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ENTREVISTA

"O CMO, ao lado da Amazônia, é prioridade absoluta no Exército"

Comandante militar do Oeste destaca integração com as forças de segurança, vigilância das fronteiras e preparação para uma nova temporada de incêndios no Pantanal

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

11/07/2026 - 09h30
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“O Comando Militar do Oeste [CMO], ao lado do Comando Militar da Amazônia [CMA], é prioridade absoluta para o Exército brasileiro”.

A afirmação do comandante do CMO, general do Exército e comandante militar do Oeste Alcides Valeriano de Faria Júnior, resume a importância estratégica da região que abrange Mato Grosso do Sul e Mato Grosso para a defesa nacional.

Com mais de 1,1 mil quilômetros de fronteira seca com Paraguai e Bolívia, a área concentra desafios relacionados ao combate aos crimes transfronteiriços e à integração com as forças de segurança pública, tendo o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) como principal ferramenta tecnológica para vigilância e produção de inteligência.

Em entrevista ao Correio do Estado, o general do Exército também alertou para o risco de uma nova temporada severa de incêndios no Pantanal e destacou que o Exército já atua em conjunto com Bombeiros, Ibama, ICMBio, Polícia Federal (PF), Receita Federal, Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e demais forças de segurança.

Segundo ele, a combinação entre tecnologia, compartilhamento de inteligência e atuação integrada consolidou o CMO como um dos principais pilares da estratégia brasileira de defesa das fronteiras e de resposta a emergências na região.

_____

General, para iniciarmos, o senhor poderia detalhar sua trajetória?

Sou natural de Juiz de Fora [MG] e incorporei ao Exército em 1982, na Escola Preparatória de Cadetes, quando ainda fazíamos todo o Ensino Médio no Exército.

Formei-me na Aman [Academia Militar das Agulhas Negras], quando escolhi a cavalaria, em 1988, e segui a carreira normal, como comandante de pelotão, comandante de subunidade, que é o esquadrão.

Fiz o curso de piloto de helicópteros e tive uma carreira na área da aviação e voltei para a cavalaria. Fui instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no Rio de Janeiro.

Tive experiências marcantes no exterior: missões de paz no Chipre e na Guiné-Bissau, fui instrutor do Centro Argentino de Treinamento Conjunto de Operações de Paz, fiz um curso de política e estratégia de alta administração no Chile, comandei o Centro de Instrução de Aviação do Exército e fui promovido a general de brigada em 2018, e aí fui para o Paraná, comandei a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada.

Depois, mais uma vez para o Exterior, fui para os Estados Unidos, onde fui subcomandante para interoperabilidade do Exército Sul, em San Antônio, no Texas.

Daí voltei para o Brasil, passei pelo Estado-Maior do Exército como 5º subchefe, responsável pelas relações internacionais, fui para Porto Alegre [RS], comandei a 6ª divisão do Exército, e chefiei o Centro de Comunicação Social em Brasília, fui promovido a general de quatro estrelas e designado para o Comando Militar do Oeste.

Quais setores passaram à iniciativa privada e estão sujeitos à regulação?

Hoje, os serviços públicos básicos e essenciais prestados pela iniciativa privada, consórcios, empresas de economia mista e por meio de parcerias público-privadas [PPPs] incluem água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, gás canalizado, energia elétrica, mineração, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e o transporte intermunicipal.

Qual a importância estratégica do Comando Militar do Oeste dentro da estrutura de defesa brasileira?

O CMO é um comando militar com uma especificidade muito grande por estar na fronteira Oeste, que é extensa e muito permeável com dois países que são muito amigos do Brasil, Paraguai e Bolívia, mas que, por razões econômicas, possuem vulnerabilidades na segurança.

Então, esse é o desafio do CMO, a questão da segurança pública no caso, mais especificamente dos crimes transfronteiriços. E por razão disso também ele foi escolhido como prioridade do Exército Brasileiro. Ao lado do Comando Militar da Amazônia.

