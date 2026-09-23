Oferta de vacina BCG é ampliada em postos de saúde de Campo Grande

Oferta da BCG foi ampliada em Campo Grande - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) ampliou a oferta da vacina BCG na Capital. Antes, o imunizante era aplicado uma vez por semana nas unidades de referência e agora está disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, em 10 unidades de saúde de Campo Grande.

A ampliação da oferta pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) facilita o acesso à imunização, especialmente para recém-nascidos que não receberam a dose ainda na maternidade.

A BCG é uma das primeiras vacinas indicadas para as crianças e, preferencialmente, deve ser aplicada ainda ao nascer, antes da alta da maternidade. Na rede municipal, a dose também está disponível para recém-nascidos que não foram vacinados nesse período e para crianças que ainda precisam completar a vacinação.



A vacina protege principalmente contra as formas graves da tuberculose, é administrada em dose única e pode provocar uma pequena cicatriz no braço direito, uma característica conhecida da BCG.

Em 2025, Campo Grande aplicou 12.259 doses da vacina BCG e alcançou 103,57% de cobertura vacinal, superando a meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde para esse imunizante. O percentual acima de 100% também considera a aplicação de doses em crianças de outros municípios do Estado, que são atendidas na Capital.

Confira onde vacinar:

USF Caiçara: 7h15 às 16h45

USF Ana Maria do Couto: 7h15 às 16h45

USF Iracy Coelho: 7h15 às 18h45

USF 26 de Agosto: 7h15 às 16h45

USF Cidade Morena: 7h15 às 11h e das 13h às 16h45

USF Nova Bahia: 7h15 às 16h45

USF Coronel Antonino: 7h15 às 16h45

USF Noroeste: 7h15 às 16h45

USF Coophavila: 7h15 às 18h45

Clínica Escola UFMS: 7h às 16h30

A Sesau orienta pais e responsáveis a procurarem uma das unidades de saúde para conferir a caderneta de vacinação, esclarecer eventuais dúvidas e manter em dia a proteção das crianças e de toda a família.