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Pais estão menos presentes na criação de filhos, aponta estudo

Brasileiro consolidou ideia de que o bom pai é o presente no dia a dia

AGÊNCIA BRASIL

09/08/2026 - 21h00
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Metade dos brasileiros acredita que os pais da atualidade estão menos presentes na criação dos filhos do que os das gerações anteriores. Em contrapartida, oito em cada dez brasileiros consideram alta ou muito alta a importância dos pais na vida dos filhos. 

A constatação é de estudo do Instituto Nexus. Foram entrevistados 2.013 pessoas de diferentes regiões do país. Um fator que ficou evidente na pesquisa foi a divergência de percepções sobre o papel do pai entre os homens e as mulheres consultadas.

Entre as mulheres, 56% acreditam que os pais participam menos do que antes, enquanto 31% acreditam que estão mais presentes. Entre os homens, a percepção é equivalente, com 44% achando que a participação é maior hoje, enquanto outros 44% afirmam que diminuiu.

Quanto à importância na paternidade, 81% dos homens a classificam como alta ou muito alta no desenvolvimento dos filhos, em comparação com 73% das mulheres. 

Ao analisar as faixas etárias, observa-se que 82% dos jovens de 16 a 24 anos de idade a consideram importante. Por outro lado, esse reconhecimento reduz-se para 62% entre as pessoas com 60 anos ou mais.

O estudo também avaliou a definição prática do que é ser um “bom pai” e aponta que 49% da população considera “ser presente no dia a dia” como a principal característica. Em seguida surge educar/orientar com limites (19%), demonstrar carinho e afeto (8%), dar exemplo (7%) e oferecer segurança financeira (3%). 

A presença diária é apontada por 53% das mulheres como o mais relevante para definir um bom pai, superando os 45% registrados entre os homens. 

A imposição de limites na educação e orientação é tida como o principal atributo por 21% do público masculino e 17% do feminino.

O convívio paterno no dia a dia é visto como mais importante entre a população de 25 a 40 anos (56%) e a de 16 a 24 anos (55%). Os mais velhos consideram a educação a caraterística mais importante. O índice é superior entre a faixa de 41 a 49 anos (24%) e de 60 anos ou mais (26%).

"O brasileiro já consolidou a ideia de que o bom pai é aquele presente no dia a dia, deixando para trás a figura do mero provedor financeiro. O desafio agora está na prática", avalia Marcelo Tokarski, CEO da Nexus. 

"O fato de metade da população enxergar os pais de hoje como menos participativos do que os do passado mostra que o discurso avançou mais rápido do que a mudança real de comportamento dentro de casa”, acrescenta.

ensino

ENEM 2026: como saber, antes do resultado, se sua nota entra no curso dos sonhos

A resposta depende de uma conta que poucos estudantes fazem corretamente: a média ponderada do Enem, calculada com os pesos que cada curso e cada universidade atribuem às cinco notas do boletim (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Nature

10/08/2026 08h35

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Com as provas marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já entrou na reta final de preparação para milhões de candidatos em todo o país. Mas a dúvida que mais tira o sono de quem estuda para o exame não é só "vou tirar uma boa nota" é "essa nota é suficiente para a vaga que eu quero".

A resposta depende de uma conta que poucos estudantes fazem corretamente: a média ponderada do Enem, calculada com os pesos que cada curso e cada universidade atribuem às cinco notas do boletim (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação).

Um curso de Medicina, por exemplo, costuma dar peso maior para Ciências da Natureza; um curso de Direito, para Ciências Humanas e Redação. Ignorar essa diferença é um dos erros mais comuns  e mais caros  de quem disputa uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Por que a média ponderada muda tudo

O Sisu não usa a média simples das cinco notas. Cada instituição define pesos próprios por curso, e é essa combinação que determina se o candidato ultrapassa ou não a nota de corte da concorrência. Duas pessoas com a mesma média simples podem ter chances completamente diferentes de aprovação, dependendo de como se saíram em cada área.

Diante disso, ferramentas de simulação se tornaram aliadas de quem não quer esperar até a última hora para descobrir se está no páreo.

