Outubro inicia com expectativa de altas temperaturas - Foto: Arquivo/Correio do Estado

Marcado pela primavera, outubro deve registrar altas temperaturas em Mato Grosso do Sul. De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec), a previsão é de uma nova onda de calor, tendo como justificativa o sistema de alta pressão atmosférica que contribuem para a formação de bloqueios durante a estação das flores.



Neste início de semana, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de 35°C na segunda-feira (2). Em Dourados, 22°C pela manhã e 35°C pela tarde.

No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 23°C inicialmente e sobem até 33°C. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 23°C e máxima de 35°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 22°C e 35°C.



Ainda conforme a previsão climática do Inmet, a chuva também será característica do décimo mês do ano. “Para a região Centro-Oeste a previsão indica o retorno gradual da chuva, principalmente em áreas de Mato Grosso do Sul, com volumes inferiores a 160 milímetros (mm)”, aponta o boletim.

Temperatura

Corroborando à análise do Cemtec, o Inmet destaca que o período será marcado pela elevação das temperaturas, onde as médias podem ficar acima da normalidade em grande parte de MS.



Entretanto, há ressalvas para regiões mais ao sul do Estado, onde são previstas temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média, com a ocorrência de dias consecutivos de chuva que poderá amenizar as temperaturas, chegando a valores inferiores a 20°C.