"Obrigado, papa Francisco". Em discurso, Leão XIV cita a necessidade da igreja de promover a paz

IMUNIZAÇÃO

O programa vai destinar R$ 825 mil em recursos estaduais para que os municípios reforcem as ações de imunização

Drive de vacinação no Quartel do Corpo de Bombeiros FOTO: Governo MS

Foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, na edição desta quinta-feira (8), a resolução que institui o programa que vai destinar R$ 825 mil em recursos estaduais para que os municípios reforcem as ações de imunização contra a influenza. Intitulado MS Vacina Mais, o plano emergencial tem o objetivo de reforçar a vacinação, diante do alto número de casos registrados nos últimos meses no Estado.

Conforme o Governo do Estado, a medida foi adotada tendo em vista a baixa cobertura vacinal registrada até o momento. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde – (SES/MS), até o momento, apenas 22,35% do grupo prioritário foi imunizado. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde era de pelo menos 90%.

Entre os grupos prioritários para a campanha estão crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, professores, indígenas, população em situação de rua, entre outros públicos vulneráveis.

O repasse do incentivo financeiro estadual de custeio será realizado de forma única, ainda no mês de maio, direcionado aos fundos municipais de saúde. Dourados receberá R$ 25 mil. Já Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã receberão R$ 20 mil cada. Os demais 56 municípios do estado terão direito a R$ 10 mil cada para aplicação em ações voltadas ao aumento da vacinação.

Cabe ressaltar que, Campo Grande não está incluída no repasse emergencial, pois já é contemplada por medidas específicas previstas na Resolução SES/MS nº 360/2025 com o valor de R$ 140 mil, em razão do alto risco epidemiológico e da elevada taxa de ocupação de leitos na Capital.

Para ter acesso aos recursos, os municípios foram orientados a enviarem seus planos de ação até o dia 30 de abril, prazo já prorrogado. Após a execução das ações, será obrigatório o envio do relatório final até 23 de maio.

A iniciativa do Governo do Estado prevê que os municípios adotem novas estratégias para vacinação, como vacinação em escolas, creches, Instituições de Longa Permanência para Idosos - (ILPIs), ações de casa em casa, postos volantes e aplicação em locais de grande circulação, como shoppings e aeroportos. Também está prevista uma grande mobilização no Dia D da campanha nacional, marcado para 10 de maio.

As ações intensivas já estão em andamento desde o dia 28 de abril e seguem até o dia 10 de maio, período crítico devido à sazonalidade de vírus respiratórios.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Até a 18ª semana epidemiológica de 2025, Mato Grosso do Sul já tinha registrado 2.708 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e 203 mortes em decorrência da doença. Desses casos, 586 foram confirmados para Influenza, resultando em 68 mortes entre os pacientes hospitalizados. Os idosos são os mais afetados, representando 48,70% das internações, seguidos por crianças de 1 a 9 anos, que correspondem a 26,80%. No caso dos idosos, os pacientes evoluíram para óbito em 79,40% dos casos confirmados.

Já o Secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa reforçou que o momento exige ação coordenada entre Estado e municípios. “Essa mobilização é essencial para reverter os baixos índices e evitar o agravamento dos casos. Estamos diante de um cenário preocupante e é fundamental que os municípios usem esse recurso de forma estratégica e ágil, alcançando quem mais precisa da proteção”, destacou.

RETORNO DE DRIVES-THRU

Conforme o que foi divulgado mais cedo pelo Correio do Estado, neste fim de semana quem ainda não se imunizou contra a gripe, terá a chance de procurar um dos dois drives-thru distribuídos por Campo Grande.

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e conter a disseminação do vírus, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, e estará aberta a toda a população.

Confira o horário de vacinação no dia 10 de maio:

Drive Ayrton Senna - 08h às 17h

Endereço: Rua Jorn.Valdir Lago, 512 - Conj. Aero Rancho

Drive Bombeiros - 8h às 16h

Endereço: Rua 14 de Julho - Centro

Dia 11 de maio:

Drive Ayrton Senna - 08h às 17h

Endereço: Rua Jorn.Valdir Lago, 512 - Conj. Aero Rancho

Assine o Correio do Estado.