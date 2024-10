Parque Ayrton Senna será palco para circuito de bike; confira nova data

Eleições 2024

Neste domingo em Campo Grande acontece as eleições do segundo turno Reprodução/ TSE

Neste sábado (25), será realizado no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) o sorteio das urnas eletrônicas que passarão por testes de auditoria durante os dias de votação. O sorteio ocorrerá no plenário, às 8h, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Serão convidados para participar dos sorteios representantes de partidos políticos, federações e coligações, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), do Ministério Público e de demais entidades fiscalizadoras.

O evento será transmitido pelo canal do TRE-MS no YouTube e poderá ser acompanhado por qualquer pessoa interessada em acompanhar como funciona a transparência nas eleições.

Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande é a única cidade que terá a realização do 2º turno das eleições. Desta forma, diferentemente do primeiro turno, em que 23 urnas foram sorteadas em todo o estado, agora participarão dos testes nove urnas: seis para o Teste de Integridade e três para o Teste de Autenticidade com Biometria.

Auditoria

Buscando o máximo de segurança para eleições municipais, o teste de integridade das urnas eletrônicas será realizado neste domingo (27), às 6h, no Fórum Eleitoral, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A segunda parte dos testes nas urnas eletrônicas, que é o teste de integridade com biometria, aconteceu no Colégio Marista, localizado na rua Eduardo Santos Pereira, 2775, Jardim Autonomista.

Após o período de votação, é verificado se o resultado apresentado pela urna é o mesmo apresentado pelo sistema de apoio, em mais uma demonstração de que o sistema eletrônico de votação é seguro.



