Para celebrar 77 anos de Jardim, Prefeitura promove feira agropecuária, desfile cívico e shows

Com apoio da Câmara Municipal e do Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Jardim prepara uma extensa programação para comemorar os 77 anos do município que será celebrado no próximo dia 14 de maio.

Para a prefeita Clediane Matzenbacher, as festividades são para celebrar a união dos povos e as conquistas da população jardinense.

“Nosso município historicamente recebeu e continua recebendo povos de outros estados e outros países, em especial do Paraguai, com o qual mantivemos laços fraternais. Agora, com a consolidação da Rota Biocêanica, abraçamos também chilenos, argentinos e outros povos do mundo que por aqui passam”, declarou.

Com o tema “Contando sua história, acolhendo povos e integrando culturas”, a Prefeitura vai rememorar os momentos históricos e saudar suas personalidades neste mês de maio.

“Valorizamos também nossos recursos naturais que proporcionam um agronegócio forte, de destaque no cenário regional e o turismo, que graças à preservação de nossas belezas naturais, nos mantém entre os destinos turísticos mais visitados no Brasil. E claro, reverenciamos nossas personalidades históricas, que tanto se esforçaram para que nossa cidade seja feliz, tranquila e pujante, como é nos dias de hoje”, afirmou a prefeita.

Programação

A programação terá início na próxima quarta-feira (10), às 18 horas, com abertura da 18ª Expo e Feira Agropecuária de Jardim, enquanto no dia 13 de maio (sábado), a partir das 7h30, será realizado o tradicional Desfile Cívico na Praça do Encontro.

No mesmo local, às 20 horas, será feita a apresentação de dança com o grupo Nidal Abdul, enquanto às 20h30 terá o show com o DJ Dan Jr. Logo depois, às 21h30, o show será com os “pratas da casa” Rosy Firmo & Alarcon e, às 23 horas, para encerrar a programação do dia, será a vez da dupla sertaneja Cleber & Cauan.

No dia 14 de maio, domingo, às 9 horas, será realizado o ato solene em comemoração ao aniversário da cidade na Câmara de Vereadores. A solenidade terá a presença da prefeita Clediane Matzenbacher, de todo o seu secretariado, dos vereadores e demais autoridades do município.

Assine o Correio do Estado