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MATO GROSSO DO SUL

Operação revela uso de empresas de fachada em esquema milionário

Ação cumpre dezenas de mandados em MS, MG e SP e investiga esquema de tráfico, lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

15/04/2026 - 09h10
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Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (15) contra o crime organizado cumpre dezenas de mandados judiciais e bloqueia cerca de R$ 61 milhões em bens ligados a um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que atuava em diferentes regiões do país.

A ação ocorre simultaneamente em municípios de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, Dourados, Ribas do Rio Pardo e Vista Alegre, além de cidades mineiras e da capital paulista.

Ao todo, são cumpridos 22 mandados de prisão preventiva, cinco de prisão temporária e 39 de busca e apreensão, além do sequestro de patrimônio atribuído aos investigados.

As investigações tiveram início em abril de 2025, após a apreensão de aproximadamente 1,1 tonelada de maconha em Minas Gerais. A partir daí, o avanço das diligências levou à identificação de uma estrutura criminosa mais ampla, resultando na apreensão de quase 6 toneladas da droga ao longo do período investigado.

De acordo com as autoridades, o grupo é suspeito de atuar de forma organizada no tráfico interestadual de entorpecentes, além de utilizar estratégias para ocultar a origem ilícita do dinheiro obtido com a atividade criminosa.

Entre os métodos identificados estão o uso de empresas de fachada e a utilização de terceiros para movimentação financeira, prática que caracteriza lavagem de dinheiro.

A operação é coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG), sob liderança da Polícia Federal, e conta com a participação de forças de segurança estaduais e federais.

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CIDADE MORENA

IFMS volta a oferecer comida aos alunos após suspensão do serviço

Falta de alimentação escolar em Campo Grande afeta a rotina de um total de 1.363 estudantes presenciais e deve ser retomada nesta quarta (15)

15/04/2026 09h43

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Empresa responsável por fornecer a alimentação escolar, a M. A. B Lima & Cia Ltda., conseguiu alcançar a revogação da decisão judicial que suspendia o serviço

Empresa responsável por fornecer a alimentação escolar, a M. A. B Lima & Cia Ltda., conseguiu alcançar a revogação da decisão judicial que suspendia o serviço Marcelo Victor/Correio do Estado

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Após os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul ficarem sem alimentação escolar no campus da Capital, o IFMS de Campo Grande informou que o impedimento da empresa fornecedora foi inicialmente sanado e o serviço deve ser retomado já nesta quarta-feira (15). 

Como detalhado pela unidade ao Correio do Estado, o Campus Campo Grande do IFMS possui quase três mil estudantes, sendo um total de 2.810 que comparecem presencialmente às aulas. 

É importante explicar que, desse total, há um recorte específico de público elegível para receber a merenda escolar, sendo 1.329 do ensino Técnico Integrado ao Nível Médio e mais 34 do chamado Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

Em outras palavras, a suspensão do fornecimento da alimentação escolar no campus de Campo Grande afeta a rotina de um total de 1.363 estudantes do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul na Capital. 

Agora, conforme repassado pelo diretor-geral da unidade, Dejahyr Lopes Júnior, a empresa responsável por fornecer a alimentação escolar, a M. A. B Lima & Cia Ltda., conseguiu alcançar a revogação da decisão judicial que suspendia o serviço, com a oferta de merenda retomada a partir de hoje (15). 

Alimentação IFMS

Parte dos objetivos estratégicos do Instituto, estabelecidos através do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMS 2024-28, essa alimentação escolar, que consiste em lanches e refeições, é normalmente oferecida aos dez campi presentes no Mato Grosso do Sul, com algumas diferenças. 

Em todos os campi, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul possui atualmente o total de 11.639 estudantes presenciais, mas há algumas diferenças na oferta da alimentação escolar entre as unidades do Estado, já que para Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí e Três Lagoas, por exemplo, é servida a chamada "merenda quente", refeições completas que são preparadas nos respectivos e próprios espaços do IFMS nesses municípios. 

Essa modalidade de "prato-feito" contempla ainda o município de Jardim, onde há uma parceria com a prefeitura, que por sua vez fica responsável por preparar os alimentos. 

Enquanto em Nova Andradina também são servidas refeições e um alimento complementar, a alimentação escolar dos campi de Dourados, Ponta Porã e também Campo Grande acontece através do fornecimento de lanches por empresas contratadas. 

Quanto ao compromisso do Instituto com o tema, ainda em 1° de abril, cabe lembrar, o IFMS lançou o Questionário de Segurança Alimentar, levantamento esse feito pela pró-reitoria de ensino para avaliar os acessos dos estudantes à alimentação. 

Como bem esclarece o nutricionista do IFMS, Murillo Penze Cardoso, o questionário busca levantar pontos que vão além da disponibilidade de alimentos, questionando entre outros pontos preocupação com a falta; se as famílias desses alunos estão preocupadas em reduzir quantidade e/ou qualidade das refeições, e se há até mesmo a ausência de comida por falta de recursos.

 

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Previsão do Tempo

Dourados terá sol com pancadas de chuva nesta Quarta-feira 15/04

O dia começou com termômetros na casa dos 21°C, mas a temperatura sobe rapidamente ao longo da manhã, podendo atingir a máxima de 30°C nas horas mais quentes

15/04/2026 09h39

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dourados ms

dourados ms Júnior de Dourados

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De acordo com os dados do Climatempo, a quarta-feira, 15 de abril de 2026, será marcada por uma oscilação climática típica do outono na região sul de Mato Grosso do Sul. Os moradores devem se preparar para um dia de sol intercalado com períodos de nebulosidade e chuvas isoladas.

Temperaturas e condições do céu

O dia começou com termômetros na casa dos 21°C, mas a temperatura sobe rapidamente ao longo da manhã, podendo atingir a máxima de 30°C nas horas mais quentes. O céu apresenta sol com muitas nuvens desde as primeiras horas, configuração que deve se manter durante todo o período diurno.

Pancadas de chuva e umidade

A previsão indica a ocorrência de pancadas de chuva durante a tarde. Embora passageiras, essas precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas isoladas. À noite, a nebulosidade persiste, mas a chance de chuva diminui significativamente, garantindo um tempo firme para o encerramento do dia.

  • Ventos: Sopram do quadrante Nordeste (NE) a uma velocidade média de 10 km/h.
  • Umidade: A umidade relativa do ar permanece elevada, com picos de até 91%, o que pode aumentar a sensação de abafamento antes da chuva.

Recomendações e índices

O Climatempo alerta para o Índice UV Extremo, recomendando o uso de protetor solar e hidratação constante para quem precisar se expor ao sol. Além disso, as condições são favoráveis à presença moderada de mosquitos, sendo indicado o uso de repelentes.

Até o momento, o mês de abril em Dourados registrou um acumulado de 27 mm de chuva, o que representa aproximadamente 32% da média histórica para este período do ano.

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