em nota.

A organização criminosa, que é altamente estruturada, como afirmou o Gaeco, utiliza “diversas estratégias de ocultação, como o acondicionamento dos entorpecentes em estepes e, conforme constatou na referida apreensão, até mesmo no interior de cilindros de oxigênio adulterados”.

Courrier


A Operação Courrier, deflagrada em março de 2022, prendeu sete pessoas, entre elas estavam os advogados Paula Tatiane Monezzi, Thais de Oliveira Caciano, Bruno Ghizzi e Inaiza Herradon Ferreira, que segundo a investigação formariam o grupo Sintonia dos Gravatas.

Além deles, foram presos: Rodrigo Pereira da Silva, que era chefe de Cartório da 1ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande; a traficante Kamila Mendes de Souza; além do policial penal.

Matéria do Correio do Estado da época mostrou que os investigadores do Gaeco citaram a ligação do advogado Bruno Ghizzi (um dos advogados suspeitos de envolvimento com o PCC) com Rodrigo Pereira da Silva Corrêa.

Na peça, é dito que o chefe do Cartório proporcionou a “Bruno Ghizzi acesso à plataforma Sigo e a documentos sigilosos relacionados ao PCC, estes últimos também identificados pela criação de uma pasta, no próprio sistema do Poder Judiciário, com documentos sigilosos referentes a presos que tiveram inclusão nos documentos sigilosos relacionados ao PCC, estes últimos também identificados no Sistema Penitenciários Federal”.

No caso de Jonathas, a investigação apontava que ele recebia dos investigados com o intuito de realizar transferências de determinados presos, entre outras ações dentro do sistema penal.

Assine o Correio do Estado 

