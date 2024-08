Onze militares são denunciados morte de soldado e agressões durante treinamento

Onze militares foram denunciados pelo Ministério Público Militar (MPM) pela morte do soldado Vinícius Ibanez Riquelme, de 19 anos, após um treinamento de campo realizado pelo 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Bela Vista.

O incidente ocorreu em abril deste ano e, de acordo com o laudo necroscópico, o jovem faleceu devido à realização de exercícios físicos rigorosos.

Conforme o inquérito, foram denunciados o 2º tenente Thiago Mauri Marçal e os 3º sargentos Victor Augusto Albuquerque Barros, Gustavo Doré Gonçalves, Arthur Castelani Lopes e Breno Gonçalves Salles.

Também foram denunciados os cabos Lucas Romero Silvestre e Everton Marim Figueiredo, além dos soldados Luiz Eduardo Coronel Siqueira, Weverton da Silva Dias, Cleison Rodrigues Marinho e Marcos Vinícius Irala dos Santos.

A denúncia foi apresentada no último dia 30 pelo promotor de Justiça Militar Marcos José Pinto.

Segundo a declaração de óbito, a morte de Vinícius ocorreu devido a uma série de fatores, incluindo a realização de exercícios físicos sem descanso adequado, trote entre recrutas, castigos físicos (como o uso de galhos de árvores) e rastejo no piso sem previsão de ordem.

Ainda conforme o laudo médico, também houve influência de atos praticados pelos instrutores, incluindo "abuso no tratamento com os soldados, submetendo-os a situações constrangedoras e inadequadas não previstas no regulamento militar".

Testemunhas relataram que os denunciados praticaram maus-tratos de forma deliberada e consciente, agredindo os militares com chutes, privando-os de alimentação, entre outras condutas impróprias.

Segundo o laudo do Ministério Público, os acusados obrigaram os recrutas a comer alho e cebola crus, além de agredi-los com galhos de árvores e forçá-los a rastejar.

Um desses recrutas procurou atendimento médico devido a dores na coluna e acabou sendo tratado de forma desrespeitosa por um dos instrutores.

Morte

O soldado Vinícius Ibanez Riquelme morreu no dia 27 de abril na Santa Casa de Campo Grande, após passar por treinamento no 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Bela Vista, a 323 quilômetros da capital.

Revoltados com a morte do jovem, familiares denunciaram que Vinícius apresentou quadro de desidratação severa devido aos esforços exaustivos durante os exercícios físicos.

Vinícius passou por treinamento de campo no 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Bela Vista entre os dias 22 e 26 de abril.

Conforme noticiado na época, os recrutas estavam voltando de uma marcha a pé quando Vinícius não suportou o calor e desmaiou.

O jovem foi encaminhado de ambulância para a enfermaria do quartel, onde permaneceu por algumas horas até ser transferido para o Hospital São Vicente de Paulo. Devido à gravidade do seu estado, ele foi levado por vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, onde morreu no dia seguinte.