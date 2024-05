PF cumpre novo mandado de prisão contra Chiquinho Brazão em Campo Grande (MS)

RIO GRANDE DO SUL

Itens devem ser entregues para mais de 6 municípios afetados pelas enchentes

Com a ajuda da população sul mato grossense, voluntários já arrecadaram mais de 180 toneladas em 6 carretas para as vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, hoje os pontos de coleta contam com a parceria de mais de cinco transportadoras para que os itens cheguem até os municípios afetados.

Em entrevista ao Correio do Estado, Tales Amaro Maciel, um dos responsáveis pelas arrecadações e proprietário do restaurante Gaucheria, conta que as doações devem ser entregues no interior do estado, como Vale Taquari, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Estrela, que Arroio do Meio, Muçum, entre outras.

Desde segunda-feira (6) o CTG Tropeiros da Querência serve como sede para a separação e envio dos itens arrecadados, além disso, são mais de 500 voluntários diariamente. Infelizmente mesmo unidos para uma boa causa, Tales conta que infelizmente vêm sofrendo com perfis fakes na internet e alerta que só possuem um perfil oficial, o @gaucheriacg.

“Copiaram o nosso Instagram da gaucheria, tivemos que fazer um post colocando que não estamos recebendo dinheiro com outra empresa, porque fizeram um Instagram falso, copiando nossas informações que divulgamos e colocando outras para esse tipo de doação em valor”.

Por enquanto não há data para encerrar as doações e todas elas podem ser feitas nos diversos pontos espalhados pelo município, além do CTG.

“Conforme vão aparecendo parceiros dispostos a entregar nós estaremos mandando, só hoje foram seis parceiros novos que chegaram, e a todo momento chegam voluntários se oferecendo cada vez mais, inclusive do interior do Estado aqui, não só de Campo Grande, mas do interior principalmente, o pessoal se disponibilizando a mandar. De Dourados mesmo já tivemos duas carretas”, informou o responsável.

Tales também relata que apesar do transporte ser feito apenas via terrestre por enquanto, alguns voluntários também ajudaram com o apoio aéreo, “um médico que estava indo pra lá disponibilizou um avião para mandar medicamentos lá pra região mais próxima ali da Capital, então para acelerar a ajuda nos atendimentos, conseguimos mandar diversos medicamentos”.

Voluntários

Toda ajuda é bem vinda, e na Capital não foi diferente, Wesley tem 25 anos e é morador de Miranda, desde terça-feira (7), se voluntaria na separação e embarcação de itens. Ao Correio do Estado, ele conta como é o dia a dia realizando esse trabalho.

"É gratificante. gratificante, a gente consegue ter fé e esperança de novo na humanidade, da pra ver que tem muita gente que tem coração bom e a gente tá ajudando. Sair de sua casa, vir aqui, desde de manhã ficar até a noite, sem reclamar, todo mundo lendo. Isso é um certo tipo de gratidão que a gente tem, né?", relatou.

"Ver a dificuldade que as pessoas estão passando lá no Rio Grande do Sul e saber que a gente pode fazer nem que seja o mínimo pra eles, sabe? Porque o mínimo pra eles, pra gente, às vezes, pode ser muito. Então a gente tá colaborando com o pessoal de lá e a gente tem um pouco de gratidão que tá fazendo isso. A gente faz com muita vontade, com muito amor, com muito carinho, sabe? ", completou.

Para aqueles que assim como o Wesley quiserem se voluntariar na separação de itens, o CTG Farroupilha (Av Pref Heráclito Diniz de Figueiredo, 930 - Monte Castelo) e o CTG Tropeiros da Querência (Rua Miguel Sutil, 445, Vilas Boas) estão de portas abertas. As doações também podem ser entregues nesses respectivos endereços.

O que doar ?

No momento os locais pedem como itens primordiais, alimentos de fácil consumo, enlatados, toddynho, bolacha, medicação, suco de caixinha e barras de proteína. É importante lembrar também, que todos os itens devem estar devidamente higienizados na hora da entrega, e prontos para serem utilizados.