PF apreende quase 70 kg de cocaína em caminhão carregado com minério

Droga foi encontrada dentro de uma mala de mão escondida no caminhão - Polícia Federal

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira (9) por transportar 69 quilos de cocaína em um caminhão de minérios de ferro.

O veículo foi interceptado pelos agentes no município de Terenos, a aproximadamente 40 minutos de Campo Grande.

O entorpecente estava escondido em uma mala de mão dentro do caminhão. O motorista poderá responder pelo crime de tráfico transnacional de entorpecentes.

O transporte de cocaína em caminhões de minério tem estado na mira da Polícia Federal desde o ano passado, especialmente na BR-262, já que tem sido recorrente o caso de transporte de entorpecentes nas cargas.

Com mais de 400 caminhões com carga de minérios saindo de Corumbá diariamente, os flagrantes do transporte irregular de entorpecentes escondidos têm sido cada vez mais comuns.

Por ser uma rodovia que atravessa Mato Grosso do Sul, ligando até São Paulo, o uso dessa rodovia para transporte de drogas não é uma novidade.

Os traficantes utilizam veículos com grandes cargas para esconder as drogas para transportá-las até os receptores, com ajuda das famosas “mulas”, que se expõem aos perigos, como ultrapassar barreiras policiais, em troca de recompensas que podem chegar a 10 salários mínimos.

Outros casos

As apreensões não são incomuns, especialmente envolvendo este tipo de carga. O Correio do Estado já noticiou diversos casos ao longo de 2025.

Em 1º de abril, foram apreendidos 452 quilos de cocaína (avaliada em R$ 22 milhões) em Terenos, que estavam escondidos em um caminhão carregado de minério de ferro.

Dois dias depois, uma apreensão semelhante ocorreu em Campo Grande, desta vez foram confiscados 368 quilos do entorpecente (260 quilos de pasta base e 108 quilos de cloridrato).

No mês seguinte, em meados de maio, duas ações policiais em menos de 24 horas encontraram mais de uma tonelada de drogas escondidas em cargas de minério (560,7 quilos em Terenos e 547,9 quilos em Corumbá). Ambas seriam entregues em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, respectivamente.

No dia 10 de setembro, a PRF também interceptou mais um caminhão vindo de Corubmá até Campo Grande. Após a vistoria, a polícia apreendeu 39,3 kg de cloridrato de cocaína e 225,2 quilos da droga em forma de base livre (pasta base), além de R$ 4,4 mil em espécie que estavam com o motorista e o aparelho celular do suspeito.

O caminhoneiro admitiu que aceitou a missão com a promessa de receber R$ 10 mil caso a entrega fosse bem sucedida.

Além do disfarce do minério, o narcotráfico também usa calcário, placas de energia solar, tambores, carnes e outros tipos de cargas lícitas para esconder os entorpecentes.



