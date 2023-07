Obra de duplicação da Avenida Cafezais chega a 87% de conclusão

CAMPO GRANDE

Unidade passará por reforma na parte elétrica, hidráulica e demais adequações necessárias

A Prefeitura de Campo Grande publicou através do Diário Oficial nesta quinta-feira (6), a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Aparecida Gonçalves Saraiva, a UPA Universitário. O investimento previsto na unidade é de R$ 1.690.892,39.

O edital prevê melhorias em toda a estrutura da unidade, que vão desde a reforma do telhado, até a revisão de toda a rede hidráulica e elétrica, bem como as adequações necessárias seguindo as normativas sanitárias vigentes. As intervenções proporcionarão melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população.

A documentação de habilitação e a proposta das empresas interessadas deverão ser entregues até às 09h do dia 21 de agosto de 2023, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal.

De acordo com a prefeitura da Capital, o município tem realizado uma força tarefa de revitalização e reforma desde o início do ano nas unidades de saúde. “Três unidades já receberam melhorias, outras cinco estão em andamento em diferentes regiões”, afirmou.

No último mês houve a definição das empresas que ficarão responsáveis pela reforma das unidades de saúde da família (USFs) Vila Cox e Los Angeles. Somente na reforma das USFs Vila Cox e Los Angeles, o investimento previsto é de cerca de R$ 500 mil.

Nestas unidades, será realizada a readequação da estrutura física, incluindo as instalações elétricas, hidráulicas, telhado, fachada e áreas internas, bem como melhorias nas condições higiênicos-sanitárias gerais.

A prefeitura afirma que outras 20 unidades seraõ revitalizadas para oferecer um atendimento de qualidade para a população. “A expectativa é de que ao menos 20 unidades básicas e de saúde da família existentes no município recebam melhorias nos próximos dois anos” , informou.

Até o momento, três unidades de saúde da família já foram revitalizadas pela Prefeitura, nos bairros: Aero Rancho, Arnaldo Estevão de Figueiredo e Jockey Club. Está em andamento ainda a revitalização do Complexo de Saúde do Nova Bahia, composto pela USF Nova Bahiao CRS e o Distrito Sanitário, da USF Marabá e da USF Parque do Sol.

Outros investimentos

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde para os próximos dois anos, a prefeitura prevê também a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A reforma da UPA Vila Almeida já foi iniciada e os trabalhos devem ser concluídos até o fim do ano.

