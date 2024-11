Para lidar com o provão do Enem, lanches nada saudáveis são 'queridinhos' em Campo Grande.

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ainda que o segundo dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tenha 30 minutos a menos de duração prevista, o "provão" que é decisivo para o futuro de muitos ainda é encarado como desafio, onde vale inclusive "apelar" para lanches pouco saudáveis para aguentar as cerca de cinco horas da avaliação.

Com candidatos considerando ainda o segundo dia do Enem como o "mais difícil", como bem acompanhou o Correio do Estado, seja para treineiros ou os que já estão no popular "terceirão", o cardápio para o dia de provas varia entre os que levam poucos itens e aqueles que "fazem a feira" para aguentar as cinco horas de prova.

Potes com bolachas avulsas; pacotes de guloseimas; refrigerantes e o chocolate aparecem como os itens mais vistos na mão dos alunos, com candidatos repetindo o "cardápio", de olho inclusive no que fez falta durante o primeiro dia de provas.

Vale lembrar que, o topo dos alimentos adequados para os dias de prova no Enem traz na lista as famosas barras de cereal, como tratado pelo Correio do Estado, sendo que o candidato deve priorizar por alimentos práticos, leves e saudáveis para os dois dias de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que não foi observado em Campo Grande.

"Nossa, eu levei bastante doce, muito mesmo, só que eu esqueci minha água, então foi um pouco ruim", comenta Sabrina Franco.

Aos 17 anos, a aluna do terceiro ano da Escola Estadual Profª Zélia Quevedo Chaves explica que a falta de água não chegou a atrapalhar seu desempenho na prova, levantando cerca de duas vezes apenas para ir ao banheiro, apontando a guloseima como aliada na prova.

"O docinho ajudou, deu mesmo uma acordadinha mesmo o chocolate no primeiro dia e vou repetir a dose hoje", expõe Sabrina.

Em busca de uma vaga para cursar medicina, ela revela que a preparação para o Enem 2024 foi boa, mas não suficiente para o curso desejado.

"confio no meu potencial de uma nota boa, talvez não o suficiente, mas uma nota... honesta. No primeiro dia comecei pelo rascunho, depois passei a limpo nos 30 minutos finais e fui fazendo a prova durante. Fazia 15 e passava para o gabarito, as que eu não sabia não perdia muito tempo, lia e marcava o que achava que era", complementa ela.

'Nada saudáveis'

Junto de Sabrina, Rafaela Correa, que busca cursar biomedicina também revelou seu cardápio ideal: as populares batatinhas, o que ela disse ajudar durante o primeiro dia e, por isso, vai repetir a dose.

Isadora Marques Pacheco, de 17 anos, é aluna do terceiro ano do colégio Hércules Maymone, diz que matemática não é sua área, mas, mirando cursar biologia - com o 2º dia trazendo 90 questões de múltipla escolha, 45 de química, física e biologia, e 45 de matemática -, ressalta que consegue lidar melhor com a parte teórica dessas ciências naturais.

Porém, Isadora foi vítima da ansiedade e revela que, trazendo uma mochila cheia de guloseimas e outros lanches, para o primeiro dia de provas, acabou comendo o restante do investimento em lanches durante a semana e para este domingo (10) trouxe apenas a garrafa d'água.

Entre as candidatas focadas no lanche para o Enem, cabe menção honrosa à treineira Sarah Silvestre, de 18 anos, que para o segundo dia de provas do Enem, neste domingo (10), até trouxe uma mochila carregada de guloseimas, porém, acabou esquecendo o documento.

"O que tem de comida nessa mochila é brincadeira, comprei tudo o que vi pela frente. Trouxe pão; esquine; energético; chipa... a padaria inteira", brinca ela.

Percebendo a falta do documento pessoal instantes antes do fechamento, a também aluna do Hércules Maymone que busca cursar educação física com o intuito de se tornar personal desistiu de concluir o segundo dia de provas.

