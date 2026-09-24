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Campo Grande: Prefeitura contrata 4 empresas para asfaltar 10 bairros

O valor total do investimento será de aproximadamente R$40 milhões para execução das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais

João Pedro Flores

24/09/2026 - 11h00
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A Prefeitura de Campo Grande publicou quatro extratos de contratos relacionados a obras pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em dez bairros da Capital. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) foi a responsável por firmar os acordos com as empresas responsáveis pelos trabalhos.

Os contratos foram homolados pela prefeita Adriane Lopes (PP) no dia 24 de agosto e publicados na edição desta quinta-feira (24) do Diogrande. Somadas as quatro licitações, o investimento será no valor de R$ 39.974.509,72 para asfaltar as ruas da Capital.

Os dez bairros que receberão as obras serão: Jardim Mansur ,Jardim Auxiliadora, Jardim Tijuca II, Jardim Verdes Mares, Coophavilla II, Batistão, Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá. Todas as empresas contratadas são de Campo Grande e a vigência é de 90 dias acrescidos do prazo de execução das obras previsto no cronograma físico-financeiro.

A CG3F Serviços e Construtora será a responsável pelas obras do lote 3, referente aos bairros Jardim Mansur e Jardim Auxiliadora. . O valor total desta etapa é de R$ 3.618.880,98 e o prazo de execução total de serviços é de até 150 dias, contados a partir do recebimento da ordem de execução.

A empresa RR Barros Serviços e Construções foi contratada para executar serviços do lote 21, nos bairros Jardim Tijuca II e Jardim Verdes Mares. O prazo para execução dos serviços é de até 180 dias. O valor da licitação é de R$ 6.946.149,35.

As obras da 2ª etapa nos bairros Coophavilla II e Batistão serão de responsabilidade da Meta Construtora, que receberá o valor de R$ 15.009.480,60 para executar o serviço em até 360 dias. Este é o maior valor entre os contratos.

Por fim, a empresa TST Construções fará as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do lote 15, nos bairros Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá, sendo esta a 2ª etapa. O prazo para entrega total dos serviços será de até 360 dias. Serão desembolsados R$ 14.299.998,79 para execução dos trabalhos.

CONCURSO PÚBLICO

UEMS homologa resultado final de concurso para professores

Com mais de 20 candidatos que atingiram a nota para aprovação, 11 vagas são preenchidas de 15 disponíveis

24/09/2026 12h15

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Divulgação

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) homologou o resultado final de aprovados no Concurso Público para professores de Ensino Superior, com vagas preenchidas nos polos universitários de Aquidauana, Dourados e Ponta Porã.

O processo seletivo buscava preencher 15 vagas destinadas a 12 áreas de conhecimento diferentes, em cinco unidades do Estado.

As listas dos nomes foram divulgadas por meio da edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (24), com 11 vagas ocupadas. O preenchimento das vagas são baseados na classificação e nota final do candidato, e para qual concorrência a vaga estava destinada.

Do total de vagas disponíveis três não foram preenchidas por não haver candidatos, sendo uma no polo universitário de Aquidauana para a área de Sanidade animal, uso de animais em experimentação, nutrição e criação de cães e gatos, e outras duas na unidade de Nova Andradina para a área de Engenharia Civil.

Segundo o documento, as vagas preenchidas foram na:

Unidade universitária Aquidauana:

  • Produção de Não Ruminantes - uma vaga, com dois aprovados;
  • Pastagem e Forragicultura - uma vaga, com dois aprovados;
  • Ciências Sociais Aplicadas - duas vagas, com três aprovados;

Unidade universitária Dourados:

  • Teoria da Literatura, Literatura Infantojuvenil e Literatura Brasileira - uma vaga, com dois aprovados;
  • Língua Portuguesa - uma vaga, com quatro aprovados;
  • Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola - uma vaga, com dois aprovados;
  • Engenharias I ou Ciências Ambientais  - uma vaga, com quatro aprovados;
  • Ensino de Matemática - uma vaga, com um aprovado;

Unidade universitária Jardim:

  • Direito - duas vaga, com dois aprovados;

Unidade universitária Ponta Porã:

  • Ciências Econômicas - uma vaga, com três aprovados.

Do total de 25 candidatos aprovados, são 11 mulheres e sete homens. Todas as vagas possuem a carga-horária de 40 horas semanais, com o salário base de R$ 11.539,54 para aqueles que possuem doutorados.

Conforme o edital do Concurso Público, a jornada de trabalho poderá ser distribuída nos períodos diurno e noturno de acordo com a necessidade da Universidade e dos seus polos.