Temos prioridade de recebimento de material de ponta e foi aqui que começou o Sisfron [Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras]. Aqui nós temos, 1.150 km de fronteira seca onde não existe um obstáculo natural, o que é um contexto complicado.

Em outros comandos há fronteira, mas nenhum deles têm uma faixa de fronteira seca tão grande como o CMO.

O Sisfron é o pilar tecnológico desse controle. Como ele funciona e em que fase de implantação se encontra?

O Sisfron nasceu de um projeto em 2010, que dividiu o Brasil em áreas, e começou a ser implementado em 2012, época em que o programa foi dividido em fases. Ele se baseia em três pilares: sensores [radares e escutas], processadores [inteligência de dados]e atuadores [a tropa no terreno].

O projeto piloto do Sisfron, na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Dourados, terminou em 2019.

Agora, seguimos para as áreas de Corumbá [18ª Brigada] e Cuiabá [13ª Brigada]. E o que houve? Se imaginava que o aporte de recursos seria o suficiente para que ele fosse concluído em 10 ou 12 anos, só que é um projeto de R$ 12 bilhões, e com as restrições orçamentárias, o prazo foi sendo empurrado.

O projeto piloto terminou em 2019. A previsão nas áreas de Corumbá e Cuiabá é de 2029. É um projeto que permitiu um salto na qualidade das nossas operações e no adestramento da tropa.

O Sisfron é um programa, sobretudo, tecnológico. O projeto sofreu influência dos avanços?

O programa está longevo e, com isso, a concepção que foi feita em 2012, em função dos avanços tecnológicos, ficou um pouco defasada no tempo.

Por exemplo: começou nesta fase 1 a construção de uma infovia, com 74 torres que saem de Campo Grande e vão a todos os pelotões de fronteira e a todas as unidades, e na época não tinha a Starlink, por exemplo.

Hoje, as torres foram feitas, elas estão operacionais, mas os equipamentos precisam de atualização.

Como é a estratégia para que o Sisfron não dependa de tecnologia estrangeira nas comunicações?

Citei aqui a Starlink, empresa de satélites do empresário Elon Musk. Nós temos que pensar na redundância, e o Sisfron exige 75% de conteúdo nacional para garantir o domínio tecnológico.

Temos opções de comunicação que não envolvem sistema estrangeiro, mas mesmo que a gente use estes satélites, temos tecnologia para mandar o sinal criptografado e protegido.

A nossa infraestrutura física é o que garante que não fiquemos dependentes.

Mas é importante destacar que o Sisfron funciona muito bem. Ele permitiu um salto de qualidade e quantidade de operações, e no treinamento da tropa que nós não tínhamos no passado. Ele é um caso de sucesso, não tenha dúvida.

O Sisfron também compartilha informações com forças de segurança?

Ele foi feito para isso também. Ele é um sistema dual. Claro que ele ajuda no combate aos ilícitos transfronteiriços, mas ele serve prioritariamente para que o Exército cumpra sua missão constitucional número um, razão pela qual existem as Forças Armadas, que é a defesa da pátria.

Ele foi concebido para isso, as informações que ele produz, depois de processadas, de analisadas, ele gera dados de inteligência, que são compartilhados com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, as forças estaduais.

Temos um excelente relacionamento com todas elas e, com isso, a gente planeja operações de segurança pública.

Como o Exército atua na proteção ao meio ambiente, especialmente no Pantanal?

Proteção ao meio ambiente é o tema do dia. Em 2024, nossa participação foi fundamental na coordenação com Bombeiros, Ibama e ICMBio no combate às queimadas no Pantanal.

Utilizamos as estruturas do Sisfron de forma dual: levamos nossos caminhões de comando e controle [shelters] para o meio do Pantanal, onde não há torres, e eles se interligam via satélite para transmitir dados em tempo real para as agências em Campo Grande.

Para este ano já estamos em alerta. Fizemos uma reunião com os bombeiros militares de Mato Grosso do Sul, onde eles apresentaram um cenário preocupante para os próximos meses, com o super-El Niño, com o Pantanal não tendo sido inundado como deveria, então a gente está preocupado.

