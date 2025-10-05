Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pantanal deve ser incluído em novas fases de expansão tecnológica de monitoramento ambiental

Segundo especialistas, o projeto, que abrange inicialmente a Amazônia, deve ser expandido para outros biomas, incluindo o Pantanal e o Cerrado sul-mato-grossense

Karina Varjão

05/10/2025 - 15h30
A expansão de sistemas de monitoramento ambiental, inicialmente pensados para a Amazônia e o Cerrado, deve chegar também ao Pantanal e a outras regiões críticas do país.

A possibilidade foi confirmada durante conversa com especialistas do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) durante a Futurecom, em São Paulo na última quarta-feira (01), que destacaram o papel estratégico de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nesse processo.

Segundo o professor da Universidade de Brasília (UnB) e membro sênior do IEEE, Renato Borges, o objetivo é construir uma cobertura ampla de dados para prevenção de desastres ambientais.

“A gente tem a Amazônia como referência, o Cerrado com algumas iniciativas prévias, mas isso não vai fazer sentido para chegar onde nós mencionamos de uma solução global se nós não tivermos uma cobertura completa. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por sinal, são protagonistas. Tem grupos de excelência ali que trabalham exatamente com esse tipo de infraestrutura de torres”.

Pantanal sob pressão

O Pantanal sul-mato-grossense, que ocupa cerca de 65% de sua área total no Estado e foi considerado em 2022 a região com maior número de focos de calor no Brasil, sofre com queimadas cíclicas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que, somente em 2024, mais de 1 milhão de hectares do bioma foram atingidos pelo fogo.

Renato reconheceu esses desafios e ressaltou que sensores específicos já estão no radar do projeto.

“Para questões específicas, por exemplo, queimadas, existem outros tipos de sensores que vão compondo, mas isso também fica no radar. Inclusive, para a gente conseguir perceber esse impacto nesse tipo de monitoramento”.

Conectividade em áreas remotas

Um dos gargalos para levar torres de monitoramento ao Pantanal é a falta de conectividade. Muitas áreas do bioma não contam com cobertura de internet ou de telefonia celular, dificultando a transmissão de dados em tempo real.

O especialista explicou que a solução está na combinação de tecnologias terrestres e espaciais.

“Esse é o ponto chave, essa é exatamente a minha área específica de atuação. A minha principal participação nessa iniciativa é a parte de coletar os dados, fazer ingestão em plataformas, processar e disponibilizar. Aí a gente entra com tecnologias espaciais. Então, esse projeto tem junto o desenvolvimento de rede de satélites para coleta de dados".

A tecnologia foi projetada para funcionar mesmo em regiões de difícil acesso, com autonomia energética e redundância de transmissão.

“Ela vai ter a capacidade de gerar energia, de armazenar energia, de transferir esses dados via satélite. Se a gente tem condições de fazer redes em solo, isso também é feito via satélite". 

Além do Pantanal, o Cerrado sul-mato-grossense também deve ser beneficiado. A região concentra parte da produção agrícola do estado e sofre com desmatamento e perda de biodiversidade. De acordo com o MapBiomas, o Cerrado foi o bioma que mais perdeu vegetação nativa em 2023, e Mato Grosso do Sul está entre os estados mais impactados.

Com a integração de novas torres e satélites, será possível ampliar a capacidade de monitorar queimadas, enchentes e mudanças no uso do solo em tempo real, apoiando tanto a preservação ambiental quanto políticas públicas de mitigação de riscos.

Monitoramento ambiental

A professora Cristiane Pimentel, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e também membro sênior do IEEE, tem seu trabalho voltado para o estudo dos chamados Gêmeos Digitais, que são a reprodução de algo em um ambiente virtual para que seja feito um estudo do mesmo, seja para alguma predição ou para algo que vá ser estudo.  

Ela explicou à reportagem do Correio do Estado como é possível combinar sensores, inteligência artificial e modelos preditivos para antecipar desastres ambientais. 

“Nós fazemos um estudo de barragens, em parceria com a Usina Itaipu, para predizer o tempo de vida dessa barragem quando ela precisa parar para manutenção. E através desses modelos de monitoramento, conseguimos fazer esses estudos", afirma. 

