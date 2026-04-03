Páscoa será de calor e pancadas de chuva em Campo Grande; veja a previsão

A recomendação é reforçar a hidratação ao longo do dia, evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde - Gerson Oliveira

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O feriado de Páscoa em Campo Grande será típico de outono: calor, tempo abafado e pancadas de chuva que podem aparecer ao longo do dia, principalmente no período da tarde. Entre esta sexta-feira (3) e domingo (5), as temperaturas seguem elevadas, com máximas que chegam aos 35°C.

Nesta sexta-feira (3), o dia começa com poucas nuvens e temperatura mínima de 20°C. Ao longo da tarde, o calor ganha força e os termômetros podem atingir os 34°C, com aumento da nebulosidade e previsão de chuva isolada. À noite, o céu permanece com muitas nuvens, mas sem indicativo de grandes volumes de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%.

No sábado (4), o padrão se mantém, mas com maior instabilidade. A mínima sobe para 21°C e a máxima pode alcançar os 35°C. Pela manhã, o sol aparece entre poucas nuvens, mas à tarde há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Apesar disso, a chuva deve ocorrer de forma rápida e pontual.

Já no domingo de Páscoa (5), o cenário segue semelhante, com muitas nuvens ao longo do dia e temperaturas entre 21°C e 35°C. A umidade continua elevada, o que contribui para a sensação de abafamento, típica desta época do ano.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o feriado ainda será influenciado pela presença de ar quente e seco em Mato Grosso do Sul, favorecendo dias de sol forte e baixos índices de umidade, que podem variar entre 20% e 40% em alguns períodos. Mesmo assim, a combinação de calor e umidade pode provocar pancadas isoladas de chuva, com possibilidade de raios e rajadas de vento.

Diante desse cenário, a recomendação é reforçar a hidratação ao longo do dia, evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde e ficar atento às mudanças rápidas no tempo. O uso de protetor solar e roupas leves também ajuda a amenizar os efeitos do calor.

Apesar das pancadas previstas, não há indicativo de acumulados expressivos de chuva, o que mantém o cenário típico de outono em Campo Grande: calor, tempo seco em parte do dia e instabilidades passageiras.

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