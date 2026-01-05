Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Petição que pede o fim do contrato com o Consórcio Guaicurus ultrapassa 10 mil assinaturas

Número de assinaturas representa apenas 11% da média diária de passageiros que utilizam o transporte público

João Pedro Flores

05/01/2026 - 19h15
A petição que pede a intervenção nos serviços do Consórcio Guaicurus e o fim do contrato com a empresa começou o ano com mais de 10,4 mil assinaturas. O documento assinado por milhares de moradores da Capital foi lançado no dia 23 de setembro de 2025, logo após ser finalizada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo. 

Apesar do número parecer expressivo, corresponde a apenas 11,16% da média diária de passageiros de Campo Grande. De acordo com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), em seu 32º Perfil Socioeconômico do Município, com dados de 2023, cerca de 116.166 pessoas utilizam o transporte coletivo diariamente. O estudo aponta que a frota do Consórcio Guaicurus foi estipulada em 470 transportes, distribuídos em 166 linhas.

A iniciativa da petição é do vereador Maicon Nogueira (PP), que idealizou a ação como forma de dar voz à população diante dos recorrentes problemas enfrentados pelos usuários do sistema. Além da mobilização por meio digital, uma equipe do parlamentar percorreu diversos pontos da cidade para coletar assinaturas de forma presencial.

Os interessados em apoiar a petição podem assinar diretamente pelo celular. Para participar, basta acessar o site com o documento e preencher os dados solicitados, como nome completo, telefone e CPF. O acesso pode ser feito clicando neste link.

Justiça manda Prefeitura intervir 

No dia 17 de dezembro de 2025, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul reconheceu a existência dos indícios de má gestão e execução do transporte coletivo de Campo Grande e decidiu dar andamento à Ação Popular que pede a intervenção da Prefeitura Municipal no serviço operado pelo Consórcio Guaicurus. 

A decisão determinava que, em até 30 dias, ou seja, até o dia 16 de janeiro deste ano, o Município instaure um processo administrativo de intervenção no contrato com o Consórcio, além de nomear um interventor e apresentar um plano de ação com cronograma para a regularização da situação do Transporte Urbano, sob pena de multa diária de R$ 300 mil. 

A Tutela de Urgência foi deferida pelo juíz Eduardo Lacerda Trevisan, na ação ajuizada pelo advogado Lucas Gabriel de Souza Queiroz Batista em desfavor da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), Consórcio Guaicurus SA e Município de Campo Grande. 

*Colaborou Karina Varjão

Compartilhar
Compartilhar
