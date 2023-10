Depois de chegar aos 36,8 graus às 11 da manhã desta quarta-feira (18), a mais alta para esse horário desde o começo do ano, pancadas de chuva trouxeram um momentâneo alívio a Campo Grande. Ao meio dia, uma hora depois de atingir o pico de calor, a estação meteorológica do Inmet, instalada na região oeste de Campo Grande, onde não choveu, já apontava 1,4 grau a menos. Às 15 horas, porém, o termômetro do Inmet superou o recorde do ano, que era de 37,6 graus, e atingindo 37,8 graus.

A precipitação mais significativa foi registrada na região da saída para São Paulo, com cerca de cinco milímetros nas imediações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mas na área central muita gente também foi pega de surpresa pela pancada que aconteceu por volta das 11:30.

De acordo com o metorologista Vinícius Sperling, do Cemtec, estas pancadas trazem um certo alívio, mas são muito localizadas e insuficientes para acabar com a onda de calor que atinge boa parte do Estado e também pouco ajudam para que o produtor soja finalmente possa fazer o plantio com tranquilidade

Ao longo da tarde e noite desta quarta-feira é possível que ocorram novas pancadas isoladas, mas a partir desta quinta-feira, segundo ele, é provável que elas sejam mais amplas e atinjam boa parte das regiões sul e central do Estado.

Com efeito passageiro, a pancada desta quarta-feira não impediu que Campo Grande superasse o pico dos 37,6 grus registrados em 22 de setembro. Naquele dia, às 11 horas os termômetros do Inmet indicavam que a cidade estava com 36,2 graus, ou 0,6 grau inferior ao registrado nesta quarta-feira.

Na terça-feira (17) às 11 horas o Inmet registrou 35,9 graus, quase um grau abaixo do registro desta quarta-feira. Depois da chuva, porém, o calor votou com força e às 14 horas estava em 37,6, igualando o recorde do dia 22 de setembro. Uma hora mais tarde, atingiu o novo recorde do ano, com 37,8 graus.

Diferentemente de Campo Grande, onde o calor continuava aumentando, em Porto Murtinho, que nesta terça-feira registrou a máxima do ano no Estado, com 43,4 graus, verificou-se uma tendência de melhora. Às 12 horas desta quarta-feira o termômetro do Inmet apontava 37,9 graus, ante 41,6 do dia anterior no mesmo horário. O pico ocorreu às 14 horas desta terça-feira.

Esta junção de chuvas irregulares e temperaturas elevadas é "extremamente prejudicial para a agricultura. O plantio da soja deveria estar a pleno vapor, mas está atrasada em praticamente todo o Estado. A planta pode até nascer, mas não resiste a este forte calor", explica o meteorolgista.

E, apesar da previsão de que nos próximos três dias cheguem pancadas um pouco maiores, o pior é que a tendência de pouca chuva e muito calor até o fim do mês, conforme Vinícius. De acordo com a Aprosoja, historicamente cerca de 70% do plantio da soja acontece entre os dias 14 de outubro e 4 de novembro.