Campo Grande: Prefeitura contrata 4 empresas para asfaltar 10 bairros

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A Prefeitura de Campo Grande publicou quatro extratos de contratos relacionados a obras pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em dez bairros da Capital. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) foi a responsável por firmar os acordos com as empresas responsáveis pelos trabalhos.

Os contratos foram homolados pela prefeita Adriane Lopes (PP) no dia 24 de agosto e publicados na edição desta quinta-feira (24) do Diogrande. Somadas as quatro licitações, o investimento será no valor de R$ 39.974.509,72 para asfaltar as ruas da Capital.

Os dez bairros que receberão as obras serão: Jardim Mansur ,Jardim Auxiliadora, Jardim Tijuca II, Jardim Verdes Mares, Coophavilla II, Batistão, Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá. Todas as empresas contratadas são de Campo Grande e a vigência é de 90 dias acrescidos do prazo de execução das obras previsto no cronograma físico-financeiro.

A CG3F Serviços e Construtora será a responsável pelas obras do lote 3, referente aos bairros Jardim Mansur e Jardim Auxiliadora. . O valor total desta etapa é de R$ 3.618.880,98 e o prazo de execução total de serviços é de até 150 dias, contados a partir do recebimento da ordem de execução.

A empresa RR Barros Serviços e Construções foi contratada para executar serviços do lote 21, nos bairros Jardim Tijuca II e Jardim Verdes Mares. O prazo para execução dos serviços é de até 180 dias. O valor da licitação é de R$ 6.946.149,35.

As obras da 2ª etapa nos bairros Coophavilla II e Batistão serão de responsabilidade da Meta Construtora, que receberá o valor de R$ 15.009.480,60 para executar o serviço em até 360 dias. Este é o maior valor entre os contratos.

Por fim, a empresa TST Construções fará as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do lote 15, nos bairros Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá, sendo esta a 2ª etapa. O prazo para entrega total dos serviços será de até 360 dias. Serão desembolsados R$ 14.299.998,79 para execução dos trabalhos.