Número de superdotados cresce de 15 para 21 em MS

O número de pessoas superdotadas em Mato Grosso do Sul subiu para 21 neste segundo semestre de 2024, e o Estado ocupa agora a 16º posição no ranking nacional, conforme aponta pesquisa realizada pela Mensa Brasil.

Se comparado com levantamento divulgado no primeiro semestre deste ano, o índice aumentou em 40%, já que antes eram 15 superdotados registrados em MS. À época, o estado ocupava o 17º lugar no ranking das Unidades da Federação com o maior número de superdotados

A organização considera pessoas superdotadas aquelas que possuem capacidades mentais significativamente acima da média em uma ou mais áreas do conhecimento.

De acordo com a Mensa, que reúne indivíduos com alto quociente de inteligência (QI), foram mapeadas cerca de 4 mil pessoas superdotadas em todo o Brasil.

Dentre elas, 32% são crianças e adolescentes. Em MS, por exemplo, das 21 pessoas superdotadas mapeadas pela organização, 8 são crianças.

No Brasil

No topo do ranking com mais pessoas superdotadas, quem lidera é o estado de São Paulo, com surpreendentes 1700 pessoas. No Rio de Janeiro, segundo estado do ranking, são 423. Logo em seguida estão os estados de Minas Gerais (322), e Paraná (308).

Confira o total de superdotados identificados pela Mensa Brasil por estado (adultos e crianças somados):

Mensa Brasil

Com o intuito de ampliar a descoberta de pessoas com superdotação/altas habilidades, a entidade tem realizado periodicamente rodadas de testes em diversas cidades brasileiras.



Fundada em 2002, a associação é filiada brasileira oficial da Mensa Internacional, a maior, mais antiga e mais prestigiada organização de alto quociente de inteligência (QI) do mundo.

Ela congrega pessoas com altas capacidades intelectuais, tendo como único requisito de ingresso possuir QI acima de 98% da população em geral, comprovado por teste referendado de inteligência.

A entidade coordena, representa e mobiliza seus associados, com foco em três objetivos principais: (i) identificar e promover a inteligência humana em benefício da humanidade; (ii) estimular pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência; e (iii) prover um ambiente intelectual e socialmente estimulante para seus associados.

Superdotados

Pessoas superdotadas são aquelas que possuem capacidades mentais significativamente acima da média, manifestando-se em diversas áreas como a intelectual, criativa, artística ou de liderança. Elas apresentam uma curiosidade insaciável, uma memória excepcional e uma facilidade ímpar para aprender e resolver problemas complexos.

Algumas características que pessoas superdotadas podem ou não apresentar são:

Aprendizagem rápida: Assimilação rápida de informações e conceitos complexos.

Memória excepcional: Facilidade para lembrar fatos, datas e detalhes.

Pensamento abstrato: Capacidade de pensar além do concreto, fazendo conexões entre ideias aparentemente não relacionadas.

Curiosidade intensa: Interesse insaciável por aprender coisas novas e fazer perguntas.

Criatividade: Capacidade de gerar ideias originais e soluções inovadoras para problemas.

Percepção aguda: Notam detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas.

Senso de humor: Frequentemente possuem um senso de humor mais desenvolvido e um olhar crítico sobre as coisas.