Falando na cooperação com forças de segurança pública, como se organiza a Operação Ágata na região?

A Operação Ágata é estruturada em três níveis: o primeiro é permanente, realizado pelos pelotões de fronteira 24 horas por dia; o segundo é conduzido com autonomia pelas brigadas e orientado por dados de inteligência; e o terceiro é centralizado no CMO, podendo envolver recursos singulares do Exército ou conjuntos com a Marinha e a Força Aérea.

Frequentemente, ela ocorre como uma operação espelhada, com ações coordenadas simultaneamente pelos países vizinhos para gerar maior sinergia no combate aos ilícitos.

Qual o real poder de dissuasão do Exército Brasileiro hoje? O Exército está bem servido tecnologicamente?

Dentro do contexto da América do Sul, o Exército está muito bem. Não temos nenhuma ameaça iminente agora, mas temos um poder de dissuasão considerável perante nossos vizinhos. Demonstramos essa capacidade ao concentrar meios em Boa Vista durante a recente crise entre Venezuela e Guiana.

Embora exista um gap tecnológico em relação às superpotências que investem trilhões, nossa preparação individual e coletiva é elogiada mundialmente, inclusive pelos norte-americanos.

Temos tecnologias de ponta nacionais, como o míssil tático de cruzeiro [projeto Astros], que atinge alvos a 300 km com precisão de nove metros. Isso é tecnologia pura nacional.

Como o senhor define a relação com os órgãos de segurança locais?

O ponto alto aqui em Mato Grosso do Sul é a integração total. Seja com o DOF, Polícia Federal, Receita ou o governo do Estado, a troca de informações é completa. É essa união que nos permite combater com eficácia o tráfico de armas e drogas nesta fronteira.

Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

{PERFIL}

General Alcides Valeriano de Faria Júnior

General do Exército. Atual comandante do Comando Militar do Oeste, em Campo Grande. Ingressou nas Forças Armadas em 1982.

Previdência Social

MS tem 45 vagas em mutirão de perícia médica no fim de semana

Em todo o Brasil, estão previstos mais de 17 mil atendimentos entre os dias 11 e 12 de julho

10/07/2026 17h30

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Atendimentos serão realizados em Corumbá, Costa Rica e Três Lagoas

Atendimentos serão realizados em Corumbá, Costa Rica e Três Lagoas Divulgação/ Governo Federal

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A Perícia Médica Federal realiza um mutirão neste fim de semana (11 e 12 de julho) em 19 estados do País. Em Mato Grosso do Sul, há 45 vagas remanescentes para atendimentos por meio da telemedicina. 

O mutirão oferece perícias iniciais para benefiício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios assistenciais (REVBPC).

Mais de 17,8 mil pessoas devem receber atendimento em todo o País, ampliando o acesso da população à perícia médica, reduzindo o tempo de espera em um tempo com escassez de peritos. 

Em Mato Grosso do Sul, serão realizados atendimentos em Corumbá, Costa Rica e Três Lagoas, com 37 vagas disponibilizadas em cada município. 

As vagas são destinadas, prioritariamente, a pessoas que já estavam na fila de espera. Quando a Perícia Médica Federal identifica a possibilidade de antecipação, o segurado é comunicado por SMS, e-mail ou por meio do processo disponível no aplicativo Meu INSS.

Em Corumbá, 20 vagas já foram preenchidas, restando 17. Em Costa Rica, ainda restam 21 vagas e, em Três Lagoas, restam 7 vagas a serem preenchidas. 

Para preencher as vagas remanescentes, o cidadão pode tentar agendar a perícia através do aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente através de uma agência da Previdência Social. A disponibilidade depende de cada unidade. 

Em todo o País, o mutirão calcula 17.874 atendimentos em 47 municípios. Até a atualização da matéria, 10,8 mil vagas já foram preenchidas e pouco mais de 7 mil ainda estavam sobrando. 

Somente na região Nordeste do Brasil foram ofertadas 12,7 mil vagas. Em Campina Grande (PB) estão previstos 2.856 atendimentos; 2.288 em Arapiraca (AL); e 1.212 atendimentos em Fortaleza (CE). 

