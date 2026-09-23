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LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da Redação

Da Redação

23/09/2026 - 19h07
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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6103-4 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 23 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 6103-4:

5º prêmio: 65837

4º prêmio: 42304

3º prêmio: 65578

2º prêmio: 53081

1º prêmio: 40292

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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RESTITUIÇÃO

Lote residual do Imposto de Renda injeta R$ 13,2 milhões na economia de MS

5.130 contribuintes sul-mato-grossenses já podem consultar o valor da restituição

23/09/2026 08h25

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Aplicativo da Receita Federal para consultar restituição do IR

Aplicativo da Receita Federal para consultar restituição do IR DIVULGAÇÃO

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Primeiro lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF 2026 - ano base 2025) vai injetar R$ 13,2 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, neste mês de setembro de 2026.

Neste lote, 5.130 contribuintes sul-mato-grossenses podem consultar o valor da restituição no site da Receita Federal. A quantia será paga na próxima quarta-feira (30).

No Brasil, 412.186 contribuintes serão contemplados, em um lote que soma R$ 1,26 bilhão.

O pagamento é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave pix.

COMO CONSULTAR?

Veja o passo a passo de como consultar a restituição:

  1. Acesse este site
  2. Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda"
  3. Clique em "Iniciar"
  4. Informe o CPF e data de nascimento
  5. Clique em "Consultar"

CALENDÁRIO

Veja as datas de restituição de cada lote:

  • 1° lote: 29 de maio
  • 2° lote: 30 de junho
  • 3° lote: 31 de julho
  • 4° lote: 31 de agosto

* Vale ressaltar que o número de lotes foi reduzido de cinco para quatro

Confira a ordem de prioridades nas restituições:

  1. Idade igual ou superior a 80 anos;
  2. Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;
  3. Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;
  4. Quem utilizou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;
  5. Quem utilizou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix; e
  6. Demais contribuintes

estudo

Biometano em MS é subaproveitado e usinas usam apenas 6,5%

Estudo revela que setor sucroenergético do Estado produz 8,16 milhões de m³ por ano, diante de capacidade de 126 milhões de m³, diz presidente da Associação Brasileira de Energia de Resíduos

23/09/2026 08h15

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Estudo considerou os 800 mil hectares de cana-de-açúcar de MS

Estudo considerou os 800 mil hectares de cana-de-açúcar de MS Foto: Divulgação/Atvos

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Mato Grosso do Sul aproveita apenas 6,5% do potencial de produção de biometano das usinas sucroenergéticas instaladas no Estado. A vinhaça, resíduo da fabricação de etanol, poderia gerar 126 milhões de metros cúbicos por safra, equivalentes a 345 mil m³ por dia, mas somente 8,16 milhões de m³ por ano são atualmente aproveitados.

O levantamento foi apresentado pelo presidente executivo da Associação Brasileira de Energia de Resíduos (Abren), Yuri Schmitke, durante a 8ª edição do Bio Energy Summit, em Campo Grande. Segundo os dados, 81,29 milhões de m³ anuais, ou 64,5% do potencial das usinas já instaladas, ainda não têm projeto associado.

O estudo considera 20 usinas sucroenergéticas do Estado e os cerca de 800 mil hectares de cana distribuídos por 42 municípios. Para Schmitke, a vantagem de Mato Grosso do Sul está na característica do resíduo, que já é coletado e concentrado dentro das unidades industriais.

“A vinhaça já está coletada, canalizada e concentrada dentro da usina. É o substrato de menor custo logístico do País e, em Mato Grosso do Sul, o menos explorado”, afirmou.

O Estado ocupa a sexta posição nacional em número de plantas de biogás, com 107 unidades, mas não está entre os 10 maiores produtores em volume. A produção chega a 0,26 milhão de metro cúbico normal (Nm³) por dia, com média de 2,4 mil Nm³/dia por planta, um terço da média brasileira, de 7,5 mil Nm³/dia.

Outra característica é a origem da matéria-prima. Agropecuária e indústria respondem por 96% do biogás produzido em MS, enquanto, no País, 64% do volume tem origem em resíduos sólidos urbanos e esgoto.

POTENCIAL

O desafio está menos na oferta de resíduos e mais na criação de projetos com escala o suficiente para atrair investimentos. O Estado teve R$ 77,9 bilhões em valor bruto da produção agropecuária em 2025, além de registrar 52 milhões de toneladas de cana moída na safra 2025/2026 e 5 bilhões de litros de etanol.

A estrutura inclui ainda 18,8 milhões de cabeças de gado, cerca de 300 granjas de suínos, 78,2 milhões de frangos abatidos entre janeiro e maio deste ano e aproximadamente 50 indústrias de fécula de mandioca.

A diversidade de cadeias permite, segundo Schmitke, reunir diferentes resíduos em projetos de maior porte.
“O caminho para a evolução de Mato Grosso do Sul nesse setor não virá de mais biodigestores pequenos. Virá de projetos de grande porte, mesmo que sejam poucos, ancorados na agroindústria, com agregação de substratos entre usinas vizinhas”.

Três unidades já produzem biometano em MS. A SF Agropecuária, em Brasilândia, tem capacidade de 4,38 milhões de Nm³ por ano; a Adecoagro, em Ivinhema, de 2,40 milhões; e a JBS, em Campo Grande, de 1,38 milhão. Dois novos projetos devem elevar a capacidade para 44,71 milhões de m³ anuais, 5,5 vezes o volume atual.

A Atvos prevê uma unidade em Nova Alvorada do Sul, com capacidade de 28 milhões de m³ por ano e investimento de R$ 350 milhões. 

Já a Adecoagro prepara uma ampliação em Ivinhema, com capacidade de 8,55 milhões de m³ anuais e aporte de R$ 225 milhões. O projeto deve elevar de 5% para 20% o aproveitamento da vinhaça na unidade.

MILHO

A expansão do etanol de milho é outra aposta para aumentar a escala dos projetos. MS é o segundo maior produtor nacional de etanol de milho e, na safra 2025/2026, 44% do etanol estadual veio dessa matéria-prima, contra 25% no ciclo 2023/2024.

Com as expansões anunciadas, serão cinco unidades em operação. A principal vantagem é ampliar a disponibilidade de resíduos ao longo do ano. Enquanto a vinhaça da cana se concentra em cerca de nove meses de safra, os efluentes da produção de milho permitem operação durante os 12 meses.

“A integração cana e do milho transforma o biodigestor de ativo sazonal em ativo de base. Isso muda a curva de receita, o dimensionamento do projeto e, principalmente, a percepção de risco de quem financia”, explicou Schmitke.

A Atvos anunciou R$ 2,36 bilhões em investimentos em MS, incluindo duas plantas de etanol de milho, em Nova Alvorada do Sul e Costa Rica.

Para a Abren, é necessário facilitar o acesso dos produtores à rede de gás. Schmitke cita como referência a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição Verde (Tusd-verde) criada em São Paulo, modelo tarifário que reduz barreiras para a conexão de projetos.

A entidade propõe transformar o Estadiem um polo agroindustrial de biometano, com integração de resíduos entre usinas próximas, acesso à rede e contratos de longo prazo.

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