Operação revela uso de empresas de fachada em esquema milionário

CIDADE MORENA

Falta de alimentação escolar em Campo Grande afeta a rotina de um total de 1.363 estudantes presenciais e deve ser retomada nesta quarta (15)

Empresa responsável por fornecer a alimentação escolar, a M. A. B Lima & Cia Ltda., conseguiu alcançar a revogação da decisão judicial que suspendia o serviço Marcelo Victor/Correio do Estado

Após os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul ficarem sem alimentação escolar no campus da Capital, o IFMS de Campo Grande informou que o impedimento da empresa fornecedora foi inicialmente sanado e o serviço deve ser retomado já nesta quarta-feira (15).

Como detalhado pela unidade ao Correio do Estado, o Campus Campo Grande do IFMS possui quase três mil estudantes, sendo um total de 2.810 que comparecem presencialmente às aulas.

É importante explicar que, desse total, há um recorte específico de público elegível para receber a merenda escolar, sendo 1.329 do ensino Técnico Integrado ao Nível Médio e mais 34 do chamado Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Em outras palavras, a suspensão do fornecimento da alimentação escolar no campus de Campo Grande afeta a rotina de um total de 1.363 estudantes do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul na Capital.

Agora, conforme repassado pelo diretor-geral da unidade, Dejahyr Lopes Júnior, a empresa responsável por fornecer a alimentação escolar, a M. A. B Lima & Cia Ltda., conseguiu alcançar a revogação da decisão judicial que suspendia o serviço, com a oferta de merenda retomada a partir de hoje (15).

Alimentação IFMS

Parte dos objetivos estratégicos do Instituto, estabelecidos através do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMS 2024-28, essa alimentação escolar, que consiste em lanches e refeições, é normalmente oferecida aos dez campi presentes no Mato Grosso do Sul, com algumas diferenças.

Em todos os campi, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul possui atualmente o total de 11.639 estudantes presenciais, mas há algumas diferenças na oferta da alimentação escolar entre as unidades do Estado, já que para Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí e Três Lagoas, por exemplo, é servida a chamada "merenda quente", refeições completas que são preparadas nos respectivos e próprios espaços do IFMS nesses municípios.

Essa modalidade de "prato-feito" contempla ainda o município de Jardim, onde há uma parceria com a prefeitura, que por sua vez fica responsável por preparar os alimentos.

Enquanto em Nova Andradina também são servidas refeições e um alimento complementar, a alimentação escolar dos campi de Dourados, Ponta Porã e também Campo Grande acontece através do fornecimento de lanches por empresas contratadas.

Quanto ao compromisso do Instituto com o tema, ainda em 1° de abril, cabe lembrar, o IFMS lançou o Questionário de Segurança Alimentar, levantamento esse feito pela pró-reitoria de ensino para avaliar os acessos dos estudantes à alimentação.

Como bem esclarece o nutricionista do IFMS, Murillo Penze Cardoso, o questionário busca levantar pontos que vão além da disponibilidade de alimentos, questionando entre outros pontos preocupação com a falta; se as famílias desses alunos estão preocupadas em reduzir quantidade e/ou qualidade das refeições, e se há até mesmo a ausência de comida por falta de recursos.

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