A homologação foi assinada pela Reitor da Universidade Laércio Carvalho e supre os cargos abertos pelo Edital nº 18/2026-RTR/UEMS. Para acessar a homologação clique aqui e para o edital acesse o site: https://www.uems.br/editais/detalhes/Edital-18-2026-RTR-UEMS

justiça

Influencer Eduardo Razuk e mais sete viram réus por esquema de rifas ilegais

Eduardo Razuk promoveu mais de 100 rifas sem autorização legal, com utilização de empresa de fachada para simular regularidade; Justiça aceitou denúncia contra os investigados

24/09/2026 11h46

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Eduardo Razuk virou réu por esquema de fraudes em rifas ilegais de carros

Eduardo Razuk virou réu por esquema de fraudes em rifas ilegais de carros Foto: Reprodução / Instagram

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O juiz Márcio Alexandre Wust, da 6ª Vara Criminal de Campo Grande, aceitou denúncia contra o influenciador e mais sete pessoas, que viraram réus pelos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens oriundos de corrupção. Os acusados participavam de esquema de rifas ilegais.

O processo corre em segredo de justiça, mas o recebimento da denúncia foi publicado no Diário Oficial da Justiça desta quinta-feira (24).

Conforme a publicação, os acusados têm o prazo de 10 dias para responder à acusação por escrito, onde deverão alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação.

Viraram réus: 

  • Eduardo Rezende da Silva Razuk
  • Rafael Rezende da Silva Razuk
  • Cicero Fabiano Melo Silva
  • Haneman Alves Mendes
  • Danuza Costa Rezende da Silva
  • Hyan Lucas Alves Fernandes
  • Camila Matos Alves Mendes
  • Joaquim Jose da Silva Neto

Esquema criminoso

O esquema criminoso foi revelado na Operação Rodas da Sorte, deflagrada no dia 18 de agosto, que mirou a realização de rifas ilegais. Na operação, foi preso o influenciador digital Eduardo Rezende da Silva Razuk, 32 anos, conhecido nas redes sociais por exibir carros de luxo e promover rifas de veículos.

A investigação apontou que, desde 2019, o grupo promoveu mais de cem sorteios sem autorização legal dos órgãos competentes, com utilização de empresa de fachada para simular regularidade.

Conforme a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc), a investigação começou na apuração da atuação de Razuk, que tem milhões de seguidores nas redes sociais e promovia as rifas com finalidade lucrativa, onde os prêmios eram veículos de luxo, com valores de mercado entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão, além de aparelhos celulares e quantias transferidas por PIX. 

A partir de 2025, quando foram intensificadas operações sobre rifas ilegais em todo o País, o grupo passou a adotar mecanismo fraudulento destinado a conferir aparência de legalidade à atividade ilícita, bem como sofisticar a lavagem dos recursos obtidos por meio da contravenção penal.

Para tentar simular a regularidade, uma empresa paraibana, detentora de autorização para exploração lotérica do Estado da Paraíba, passou a figurar formalmente como organizadora dos sorteios, enquanto o influenciador passou a ser apresentado como mero divulgador.

Segundo a Polícia Civil, a investigação concluiu que essa estrutura não correspondia a realidade.

Ainda segundo a polícia, a empresa apontada como organizadora formal dos sorteios reúne características de empresa de fachada, utilizada para viabilizar que inúmeros influenciadores, em vários estados do País, continuem a promover rifas ilegais.

No caso investigado, os elementos colhidos apontaram que o real organizador das rifas era o influenciador Eduardo Razuk, que utilizava a fraude para burlar a legislação, dando continuidade à prática de contravenção e sofisticando o método de lavagem de dinheiro oriundo das irregularidades. 

Além disso, o esquema também tinha como objetivo se esquivar de eventuais fiscalizações e investigações e enganar o público-alvo, sob alegação de que os sorteios eram legalizados e fiscalizados, dando falsa credibilidade para atrair compradores.

A intermediação da fraude foi feita por um investigado do Rio de Janeiro, através de sua empresa, que divulgava uma suposta prestação de serviços de soluções para sorteios. No site, a empresa apresentava como clientes várias pessoas que foram alvos de recente operação federal por utilizarem rifas ilegais na internet para lavagem de dinheiro oriundo de tráfico de drogas e facções criminosas. 

O inquérito terminou com oito indiciados. Com base em condutas individualizadas, os indiciamentos foram pelos delitos de contravenção penal de loteria não autorizada e crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e publicidade enganosa.

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