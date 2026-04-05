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Prazo para inscrição em concurso da UFMS com salário de até R$ 13 mil encerra amanhã

Ao todo, são 44 vagas para professores com salário inicial de R$ 3.090

Karina Varjão

Karina Varjão

05/04/2026 - 09h10
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O prazo para as inscrições no concurso para provas e títulos para 44 vagas para o cargo de professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) se encerra nesta segunda-feira (6). 

As vagas estão distribuídas em Campo Grande, Corumbá, Aquidauana, Três Lagoas, Coxim, Paranaíba, Chapadão do Sul, Naviraí e Ponta Porã, nas áreas de Ciências Humanas, Exatas e da Terra, Saúde, Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, entre outras. 

A remuneração inicial para o cargo de especialista e carga horária de 20 horas semaias é de R$ 3.090, acrescido um valor por titulação e auxílio alimentação de R$ 587,50. 

Para o título de doutorado, em dedicação exclusiva à Universidade, o salário pode chegar a R$ 13.288, mais auxílio-alimentação de R$ 1.175.

Além destes valores, ainda é possível o acréscimo de outros benefícios, como o auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assistência à saúde suplementar e demais benefícios previstos na legislação vigente. 

O processo seletivo será composto por três fases: prova escrita e prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, e a prova de títulos, de caráter classificatório. 

Essas etapas serão realizadas do dia 26 ao dia 30 de maio em Campo Grande e em Três Lagoas. 

A taxa de inscrição é de R$ 350, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea. O pagamento da taxa deve ser realizado até o dia 7 de abril. 

As inscrições devem ser feitas através do site da UFMS (clique aqui)

Vagas por município

As 44 vagas estão distribuídas entre nove municípios de Mato Grosso do Sul. 

Em Campo Grande, há vagas para Ciência Política e Relações Internacionais (1), Geociências com foco em Propriedades Físicas das Rochas (1) e Petrologia (1), além de oportunidades em Medicina nas áreas de Pediatria (1) e Clínica Médica (1). 

Também estão previstas vagas em Odontologia, com atuação em Radiologia Odontológica, Clínica Odontológica (2) e Cirurgia Bucomaxilofacial (1), além de posições em Física (1) e Química (1), incluindo Química Inorgânica (1), Orgânica (1) e Engenharia Química (1).

Em Aquidauana, as oportunidades são na área de Fundamentos da Educação (1). Em Corumbá, estão previstas vagas em Educação (4), Ciência da Computação (1), Administração (2), Educação Física (1), Direito (3), Psicologia (1) e Ciências Contábeis (1).

Já em Três Lagoas, há vagas em Ciência da Computação (1), Direito (1), Medicina (5), Microbiologia (1) e áreas clínicas, incluindo Clínica Médica e Cirurgia

Outros municípios também contam com vagas, como Coxim, com oportunidades em Direito Público (1) e Administração (1); Paranaíba, com vagas em Medicina Veterinária nas áreas de Anatomia Patológica Animal (1), Anestesiologia Animal (1) e Clínica Cirúrgica Animal (1); Chapadão do Sul, com vaga em Administração (1); Naviraí, em Arquitetura e Urbanismo (1); e Ponta Porã, em Ciência da Computação com foco em Metodologia e Técnicas da Computação (1). 

Para acessar o cronograma de estudos ou informações adicionais, basta clicar aqui para ter acesso ao edital do concurso. 
 

TRÁFICO

Polícia prende traficantes que vendiam drogas em frente à escola infantil no São Conrado

Durante a abordagem, foram localizadas mais de cem porções de entorpecentes, divididas entre cocaína e maconha

05/04/2026 14h45

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Foto: Arquivo Correio do Estado

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A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul prendeu dois homens, identificados como Ryan Carlos Vilasanti de Oliveira e  Mike Davison Medeiros da Silva Lima, na noite de sábado (4), pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com uma denúncia anônima, os indivíduos vendiam cocaína e maconha no portão da Escola Municipal de Ensino e Educação Infantil (EMEI) do bairro São Conrado, de forma reiterada.

A denúncia foi formalizada na sede do Batalhão de Polícia Militar de Choque pelo pai de um aluno, que não se identificou com medo de represálias. Segundo os relatos, o crime era realizado por Ryan em frente ao portão da escola. O denunciante informou ainda que a venda de entorpecentes ocorre todos os dias da semana, fato que preocupa a comunidade local.

A equipe policial foi até o endereço indicado pelo denunciante e, ao acessar a via, visualizou dois indivíduos posicionados em frente à residência. Durante a abordagem, foram localizadas 113 porções de entorpecentes.

Nos bolsos da bermuda de Ryan, tinham 25 pacotes de cocaína e dez de maconha. Em baixo de uma pedra, a qual o rapaz estava sentado, haviam mais 33 porções de cocaína e 45 de maconha.

Durante a checagem nos sistemas policiais, as autoridades constataram que Mike Davison possui mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão a ambos os indivíduos. Os autores foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol (DEPAC/CEPOL) para a adoção das providências legais cabíveis.

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Investigação

Homem é encontrado morto na escadaria do hipódromo em Campo Grande

A vítima de 41 anos foi encontrada com ferimentos na face, caída na escadaria do bloco I

05/04/2026 14h14

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Divulgação PCMS

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Um homem identificado como Atônito Nunes, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (5), no hipódromo do bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Civil, com o delegado plantonista, e a perícia estiveram no local, precisamente na escadaria do bloco I.

A vítima estava caída na escadaria e apresentava sinais aparentes de violência na boca e na região do queixo.

O entorno foi preservado para a realização da perícia. Assim que o trabalho foi concluído, os agentes da Polícia Militar que atenderam à ocorrência a registraram como homicídio simples.

Até o momento, não há informações sobre a causa da morte, como o homem foi agredido ou suspeitos envolvidos. O caso segue sendo investigado.
 

 

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