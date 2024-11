Outubro traz chuvas abaixo da média histórica para mais de 30 cidades de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

De acordo com os dados de análise das condições ambientais do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), dos 43 municípios de Mato Grosso do Sul, 12 registraram chuvas acima da média histórica, enquanto 31 cidades do estado tiveram chuvas abaixo da mídia.

O relatório divulgado nesta sexta-feira (1º) mostra que as chuvas no estado ficaram abaixo de 100 milímetros em diversas regiões.

No interior do estado, as chuvas ficaram abaixo da média histórica, com valores variando entre 30 e 60 mm, principalmente nas regiões pantaneira, leste e do bolsão.

Já nas regiões central, norte e sul do estado, as chuvas variaram entre 90 e 180 mm, representando valores acima da média histórica durante outubro.

De acordo com os estudos sobre as condições adversas, a única anormalidade nessa região foi em São Gabriel do Oeste, que registrou 256,4 mm de chuva acumulada no mês, o que representa 95% acima da média histórica.

No caso de outros municípios na região, registraram chuvas abaixo de 100 mm.



Em Campo Grande, como ficou?

Os índices apresentados nos estudos da Cemtec mostram que as chuvas em Campo Grande ficam abaixo da média histórica.

O maior registro em Campo Grande foi observado na estação meteorológica localizada na Embrapa Gado de Corte, onde foram registrados 75,0 mm de chuva, o que representa 50% abaixo da média esperada para o mês.

Na outra estação, localizada na Vila Santa Luzia, também em Campo Grande, foram registradas chuvas 37% abaixo da média esperada para o mês.



Temperaturas

No quesito temperaturas, Mato Grosso do Sul enfrentou dificuldades. A maior temperatura foi registrada em Aquidauana, onde, no dia 7 de outubro, a cidade atingiu 43,7ºC. A menor temperatura ocorreu em Ponta Porã, seis dias depois, no dia 12 de outubro, com 13,6ºC.

A umidade do ar foi um dos principais problemas enfrentados pelos sul-mato-grossenses entre agosto e outubro deste ano. Os níveis mais baixos de umidade foram registrados nos dias 6 e 7 deste mês nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Chapadão do Sul , Costa Rica e Miranda.

Em relação aos ventos, a maior rajada registrada no estado até o momento ocorreu em Miranda e Rio Brilhante, onde os ventos atingiram 87,1 km/h.



Condições de seca em MS

As regiões mais críticas em relação à seca foram o oeste, central, pantaneira e do bolsão, onde os índices variaram entre -1,3 e -1,6.

Clima em MS nos próximos meses

De acordo com a análise das condições adversas do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a tendência climática indica que as chuvas devem ficar dentro ou próximo da média histórica registrada nos meses de novembro, dezembro e janeiro de 2025.

Em diversas regiões do estado, as chuvas podem variar entre 500 e 700 mm. Na região extremo-nordeste, as precipitações variam entre 700 e 800 mm.

Lembrando que as temperaturas em Mato Grosso do Sul devem permanecer acima da média durante este período, diminuem um trimestre mais quente do que o normal.

Assine o Correio do Estado