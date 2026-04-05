Prazo para inscrição em concurso da UFMS com salário de até R$ 13 mil encerra amanhã

Ao todo, são 44 vagas para os cargos de professores nos campus - FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

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O prazo para as inscrições no concurso para provas e títulos para 44 vagas para o cargo de professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) se encerra nesta segunda-feira (6).

As vagas estão distribuídas em Campo Grande, Corumbá, Aquidauana, Três Lagoas, Coxim, Paranaíba, Chapadão do Sul, Naviraí e Ponta Porã, nas áreas de Ciências Humanas, Exatas e da Terra, Saúde, Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, entre outras.

A remuneração inicial para o cargo de especialista e carga horária de 20 horas semaias é de R$ 3.090, acrescido um valor por titulação e auxílio alimentação de R$ 587,50.

Para o título de doutorado, em dedicação exclusiva à Universidade, o salário pode chegar a R$ 13.288, mais auxílio-alimentação de R$ 1.175.

Além destes valores, ainda é possível o acréscimo de outros benefícios, como o auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assistência à saúde suplementar e demais benefícios previstos na legislação vigente.

O processo seletivo será composto por três fases: prova escrita e prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, e a prova de títulos, de caráter classificatório.

Essas etapas serão realizadas do dia 26 ao dia 30 de maio em Campo Grande e em Três Lagoas.

A taxa de inscrição é de R$ 350, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea. O pagamento da taxa deve ser realizado até o dia 7 de abril.

As inscrições devem ser feitas através do site da UFMS (clique aqui).

Vagas por município

As 44 vagas estão distribuídas entre nove municípios de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, há vagas para Ciência Política e Relações Internacionais (1), Geociências com foco em Propriedades Físicas das Rochas (1) e Petrologia (1), além de oportunidades em Medicina nas áreas de Pediatria (1) e Clínica Médica (1).

Também estão previstas vagas em Odontologia, com atuação em Radiologia Odontológica, Clínica Odontológica (2) e Cirurgia Bucomaxilofacial (1), além de posições em Física (1) e Química (1), incluindo Química Inorgânica (1), Orgânica (1) e Engenharia Química (1).

Em Aquidauana, as oportunidades são na área de Fundamentos da Educação (1). Em Corumbá, estão previstas vagas em Educação (4), Ciência da Computação (1), Administração (2), Educação Física (1), Direito (3), Psicologia (1) e Ciências Contábeis (1).

Já em Três Lagoas, há vagas em Ciência da Computação (1), Direito (1), Medicina (5), Microbiologia (1) e áreas clínicas, incluindo Clínica Médica e Cirurgia

Outros municípios também contam com vagas, como Coxim, com oportunidades em Direito Público (1) e Administração (1); Paranaíba, com vagas em Medicina Veterinária nas áreas de Anatomia Patológica Animal (1), Anestesiologia Animal (1) e Clínica Cirúrgica Animal (1); Chapadão do Sul, com vaga em Administração (1); Naviraí, em Arquitetura e Urbanismo (1); e Ponta Porã, em Ciência da Computação com foco em Metodologia e Técnicas da Computação (1).

Para acessar o cronograma de estudos ou informações adicionais, basta clicar aqui para ter acesso ao edital do concurso.