É o caso da calculadora de nota do Enem para o Sisu, disponível na plataforma Calcula Brasil, que permite inserir as cinco notas do boletim, aplicar os pesos do curso escolhido e comparar o resultado com a nota de corte em menos de um minuto e sem custo.

ProUni: outra conta que vale a pena fazer

Além do Sisu, o Enem também é porta de entrada para o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas.

Para participar, o candidato precisa atingir média mínima de 450 pontos e não pode ter zerado a redação além de se enquadrar nos critérios de renda familiar per capita (até 1,5 salário mínimo para bolsa integral e até 3 salários mínimos para bolsa parcial).

São dois filtros que, juntos, eliminam boa parte dos inscritos sem que eles percebam o motivo. Por isso, simular a própria situação antes de aguardar o resultado oficial ajuda a planejar os próximos passos com mais segurança seja reforçando os estudos em uma área específica, seja ajustando as opções de curso e instituição na hora da inscrição.

O que fazer com os três meses que restam

Com o exame ainda a poucos meses de distância, especialistas em educação costumam recomendar que o candidato defina previamente dois ou três cursos-alvo, verifique os pesos usados por cada instituição e simule diferentes cenários de nota. Essa etapa de planejamento, tantas vezes deixada de lado, é o que separa quem chega ao resultado do Sisu com uma estratégia de quem chega só na torcida.

Ferramentas gratuitas de simulação como a calculadora de nota do Enem e a calculadora do ProUni reunidas na categoria Enem e Vestibular do Calcula Brasil não substituem o estudo, mas ajudam a transformar ansiedade em planejamento, um dos fatores que mais pesa no desempenho de quem encara uma prova decisiva para o futuro.

Nota: valores e datas citados são estimativos e de referência; para regras oficiais e critérios definitivos, consulte sempre o edital do Inep e as instituições participantes.

HOMICÍDIO

Pistoleiro mata jovem de 18 anos no bairro Coronel Antonino

A vítima ainda conseguiu correr um longo trecho após ser alvejado, mas não resistiu aos ferimentos

10/08/2026 08h10

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Ação foi atendida pelo Batalhão de Choque

Ação foi atendida pelo Batalhão de Choque Batalhão de Choque

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Karlos Eduardo, de 18 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência do Batalhão de Choque, o rapaz foi alvejado na rua Rio de Janeiro. Os supostos autores estariam em um veículo Fiat Uno, de cor cinza. 

As equipes do Batalhão de Choque localizaram e abordaram o veículo, ocupado por três indivíduos, identificados como Thiago Pereira Carrilho, Jackson Lins de Souza e Rodrigo Andrade de Oliveira. Durante a entrevista policial, todos negaram qualquer participação na ocorrência.

Segundo o relato de uma vítima, o carro teria transitado pela rua Rio de Janeiro e, naquele local, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.  Após os disparos, o jovem correu a pé e, posteriormente, caiu na esquina da Rua Doutor Fausto Pereira com a Rua Anita Garibaldi, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Posteriormente, a testemunha foi conduzida até o local onde a vítima havia caído, ocasião em que lhe foi solicitado que realizasse o reconhecimento dos possíveis envolvidos.  Thiago Pereira Carrilho foi apontado como sendo a pessoa que teria efetuado os disparos contra a vítima.

Ainda durante a preservação do local, a esposa de Thiago Pereira apareceu e relatou à equipe policial que a vítima Karlos Eduardo encontrava-se anteriormente na residência de Jackson, tendo ambos saído juntos no Fiat Uno, minutos antes da ocorrência.

Durante a abordagem e busca no interior do veículo, foram localizados cinco aparelhos celulares, sendo dois pertencentes a Rodrigo, um de Thiago, um de Jackson e um aparelho de Karlos Eduardo. A arma de fogo supostamente utilizada no crime não foi localizada.

Diante dos fatos, os envolvidos, os aparelhos celulares e os demais elementos relacionados à ocorrência foram apresentados à autoridade policial para as providências legais cabíveis, permanecendo o local devidamente preservado para a realização dos trabalhos periciais.

Os autores foram entregues na Delegacia de Pronto Atendimento da Cepol (Depac-Cepol), juntamente com o veículo envolvido.

 

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