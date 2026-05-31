Paranaense passa mal e morre durante campeonato de tiro em Campo Grande

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Alessandro Zahdi Gonçalves sofreu um infarto fulminante e faleceu, na tarde deste sábado (30), durante um campeonato de tiro (3ª Etapa de IPSC Open Internacional), sediado no Clube de Tiro (CTCG) - rodovia MS-010, zona rural, em Campo Grande (MS).

Ele é paranaense, natural de Campo Mourão (PR) e estava na cidade para participar da competição. O evento é uma competição oficial de tiro prático que reúne atletas de diversas regiões do Brasil e do exterior.

Conforme apurado pela reportagem, Alessandro competia no tiro esportivo, concluiu sua participação no campeonato e, logo em seguida, passou mal.

Ele teve um mal súbito (infarto fulminante) e foi socorrido por médicos cardiologistas que também participavam do evento.

Em seguida, equipe dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) assumiram a ocorrência e deram continuidade no atendimento.

Mas, apesar de todos os esforços, ele não resistiu e faleceu no local.

Após reunião, a maioria dos participantes se manifestou favorável à continuidade da competição, entendendo que essa seria uma forma de prestar homenagem à memória de um atirador que era movido pela grande paixão ao tiro esportivo.

Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. O corpo deve ser levado para o Paraná, para velório e sepultamento.

A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) lamentou a morte por meio de nota.

“É com imenso pesar que a Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) lamenta o falecimento do atleta da CBTP, Alessandro Augusto Zahdi Gonçalves, após sofrer um mal súbito (infarto fulminante). Além de marido, pai e amigo dedicado, Alessandro Zahdi, há mais de 27 anos, era um desportista comprometido e apaixonado pelo esporte. Um dos atletas precursores e experientes do Tiro Prático, ele representava o Brasil e o seu estado do Paraná em grandes competições internacionais e nos campeonatos nacionais. Zahdi deixa o legado de uma trajetória marcada pela dedicação, companheirismo e amor. Prestamos aqui nossas mais sinceras condolências e estendemos o nosso apoio aos familiares e amigos neste momento de dor. Diretoria da CBTP”.

A Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul (TiroMS) e o Clube de Tiro Campo Grande também manifestaram condolências à familiares e amigos.

“A Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul – TiroMS e o Clube de Tiro Campo Grande manifestam profundo pesar pelo falecimento de Alessandro Zahdi Gonçalves, atleta do Estado do Paraná. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e companheiros, expressando nossas mais sinceras condolências e desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda. Que sua memória permaneça viva entre todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e compartilhar sua amizade. Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul – TiroMS. Clube de Tiro Campo Grande”.