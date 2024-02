Perícia confirma identidade de carbonizado em subestação elétrica

CAMPO GRANDE

Ontem (5), a Capital configurou como a 4º cidade com maior volume no Estado, registrando 26,6 mm

Após chuva de 26,6 mm ontem (5), está previsto pelo mais 30 mm nesta terça-feira (6), em Campo Grande, aponta o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) e o Climatempo.

Conforme os dados do Cemtec, ao longo desta semana, são esperadas pancadas de chuva típicas de verão, as quais costumam ser irregulares, às vezes chovendo apenas em algumas localidades da cidade.

Desse modo, o dia de hoje deve seguir nublado, com a possibilidade de chover pelo menos 30 mm na Capital. Além disso, são esperadas mínimas entre 21-22°C e máximas de até 32°C.

Além da previsão para Campo Grande, há, ainda, três alertas de perigo para chuvas e tempestades para quase toda a extensão de MS, publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Quanto às chuvas de ontem (5), a Capital configurou como a 4º cidade com maior volume no Estado.

O município contemplado com a maior chuva foi Cassilândia, com 36,6, seguido de São Gabriel do Oeste, com 26,6 mm, e de Sonora, com 19,8 mm.

Mato Grosso do Sul

No Estado, a maior probabilidade é de chuva nas regiões centro-norte, bolsão e pantaneira.

Por outro lado, as regiões sul, sudeste e sudoeste do estado devem enfrentar altas temperaturas com valores que podem atingir os 38°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-45%

São previstas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas de até 38°C nas regiões sul e leste.

Para as regiões norte, bolsão e pantaneira, mínimas entre 21-24°C e máximas de até 34°C. Para a região sudoeste, mínimas entre 25-26°C e máximas de até 38°C.