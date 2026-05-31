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INFARTO FULMINANTE

Paranaense passa mal e morre durante campeonato de tiro em Campo Grande

Alessandro Zahdi competia no tiro esportivo, concluiu sua participação no campeonato e, logo em seguida, passou mal e morreu

Naiara Camargo

Naiara Camargo

31/05/2026 - 10h25
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Alessandro Zahdi Gonçalves sofreu um infarto fulminante e faleceu, na tarde deste sábado (30), durante um campeonato de tiro (3ª Etapa de IPSC Open Internacional), sediado no Clube de Tiro (CTCG) - rodovia MS-010, zona rural, em Campo Grande (MS).

Ele é paranaense, natural de Campo Mourão (PR) e estava na cidade para participar da competição. O evento é uma competição oficial de tiro prático que reúne atletas de diversas regiões do Brasil e do exterior.

Conforme apurado pela reportagem, Alessandro competia no tiro esportivo, concluiu sua participação no campeonato e, logo em seguida, passou mal.

Ele teve um mal súbito (infarto fulminante) e foi socorrido por médicos cardiologistas que também participavam do evento.

Em seguida, equipe dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) assumiram a ocorrência e deram continuidade no atendimento.

Mas, apesar de todos os esforços, ele não resistiu e faleceu no local.

Após reunião, a maioria dos participantes se manifestou favorável à continuidade da competição, entendendo que essa seria uma forma de prestar homenagem à memória de um atirador que era movido pela grande paixão ao tiro esportivo.

Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. O corpo deve ser levado para o Paraná, para velório e sepultamento.

A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) lamentou a morte por meio de nota.

“É com imenso pesar que a Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) lamenta o falecimento do atleta da CBTP, Alessandro Augusto Zahdi Gonçalves, após sofrer um mal súbito (infarto fulminante). Além de marido, pai e amigo dedicado, Alessandro Zahdi, há mais de 27 anos, era um desportista comprometido e apaixonado pelo esporte. Um dos atletas precursores e experientes do Tiro Prático, ele representava o Brasil e o seu estado do Paraná em grandes competições internacionais e nos campeonatos nacionais. Zahdi deixa o legado de uma trajetória marcada pela dedicação, companheirismo e amor. Prestamos aqui nossas mais sinceras condolências e estendemos o nosso apoio aos familiares e amigos neste momento de dor. Diretoria da CBTP”.

A Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul (TiroMS) e o Clube de Tiro Campo Grande também manifestaram condolências à familiares e amigos.

“A Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul – TiroMS e o Clube de Tiro Campo Grande manifestam profundo pesar pelo falecimento de Alessandro Zahdi Gonçalves, atleta do Estado do Paraná. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e companheiros, expressando nossas mais sinceras condolências e desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda. Que sua memória permaneça viva entre todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e compartilhar sua amizade. Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul – TiroMS. Clube de Tiro Campo Grande”.

alessandro zahdiAlessandro Zahdi praticando tiro esportivo. Foto: Reprodução Instagram @cbtptiropratico

Baixa adesão

Após um mês de campanha, Dourados vacina só 10% do público-alvo contra chikungunya

Prefeitura emitiu novo apelo para que população compareça às unidades de saúde

30/05/2026 16h30

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Foto: Divulgação / Prefeitura de Dourados

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Passado um mês de campanha no enfrentamento à chikungunya, a prefeitura de Dourados vacinou apenas 10% das 43 mil pessoas com idade entre 18 e 59 anos, publico-alvo da vacinação iniciada no dia 27 de abril último. Desde o início da campanha vacinal, apenas 4.354 pessoas foram imunizadas.

Com 14 mortes, município é considerado o epicentro nacional da arbovirose transmitida pelo mosquito aedes aegypti. A última morte confirmada no município da faixa de fronteira foi de uma mulher de 82 anos com comorbidades. 

Do total de vacinas aplicadas desde o início da campanha, apenas 873 foram destinadas à saúde indígena. Desde o início do ano, o município já registrou mais de 9 mil notificações de chikungunya, com mais de 4,3 mil casos confirmados da doença.  Até o momento, outros três óbitos seguem em investigação.

A prefeitura segue o monitoramento por meio do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), criado para coordenar as ações de enfrentamento à epidemia tanto na Reserva Indígena quanto na área urbana de Dourados.

Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), em todo o estado, o número total de casos confirmados é de 6.360, maior índice desde o início do monitoramento, iniciado em 2015. 

Ao todo, Mato Grosso do Sul contabiliza 21 óbitos. Há mortes também em Goiás (2), São Paulo (2), Rondônia (1), Mato Grosso (1), Bahia (1) e Minas Gerais (1). 

Vacinação

A Prefeitura reforça que a vacinação contra influenza está liberada para toda a população e orienta que os moradores procurem a unidade de saúde mais próxima para se imunizar. As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

O imunizante, desenvolvido pela farmacêutica Valneva em parceria com o Instituto Butantan, apresentou eficácia comprovada em estudos clínicos realizados no Brasil e nos Estados Unidos, com cerca de 99% dos voluntários desenvolvendo anticorpos contra a doença.

Não podem receber o imunizante gestantes, lactantes, pessoas imunossuprimidas, pacientes em tratamento oncológico, transplantados recentes, pessoas com doenças autoimunes ou determinadas condições crônicas associadas, além de indivíduos com febre ou que tenham recebido recentemente outras vacinas. As orientações seguem as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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CAMPO GRANDE

Discussão entre colegas de trabalho termina em morte dentro da Ceasa-MS

Homem foi esfaqueado durante briga em empresa permissionária instalada nas Centrais de Abastecimento; suspeito permaneceu no local e acabou preso em flagrante

30/05/2026 14h00

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Caso ocorreu na área operacional da Ceasa-MS, em Campo Grande, durante a madrugada deste sábado (30)

Caso ocorreu na área operacional da Ceasa-MS, em Campo Grande, durante a madrugada deste sábado (30) Dourados Agora

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Uma discussão entre dois funcionários de uma empresa permissionária instalada dentro da Ceasa-MS terminou em homicídio na madrugada deste sábado (30), em Campo Grande.

O crime ocorreu por volta das 4h, em uma área operacional das Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul. De acordo com informações preliminares, os dois trabalhadores atuavam na mesma empresa quando iniciaram um desentendimento que evoluiu para agressão física.

De acordo com o portal Dourados Agora, durante a briga, a vítima teria desferido um tapa no rosto do colega. Em seguida, o outro funcionário reagiu utilizando uma faca e atingiu o homem na região do tórax.

A vítima não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local. Após o ocorrido, o autor permaneceu na área da empresa até a chegada das equipes policiais.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia por volta das 4h30. Informações iniciais apontam que ele não possuía antecedentes criminais.

Em nota, a Ceasa-MS confirmou que a ocorrência envolveu funcionários de uma empresa permissionária instalada em sua área operacional e informou que acompanha o caso.

“A administração da Ceasa/MS acompanha a situação e está à disposição para colaborar com as investigações, fornecendo as informações que forem solicitadas pelos órgãos competentes”, informou o comunicado.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e a motivação da discussão que terminou em morte.

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