Operação em Dourados prende membros de facções ligados a homicídios

A Operação Decretados, deflagrada pela Sessão Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Regional de Polícia Civil de Dourados, cumpriu mandatos de busca e apreensão e de prisão relacionados a uma investigação, a qual apura o envolvimento de indivíduos da região com disputas entre facções criminosas.
Ao todo, foram cumpridos 22 mandatos de busca e apreensão e 20 mandatos de prisão, sendo dez para indivíduos que estavam em liberdade, oito a presos que atuavam dentro de penitenciárias do Estado e promoviam ataques em Dourados e região, e mais dois mandatos de recaptura de indivíduos que tinham fugido do sistema prisional.
Duas pessoas foram presas em flagrante, uma delas que já estava com mandado de prisão preventiva e o padrasto de um dos investigados, que foi localizado com um revólver calibre 38 na residência.
No local, também foram localizados aproximadamente 2 quilos de entorpecentes, além de objetos como balança e outros itens para comercialização de drogas.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação é realizada desde julho, quando crimes dolosos contra a vida, envolvendo disputa entre facções, se intensificaram na cidade. Praticamente todos os investigados têm relacionamento com homicídios consumados e tentados na região.
"Então nós acreditamos que essa operação tenha sido um importante passo na repressão a essa disputa de facções que está acontecendo aqui na cidade e que nós possamos, a partir dos elementos obtidos, como aparelhos celulares, anotações e outras informações, decorrentes também do depoimento e dos interrogatórios realizados, avançar ainda mais na apuração contra esses grupos criminosos" disse Lucas Veppo, delegado da Polícia Civil de Dourados.
A ação contou com o apoio de diversas unidades, como Defron, SIGs de Ponta Porã, Fátima do Sul, Naviraí, 1º e 2° DP de Dourados, Garras, Denar, GOE, DOF, Força Tática do 3º Batalhão, CGPA, Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso, Polícia Penal e Polícia Civil do Mato Grosso através de unidades da Regional de Primavera do Leste.