A professora destaca modelos desse monitoramento também nas grandes cidades, como São Paulo, com o estudo em áreas de drenagem para escoamento da chuva, e Curitiba, no planejamento urbano, integração da infraestrutura e tecnologias, como metrôs e ônibus. 

O projeto principal de monitoramento ambiental acontece na Amazônia, para prevenção de queimada e de desmatamentos. 

Renato trabalha na parte prática, com a instalação de torres verticais nos biomas com sensores para estudo e transmissão de dados dessa área. 

“Não é possível chegar a um gêmeo digital somente com os satélites, sem colher operação em solo. A gente precisa entender como esse bioma se desenvolve, qual o impacto da ação humana ali. Então, essas estruturas verticais são instaladas no bioma, com sensores em vários pontos da torre, inclusive no subsolo. Essas torres ultrapassam a copa das árvores e têm um alcance de centenas de metros e, dependendo da altura, podem perceber processos em escala global, com muitas informações a serem analisadas". 

Esse monitoramento, segundo o especialista, é o que permite o sensoriamento do ambiente, que é a fase 1 para o desenvolvimento de um gêmeo digital, para que sejam colhidos os dados na fase 2, e a criação desse gêmeo na fase 3.

“O objetivo é trazer confiabilidade e confiança na informação, proteger essa informação para que ela chegue às nossas mãos de forma certeira e confiável˜, reforça Borges. 

Já estão em estudos e em desenvolvimento os gêmeos digitais globais, para simulação de cenários globais com alta precisão, mostrando impactos de decisões sobre os solos de outros biomas e regiões. 

“Esses gêmeos vão ajudar governos e empresas a escolher caminhos mais sustentáveis, seja nas áreas públicas como nas privadas, com uma predição de tomadas de decisões mais precisas, impactando diretamente na redução de custos e de uso de recursos˜, finaliza Cristiane. 

IEEE

O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade com mais de 486 mil membros entre engenheiros e especialistas em mais de 160 países, sendo 5 mil deles somente no Brasil. 

Suas publicações, conferências, padrões de tecnologia e atividades profissionais são recomendadas por diversos especialistas e a organização é fonte confiável para informações de engenharia, computação e tecnologia em todo o mundo. 

INTERIOR

Delegada de MS é alvo de comentário racista através das redes sociais

"Delegada feia, tá mais para ser empregada doméstica aqui da minha casa que qualquer outra coisa e tratar ele igual cachorro aqui", disse o conteúdo criminoso excluído da plataforma

05/10/2025 14h39

Comentário em questão - que já não aparece visível na postagem original - teria sido feito oito horas após a publicação de um

Adjunta na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, a delegada Thays do Carmo Oliveira de Bessa foi alvo de comentários de cunho preconceituoso através das redes sociais, após conceder entrevista para portais locais sobre um homicídio. 

Distante aproximadamente 231 quilômetros de Campo Grande, o caso em si foi registrado há cerca de três dias, sendo que o comentário em questão - que já não aparece visível na postagem original - teria sido feito oito horas após a publicação de um "quebra-queixo" com a delegada pelo portal Folha de Dourados. 

"Nossa, delegada feia, tá mais para ser empregada doméstica aqui da minha casa que qualquer outra coisa e tratar ele igual cachorro aqui", dizia o comentário que originalmente aparecia na sessão "ocultos pelo Instagram" e já não aparece visível na plataforma.  

Identificado como: “Leonardo Almeida”, o perfil em questão sequer seria residente de Mato Grosso do Sul, pois as postagens ligadas à conta marcam um endereço na cidade mineira de Confins. 

Aqui cabe lembrar que, comentários depreciativos com referência à raça, cor da vítima e até mesmo aqueles focados em características específicas como cabelo, por exemplo, evoluíram de interpretação penal com atualização e equiparação dos atos de injúria racial com a prática de racismo (14.532/2023), a partir de quando passou a ser considerado crime. 

Essa lei passou a tratar também justamente desses crimes cometidos através dos conhecidos meios de comunicação; publicações em redes sociais ou qualquer natureza que engloba a rede mundial de computadores.

