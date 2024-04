Soldado do Exército Brasileiro morre após treinamento militar em MS

Soldado recruta do Exército Brasileiro, Vinícius Ibanez Riquelme, passou mal durante treinamento militar na tarde desta sexta-feira (26) em Bela Vista e faleceu na manhã deste sábado (27) em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o militar participava do Acampamento de Instrução Básica no 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada, localizado em Bela Vista (MS), quando começou a apresentar sintomas de febre, diarreia e pressão arterial estável.

Ele foi hidratado, atendido pela equipe médica do quartel e encaminhado para o Hospital de Bela Vista, onde foi diagnosticado com choque séptico na tarde desta sexta-feira (26).

Sem melhoras, teve que ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde morreu na manhã deste sábado (27).

Choque séptico é uma infecção generalizada que causa falência de órgãos e pressão arterial perigosamente baixa.

De acordo com nota de falecimento divulgada pelo 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada, as causas do óbito serão apuradas e um inquérito policial militar será aberto para investigar as circunstâncias.

O Exército Brasileiro está prestando apoio e suporte aos familiares do militar. Em nota enviada ao Correio do Estado, o Comando Militar do Oeste (CMO) lamentou a morte do recruta.

“O Comando Militar do Oeste (CMO) lamenta o falecimento do soldado recruta do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado, localizado na cidade de Bela Vista-MS, e informa que está prestando suporte aos familiares do militar. O CMO esclarece que o soldado foi atendido pela equipe de saúde do Regimento na sexta-feira (26), encaminhado ao hospital de Bela Vista (MS) e, no mesmo dia, transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Um inquérito policial militar será instaurado para apurar os fatos”, informou a nota.