Interditado

Açougue é interditado por produção irregular de carnes em Campo Grande

Operação da Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Serviço de Inspeção Municipal encontrou produção irregular de linguiças, falhas graves de higiene e alimentos sem identificação; gerente e responsável técnico podem responder criminalmente.

10/07/2026 17h15

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Foto: Divulgação

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A produção irregular de alimentos e uma série de falhas sanitárias levaram à interdição de um açougue localizado no bairro Bom Jardim, em Campo Grande, nesta quinta-feira (9).

Durante uma operação conjunta da Polícia Civil, da Vigilância Sanitária Municipal e do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), quase meia tonelada de produtos de origem animal foi considerada imprópria para o consumo e descartada.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e teve início após uma denúncia anônima encaminhada à Ouvidoria da Polícia Civil.

A informação apontava que o estabelecimento estaria comercializando carne de origem clandestina e produtos vencidos.

Durante a fiscalização, os agentes não confirmaram a existência de carnes clandestinas nem localizaram alimentos com prazo de validade expirado. No entanto, a inspeção revelou um conjunto de irregularidades considerado suficiente para determinar a interdição imediata do local.

Os fiscais constataram que o açougue realizava a produção de linguiças, a desossa e a moagem de carnes sem possuir o registro e a autorização obrigatórios do Serviço de Inspeção Municipal.

Também foram encontrados produtos manipulados, como carne de sol, sendo comercializados sem a regularização exigida pela legislação sanitária.

Além das irregularidades administrativas, a equipe identificou problemas que comprometiam as condições de higiene, armazenamento e conservação dos alimentos.

Entre as inconformidades estavam linguiças sem rotulagem, carnes congeladas armazenadas sem embalagem ou qualquer identificação, além de uma câmara fria com deficiências de limpeza e manutenção.

Outro ponto que chamou a atenção dos fiscais foi o armazenamento inadequado de alimentos.

Produtos frescos estavam acondicionados no mesmo ambiente de carnes em processo de descongelamento, sem qualquer controle técnico que evitasse riscos de contaminação cruzada, prática considerada uma das principais causas de contaminação de alimentos.

A vistoria também apontou falhas estruturais na área destinada à manipulação das carnes.

No ambiente onde eram preparados os produtos havia, inclusive, uma tampa de acesso à rede de esgoto instalada no piso da sala de produção, situação considerada incompatível com as normas sanitárias exigidas para estabelecimentos do setor alimentício.

Como resultado da operação, foram apreendidos e inutilizados 475,9 quilos de produtos cárneos.

Entre os itens descartados estavam 76,8 quilos de carne de frango e miúdos, 116,9 quilos de linguiças bovinas e de frango, 110,4 quilos de carne bovina, 86 quilos de fígado e coração bovinos, 27 quilos de carne de sol, 24,2 quilos de ossos com tutano, 9,3 quilos de pescado e outros 25,3 quilos de carnes sem qualquer identificação de procedência.

Linguiças produzidas de forma irregular estavam entre os quase 476 quilos de produtos apreendidos e descartados durante a fiscalização. Foto: Divulgação

Todo o material foi considerado impróprio para o consumo diante das irregularidades constatadas durante a fiscalização e teve a destinação determinada pelos órgãos responsáveis, conforme prevê a legislação sanitária.

A Polícia Civil informou que o inquérito prossegue para apurar as responsabilidades. Ao término das investigações, o gerente do estabelecimento e o responsável técnico poderão ser indiciados pelo crime previsto na legislação de defesa das relações de consumo, que trata da venda, manutenção em depósito ou exposição à venda de produtos impróprios para o consumo.

A atuação conjunta entre Decon, Vigilância Sanitária e Serviço de Inspeção Municipal integra as ações permanentes de fiscalização voltadas à segurança alimentar e à proteção da saúde pública, buscando impedir que alimentos produzidos ou armazenados fora dos padrões sanitários cheguem à mesa dos consumidores.

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