Intolerância douradense

Essa não é a primeira vez que Dourados é ligada à  comportamentos e episódios de racismo, xenofobia e intolerância, como mostra uma série de movimentações dos Ministérios Públicos Federal e Estadual de Mato Grosso do Sul (MPF e MPMS) 

Entre esses crimes de ódio aparece o douradense alvo de ação penal do MPMS em 23 de setemBro de 2024, por uma série de frases e atos discriminatórios que caracterizam racismo e xenofobia contra a população nordestina

Pelas redes sociais, esse acusado fez uma série de publicações que propagavam a ideia de que os nordestinos seriam "mais burros" e "inferiores" ao restante da população brasileira. 

Ainda em 2024, no dia 25 de maio deste ano, a "Marcha dos Terreiros" de Dourados também gerou ódio nas redes sociais e um procedimento foi instaurado pelo Procurador da República, Marco Antonio Delfino de Almeida, para apurar os fatos. 

Na ocasião, cerca de 16 comunidades se reuniram na realização da marcha, feita após casos de furtos de ossadas - como a de um bebê do cemitério municipal São Vicente de Paula, em Ponta Porã, como publicou o Correio do Estado - ganhar repercussão na mídia. 

Por meio de ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o juiz da 1ª Vara Criminal de Dourados determinou inclusive que uma jovem douradense de 16 anos fosse indenizada após ser vítima de racismo e injúria racial. 

Esse caso específico aconteceu enquanto a menina vítima estava em busca de uma vaga de estágio, praticado à época pela pessoa responsável por conduzir a entrevista, que foi feita em 22 de novembro de 2021. 

 

etanol farmacêutico

MS começa a receber ampolas de antídoto para intoxicação por metanol

Na primeira remessa enviada neste sábado, o Estado recebeu 60 das 580 ampolas distribuídas aos estados que solicitaram reforço nos estoques

05/10/2025 14h05

Ampolas começaram a ser distribuídas para os estados do Brasil

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol. A primeira remessa do medicamento começou a ser distribuída no último sábado (4) aos estados que fizeram solicitações para reforçar seus estoques. 

Assim, 580 ampolas foram enviadas a cinco unidades federativas brasileiras. 60 vieram para o Mato Grosso do Sul, 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia e 90 para o Distrito Federal. 

A iniciativa faz parte das ações do Ministério da Saúde frente aos casos suspeitos e confirmados por intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. As entregas estão sendo feitas em articulação com as secretarias estaduais de saúde. 

Contando com essa remessa, já foram distribuídas 4,3 mil ampolas aos estoques do Sistema Único de Saúde (SUS) por hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 

No sábado, também, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a aquisição de mais 12 unidades de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol, que são medicamentos usados no tratamento da intoxicação por metanol. 

“O Ministério da Saúde atua em tempo real junto às secretarias estaduais e municipais, garantindo o envio dos antídotos e o suporte técnico necessário ao atendimento dos pacientes”, ressaltou Padilha. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também está atuando para viabilizar a importação do fomepizol, já que o medicamento ainda não tem registro no Brasil. Para isso, a agência acionou autoridades internacionais como o FDA (EUA), a EMA (União Europeia) e outras entidades regulatórias de países como Canadá, Reino Unido, Japão, China, Argentina, México, Suíça e Argentina. 

Os casos

Até às 16 horas do último sábado, o Ministério da Saúde confirmou 195 notificações de intoxicação por ingestão de metanol após a ingestão de bebida alcoólica, de acordo com dados enviados ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS). 

No país, há 14 casos confirmados e 181 em investigação. Desse total, 162 notificações estão no estado de São Paulo (sendo 14 confirmados e 148 em investigação). Do total de registros, 13 são de óbitos: um confirmado em São Paulo e 12 em investigação, sendo 7 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 na Bahia e 1 em Mato Grosso do Sul, do jovem de 21 anos, Matheus Santa Falcão, que morreu na última quinta-feira (2) após consumir cachaça comprada em uma conveniência do bairro onde morava

Para ampliar a capacidade de diagnóstico, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) mobilizou três unidades com estruturas para análises imediatas: Lacen -DF, Laboratório Municipal de São Paulo e o Instituto Nacional de Qualidade em Saúde (INCQS/FioCruz). 

A Anvisa também identificou 604 farmácias de manipulação aptas a produzir etanol farmacêutico, garantindo cobertura nas capitais para atender novas demandas com rapidez. Quanto ao fomepizol, foram localizadas sete fornecedoras internacionais com capacidade para produção. 
 

