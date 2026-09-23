Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

saúde

Oferta de vacina BCG é ampliada em postos de saúde de Campo Grande

Vacina era ofertada apenas uma vez por semana e agora está disponível de segunda a sexta-feira em 10 unidades de saúde; veja quais

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

23/09/2026 - 13h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) ampliou a oferta da vacina BCG na Capital. Antes, o imunizante era aplicado uma vez por semana nas unidades de referência e agora está disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, em 10 unidades de saúde de Campo Grande.

A ampliação da oferta pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) facilita o acesso à imunização, especialmente para recém-nascidos que não receberam a dose ainda na maternidade.

A BCG é uma das primeiras vacinas indicadas para as crianças e, preferencialmente, deve ser aplicada ainda ao nascer, antes da alta da maternidade. Na rede municipal, a dose também está disponível para recém-nascidos que não foram vacinados nesse período e para crianças que ainda precisam completar a vacinação.


A vacina protege principalmente contra as formas graves da tuberculose, é administrada em dose única e pode provocar uma pequena cicatriz no braço direito, uma característica conhecida da BCG.

Em 2025, Campo Grande aplicou 12.259 doses da vacina BCG e alcançou 103,57% de cobertura vacinal, superando a meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde para esse imunizante. O percentual acima de 100% também considera a aplicação de doses em crianças de outros municípios do Estado, que são atendidas na Capital.

Confira onde vacinar:

USF Caiçara: 7h15 às 16h45
USF Ana Maria do Couto: 7h15 às 16h45
USF Iracy Coelho: 7h15 às 18h45
USF 26 de Agosto: 7h15 às 16h45
USF Cidade Morena: 7h15 às 11h e das 13h às 16h45
USF Nova Bahia: 7h15 às 16h45
USF Coronel Antonino: 7h15 às 16h45
USF Noroeste: 7h15 às 16h45
USF Coophavila: 7h15 às 18h45
Clínica Escola UFMS: 7h às 16h30

A Sesau orienta pais e responsáveis a procurarem uma das unidades de saúde para conferir a caderneta de vacinação, esclarecer eventuais dúvidas e manter em dia a proteção das crianças e de toda a família.

Em Campo Grande

Reforma da Praça do Preto Velho sobe 5% e chega a R$ 536 mil em nova licitação

Após primeira tentativa terminar sem contratação, Prefeitura abre novo edital para reformar quadra, playground, academia e redário

23/09/2026 13h45

Compartilhar
Praça do Preto Velho será revitalizada em Campo Grande

Praça do Preto Velho será revitalizada em Campo Grande Foto: Marcelo Victor

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande abriu uma nova licitação para reformar a Praça do Preto Velho, no Jardim Paulista, com orçamento de R$ 536 mil, 5,4% acima do valor estimado na primeira tentativa de contratação. O novo edital foi publicado nesta terça-feira (22), após o processo anterior não eleger uma empresa.

Na primeira licitação, aberta em novembro de 2025, o município havia estimado a reforma em R$ 508,6 mil. A menor proposta apresentada chegou a R$ 494,5 mil, mas as empresas participantes acabaram inabilitadas na fase de documentação, e a obra não avançou para contratação.

Com a nova concorrência, o teto previsto para a intervenção passou a R$ 536.181,11. A diferença em relação ao orçamento anterior é de aproximadamente R$ 27,5 mil.

O valor inclui uma intervenção mais ampla que a simples reforma da quadra. O projeto prevê a recuperação integral do espaço esportivo, além de melhorias no playground, estação de ginástica e redário.

Também estão previstas a substituição ou modernização do piso, instalação de bancos e bebedouros, construção de novas rampas de acessibilidade e intervenções de paisagismo.

A nova licitação será disputada eletronicamente. As empresas interessadas devem apresentar propostas até as 7h44 de 7 de outubro. A sessão pública para disputa de preços começa às 7h45 do mesmo dia.

Como o valor divulgado pela Prefeitura é uma estimativa máxima, o contrato poderá ser firmado por preço inferior, caso a disputa resulte em propostas mais baixas.

 

em investigação

Duas mulheres são encontradas mortas em casa incendiada em Rochedo

Polícia Civil investiga o caso como duplo homicídio e descartou, inicialmente, a hipótese de feminicídio

23/09/2026 12h29

Compartilhar
Mulheres foram encontradas mortas em residência em Rochedo

Mulheres foram encontradas mortas em residência em Rochedo Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Duas mulheres, que ainda não tiveram as identidades divulgadas, foram encontradas mortas em uma residência incendiada nesta terça-feira (23), em Rochedo.

De acordo com informações preliminares, o Corpo de Bombeiros foi acionado por pessoas que viram a fumaça e acionaram o socorro, já informando que havia duas vítimas.

No local, os militares constataram que as vítimas eram duas mulheres e já estavam em óbito. O fogo, que atingiu apenas parte da casa, foi contido pelos militares e por pessoas da vizinhança, que já tentavam apagar antes da chegada dos bombeiros.

Como houve duas vítimas, as polícias Militar e Civil também foram acionadas para os trabalhos investigativos.

A suspeita é de que as mulheres foram assassinadas e o fogo foi ateado na residência posteriormente ao crime, porque, segundo testemunhas, os corpos apresentam ferimentos.

A Polícia Civil confirmou, em nota, que se trata de um duplo homicídio e que os procedimentos estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime, ressaltando que a princípio não se trata de feminicídio.

Equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil estão sendo mobilizadas para prestar apoio nas investigações.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7124, terça-feira (22/09)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7124, terça-feira (22/09)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3786, terça-feira (22/09)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3786, terça-feira (22/09)

3

Frio derruba temperaturas em até 5°C e Campo Grande entra em alerta
QUEDA NOS TERMÔMETROS

/ 20 horas

Frio derruba temperaturas em até 5°C e Campo Grande entra em alerta

4

Marcinho VP continuará no presídio federal de Campo Grande
chefão do CV

/ 2 dias

Marcinho VP continuará no presídio federal de Campo Grande

5

Prefeitura moderniza licenças para tornar táxi atrativo
Campo Grande

/ 1 dia

Prefeitura moderniza licenças para tornar táxi atrativo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 1 semana

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais