Novo presidente da Comissão de Educação, Nikolas Ferreira nunca apresentou projeto sobre o tema

Cidades

Investimentos incluem construção de 30 creches e escolas de educação infantil, 16 escolas em tempo integral, e realização de outras 54 obras na área da saúde

O Governo Federal executará, através do Novo PAC Seleções, 159 obras em Mato Grosso do Sul, nas áreas da saúde, educação, cultura e esporte. Mato Grosso do Sul teve participação ativa no Novo PAC Seleções, inscrevendo propostas em todas as 27 modalidades.

Nesta manhã, o Governo Federal anunciou o resultado de 16 das modalidades. No total, 57 municípios de Mato Grosso do Sul foram contemplados.

Com as propostas selecionadas, o Estado receberá investimentos para realizar 159 obras, que irão melhorar o acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura. Os benefícios alcançarão mais de 2,5 milhões de sul-mato-grossenses, 93% da população do estado.

EIXO MINISTÉRIOS QUANTIDADE Saúde Saúde 81 Educação Educação 70 Infraestrutura

Social e Inclusiva Cultura

Esporte 5

3 TOTAL 159

Educação

Ao todo, foram selecionadas 70 propostas na educação, 24 delas envolvendo transporte escolar e 46 relacionadas a obras, sendo 30 delas para construção de creches e escolas de educação infantil, e 16 para construção de escolas de tempo integral ou mais salas de aula para esse propósito.

"Desde o ano passado temos atuado muito junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal pela aprovação de projetos dos municípios, principalmente de creches, que são grandes demandas nos municípios. A seleção dessas propostas é algo a ser comemorado, mostra que o Brasil está no rumo certo, ampliando os investimentos públicos no bem estar da população", destacou o deputado Vander Loubet, que reivindicou ao Governo Federal o investimento na educação sul-mato-grossense.

Dos 79 municípios do Estado, 40 serão beneficiados: Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Eldorado, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Ivinhema, Japorã, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

Demais áreas

Confira as obras e empreendimentos que Mato Grosso do Sul vai receber do Novo PAC Seleções:

Novo PAC Seleções

O Novo PAC Seleções foi lançado no dia 27 de setembro de 2023 quando foram anunciados investimentos de R$ 65,4 bilhões para seleções de obras e empreendimentos com participação dos estados e municípios.

O valor total destinado ao Novo PAC Seleções é de R$ 136 bilhões e a segunda etapa do programa deve ser lançada em 2025. O recurso está contemplado no investimento total do Novo PAC que é de R$ 1,7 trilhão.

No total, o programa compreende cinco eixos e 27 modalidades, executadas pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte, sob coordenação da Casa Civil da Presidência da República, conforme tabela abaixo:

Com o Novo PAC Seleções, o Governo Federal ampliou o formato para as cidades e estados apresentarem as principais necessidades e prioridades para a população.

Os projetos selecionados se somam às obras já anunciadas pelo Governo Federal, em agosto de 2023, quando foi lançado o Novo PAC. O programa está consolidado como uma forte parceria entre Governo Federal e setor privado, estados, municípios e movimentos sociais, para gerar emprego e renda, reduzir desigualdades sociais e regionais em um esforço comum e comprometido com a transição ecológica, neoindustrialização, crescimento com inclusão social e sustentabilidade ambiental.

Assine o Correio do Estado.