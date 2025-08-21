Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ônibus pode ficar mais caro a partir de setembro na Campo Grande

Juiz acatou pedido feito pelo Consórcio Guaicurus na semana passada e deu 15 dias para que Município reajuste para R$ 7,79 o valor da tarifa técnica do passe

DAIANY ALBUQUERQUE E TAMIRES SANTANA

DAIANY ALBUQUERQUE E TAMIRES SANTANA

21/08/2025 - 09h15
A partir da primeira semana de setembro, Campo Grande pode ter uma tarifa técnica 26,25% superior a atual, que está em R$ 6,17. Isso porque decisão judicial acatou o pedido feito pelo Consórcio Guaicurus para que o valor do passe seja de R$ 7,79.

Conforme a decisão do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, a Prefeitura de Campo Grande tem 15 dias para cumprir a medida, sob pena de multa de R$ 200 mil por dia de descumprimento.

“Intimem-se os executados, via oficial de Justiça, através de seus representantes legais, para que, em 15 dias, cumpram a decisão concessiva de tutela de urgência proferida nos autos da ação principal em apenso, no tocante à obrigação de fazer, sob pena de majoração da multa já fixada”, determinou o magistrado em decisão na segunda-feira.

O Correio do Estado antecipou, na semana passada, que a concessionária responsável pelo transporte coletivo havia ingressado com um pedido de cumprimento de decisão em que declarava que sua situação foi agravada por um “calote” de R$ 8,4 milhões do Executivo municipal e, por isso, solicitava que fosse cumprida determinação do termo de ajustamento de gestão (TAG) assinado com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) em 2020. 

No documento, uma das cláusulas estabeleceu que a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) deveria realizar a revisão do contrato, a fim de saber se havia necessidade de reequilíbrio da concessão. Em análise apresentada em 2022, a autarquia afirmou que a tarifa do serviço estaria defasada e que o valor que deveria ser cobrado, considerando o reequilíbrio, deveria ser de R$ 7,79.

Desde então, a concessionária busca na Justiça que esse valor seja colocado em prática, porém, isso ainda não aconteceu. Entretanto, com essa nova decisão, por se tratar de um pedido de execução, ele pode entrar em vigor.

Em decisão de agosto do ano passado, o juiz Marcelo Andrade Campos Silva havia determinado que não deveria haver movimentação no processo, que pede o segundo aumento da passagem de ônibus no ano e a revisão contratual, até o resultado da perícia técnica, que está sendo realizada nas contas da concessionária.

Agora, porém, o Consórcio Guaicurus alega que o TCE-MS teria reconhecido, em publicação sobre a reativação do TAG, que a cláusula que determinou a revisão contratual seguia em vigor e que por isso o valor apontado de R$ 7,79 deveria ser cumprido.

SUBSÍDIO

O valor, porém, seria aplicado à tarifa técnica, que é utilizada para calcular o subsídio concedido pela Prefeitura de Campo Grande e pelo governo do Estado para compensar as gratuidades, e não à tarifa pública, que hoje é de R$ 4,95.

Atualmente, a prefeitura paga, ou deveria pagar, cerca de R$ 22,8 milhões por ano para a concessionária, enquanto o Estado repassa outros R$ 13 milhões. Seriam esses R$ 35,8 milhões que teriam um reajuste de 26,25%. No caso da Capital, o repasse pode crescer para R$ 28,7 milhões, já o governo pode ter que destinar R$ 16,4 milhões ao consórcio.

Esses valores são referentes, em sua maioria, aos estudantes da rede pública de ensino, tanto do Município quanto do Estado.

CALOTE

No pedido de cumprimento de decisão, a concessionária afirmou ainda que, em razão do não recebimento de parcelas do subsídio pago pelo poder público ao serviço, vive “situação financeira gravíssima”.

“O requerente está em situação financeira gravíssima, acentuada devido à inadimplência do Município quanto ao subsídio mensal, cuja dívida perfaz o valor de R$ 8.481.967,57 (notificações anexas)”, alegou a concessionária.

A dívida vem, pelo menos, desde julho, já que no mês passado o Consórcio Guaicurus havia enviado ofício para a Prefeitura de Campo Grande no qual afirmava que não teria recursos sequer para pagar o salário de seus funcionários, em função do atraso no pagamento do subsídio.

Na semana passada, porém, o Consórcio Guaicurus afirmou que parte deste valor de R$ 8,4 milhões foi pago pela prefeitura e que, por isso, o salário dos funcionários da concessionária foi quitado e está, atualmente, em dia.

RECORRER

Ontem, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), afirmou que vai recorrer da decisão. “A Procuradoria vai recorrer com certeza, porque nós temos meios e mecanismos para isso, e a gente vai seguir acompanhando o desfecho desse assunto, que é uma pauta relevante pela grandeza. Nós vamos seguir na defesa do usuário do transporte coletivo”, enfatizou Adriane Lopes.

Polícia apreende 300 kg de folha de coca em fiscalização de ônibus em MS

Droga estava distribuída em 11 malas e sacos encontrados no bagageiro do veículo

21/08/2025 10h38

Foto: Divulgação Polícia

Uma operação conjunta da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental (PMA) e fiscais tributários estaduais apreendeu 300 quilos de folha de coca em um ônibus interestadual, nesta quarta-feira (20), no Posto Fiscal XV de Novembro, em Bataguassu, a 313 km de Campo Grande.

Segundo informações do portal Cenário MS, a droga estava distribuída em 11 malas e sacos encontrados no bagageiro do veículo, que fazia a rota Corumbá–São Paulo. Nenhuma das bagagens tinha identificação de responsável.

Os motoristas do ônibus, que possui placas de Junqueirópolis (SP), foram ouvidos e liberados como testemunhas. Eles relataram que o veículo partiu de Corumbá, cidade na fronteira com a Bolívia, com destino final a São Paulo (SP).

A carga apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo transporte do material.

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão

Os envolvidos foram autuados em flagrante por crime de tortura

21/08/2025 10h30

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão FOTO: Divulgação PCMS

Três homens foram presos na manhã de quarta-feira (20), acusados do crime de tortura contra um indivíduo que supostamente teria roubado dinheiro de um deles. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio decisivo da Polícia Militar, que atuou no primeiro momento da ocorrência.

De acordo com as informações, a vítima deu entrada no hospital de Inocência com um ferimento grave na orelha. Na ocasião, ele relatou ter sido agredido por um conhecido, em um local que já é conhecido pela polícia como ponto de tráfico de drogas.

Os policiais foram acionados e ao chegarem no local da ocorrência, encontraram o suspeito que confessou ter agredido a vítima com um golpe de faca, alegando legítima defesa.

Inicialmente, o caso foi tratado como lesão corporal, mas, em novo depoimento, a vítima revelou ter sido submetida a sessão de tortura por três indivíduos.

Conforme o relato, os autores o abordaram em frente a um comércio local e o levaram até uma área de matagal, onde exigiram a confissão de que ele teria roubado dinheiro de um deles.

Durante o crime, a vítima foi agredida com uma ferramenta metálica, que resultou na mutilação de parte de sua orelha. Além disso, foi ameaçada e impedida de fugir.

Diante da nova versão dos fatos e da gravidade da denúncia, os policiais iniciaram as buscas pelos outros envolvidos, que foram encontrados e presos.

Em depoimento, um dos suspeitos admitiu ter impedido a fuga da vítima com uso de um objeto contundente, enquanto outro efetuava o corte e o terceiro proferia ameaças para forçar uma confissão.

Os três foram autuados em flagrante por crime de tortura e permanecem à disposição da Justiça.

