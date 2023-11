Dados do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) apontam uma queda nas ocorrências de incêndios florestais no Estado em 2023.

No ano passado, de 1° de janeiro a 31 de outubro, foram atendidas 4.030 ocorrências, enquanto no mesmo período de 2023, o total foi de 3.936, sendo uma queda de 2,33%. No entanto, não são todos os biomas presentes no Estado que apresentam a redução nos focos.

Apesar do Cerrado ter apresentado uma queda de 37,8% na área de queimada registrada esse ano, que foi de 464.400 hectares; enquanto em 2022 foi de 746.275 hectares; os focos de calor no bioma seguem em alta.

No ano passado, de janeiro a outubro foram 868 focos, enquanto em 2023 foram 1.242 no mesmo período, um aumento de 43,1% até o momento.

O Pantanal também apresenta variações. Enquanto a área queimada aumentou 4,9% em um ano, saltando de 211.975 hectares para 222.275 hectares; os focos de calor diminuíram 28% do ano passado para este ano. Da Mata Atlântica, os focos de calor aumentaram 19,6%, saindo de 194 em 2022 para 232 este ano.

O Corpo de Bombeiros e o Cemtec apontam que para o trimestre de novembro, dezembro e janeiro de 2024, a maior parte do Estado está em áreas de baixa probabilidade de ocorrência de fogo, mas ainda assim, a maioria desses municípios estão cadastrados como áreas para se ter atenção e observação para a ocorrência de incêndios.

Os dois órgãos vão divulgar quinzenalmente dados sobre o monitoramento de áreas e focos de incêndios em Mato Grosso do Sul.