Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Investigação

PF investiga fraude em concurso público aplicado em Campo Grande

As provas aconteceram em julho de 2025 para cargos da Polícia Federal e salários a partir de R$ 15 mil

Karina Varjão

Karina Varjão

30/04/2026 - 13h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Federal deflagrou a Operação Fraudis nesta quinta-feira (30), ação que investiga a ação de um grupo criminoso suspeito de praticar fraude em concurso público da Polícial Federal. 

O certame aconteceu em julho de 2025 para os cargos de agente, escrivão, perito, papiloscopista e delegado.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município de Cascavel, no interior do estado do Paraná, mas as investigações foram encaminhadas à Justiça Federal em Campo Grande,  quando foi constatado que os investigados realizaram a prova na Capital sul-mato-grossense. 

Durante as buscas, foram apreendidos celulares e computadores nas residências dos suspeitos no município paranaense, a fim de coletar provas que esclareçam a possível fraude e o envolvimento de outros indivíduos. 

EM nota, a Pol´licia Federal afirmou que continua com as investigações para "apurar a extensão das irregularidades e busca a responsabilização dos envolvidos".

Concurso

A prova objetiva do certame foi realizada no dia 27 de julho de 2025 e previa mil vagas sendo 630 são para agente, 160 para escrivão, 21 para papiloscopista, 69 para perito criminal e 120 para delegado.

Para as três primeiras carreiras, a remuneração inicial é de R$15.164,81, já para as duas últimas, R$27.800. Os valores já incluem R$1 mil de auxílio-alimentação.

Os contratados ainda terão direito a auxílio-saúde, assistência pré-escolar (para quem tem filhos até seis anos incompletos) e adicinal de fronteira.

Em todo o País, foram quase 220 mil inscritos, sendo:

  • 137.645 candidatos para o cargo de Agente;
  • 26.666 candidatos para o cargo de Escrivão;
  • 6.582 candidatos para o cargo de Papiloscopista;
  • 20.533 candidatos para o cargo de Delegado;
  • 27.395 candidatos para o cargo de Perito Criminal;

Em dezembro, foram publicados editais de convocação para a prova oral dos candidatos aprovados no cargo de Delegado. Em janeiro de 2026, foram convocados os candidatos para o cargo de Agente para avaliação psicológica e heteroidentificação. 

No dia 22 de abril deste ano, o Governo Federal autorizou a nomeação de mais mil aprovados no concurso, sendo:

  • 705 novas vagas para Agente;
  • 176 novas vagas para Escrivão;
  • 61 novas vagas para Delegado;
  • 38 novas vagas para Perito Criminal Federal; e 
  • 20 vagas para Papiloscopista da PF. 

PAVIMENTAÇÃO

Campo Grande terá R$ 343 milhões para asfalto novo em 36 bairros

Plano é asfaltar 600 quilômetros nos próximos dois anos; veja se seu bairro está na programação

30/04/2026 12h29

Compartilhar
De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a longo prazo, o plano é asfaltar 600 quilômetros nos próximos até 2028.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a longo prazo, o plano é asfaltar 600 quilômetros nos próximos até 2028. Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Dezenas de bairros serão asfaltados, ainda neste ano, em Campo Grande. A página da poeira no calor e lama na chuva vai virar para muitos campo-grandenses em breve.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a longo prazo, o plano é asfaltar 600 quilômetros nos próximos dois anos, ou seja, até 2028.

 previsão é que os bairros, da primeira fase, comecem a ser asfaltados até 03 de julho de 2026, antes do prazo eleitoral.

Isso porque, como bem esclarece o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir de 04 de julho, um prazo cerca de três meses antes da execução do 1° turno, algumas condutas por parte dos agentes públicos ficam vedadas, como: nomeações, exonerações e contratações, bem como participação em inauguração de obras públicas.  

O investimento é de R$ 343 milhões, sendo R$ 100 milhões da bancada federal de MS, R$ 143 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), além do anúncia na manhã de hoje de mais R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para frentes de serviço na Capital. 

Asfalto novo

Com obras que contemplam asfalto novo e drenagem, essa primeira fase de pavimentação abrange cerca de 78 quilômetros para 36 bairros. Confira a lista abaixo das localidades listadas no investimento de R$143 milhões do pacto firmado com o Governo Federal através do programa Avançar Cidades:

  • Vila Nª Sra. Aparecida
  • Vila Bosque da Saúde
  • Jardim Noroeste - Lote 3 
  • Jardim Mansur 
  • Jardim Auxiliadora - Etapa B
  • Jardim Itatiaia - Etapa C
  • Jardim Los Angeles
  • Porto Galo 
  • Parque Res. Lisboa 
  • Aero Rancho 
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá 
  • Guanandi II 
  • Jd. Tarumã 
  • Coophavila II 
  • Batistão
  • Jardim São Conrado 
  • Av. Conde de Boa Vista - Santa Emília 

Já com o aporte de 100 milhões de reais por parte da bancada federal, que para anúncio na manhã de hoje (30) na Prefeitura contou com a presença de parlamentares como Geraldo dos deputados federais Dagoberto Nogueira (PSDB), Geraldo Resende (União) e Luiz Ovando (PP), bem como da senadora Tereza Cristina (PP), serão contemplados os seguintes bairros: 

  • Jd. Los Angeles - 2ª etapa
  • Vila Nogueira 
  • Vila Aimoré
  • Vila Amapá 
  • Jd. das Nações - 2ª Etapa 
  • Guanandi II - 2ª etapa 
  • Cophavila II 
  • Batistão - 2ª etapa 
  • Jd. Santa Emília
  • Residencial Aquarius I 
  • Residencial Aquarius I 
  • Jd. São Conrado 
  • Jd. Tijuca
  • Jd. Verdes Mares
  • Residencial Flores
  • Pq. Residencial União II
  • Residencial dos Girassóis 
  • Residencial Oliveira

O critério para escolha dos bairros são antiguidade, tempo de espera e bairros que estão “ilhados” sem pavimento em meio a outros bairros que já são asfaltados há anos.

“Juntamente com a equipe técnica de engenheiros e arquitetos de planejamento da cidade, nós decidimos [a questão do asfalto] por regiões. [Os critérios foram] antiguidade, tempo de espera, projetando a cidade e fechando todos os bairros que estavam entre bairros assaltados”, detalhou a prefeita.

O objetivo é proporcionar maior segurança viária, melhor mobilidade para motoristas e pedestres e valorização imobiliária. Asfalto novo representa moradia de qualidade e dignidade residencial para o cidadão.

Ainda segundo a prefeita, 100% de Campo Grande terá saneamento básico até 2028. Além disso, bairros asfaltados, mas com pavimentação “velha”, serão recapeados.

 

Assine o Correio do Estado 

SAÚDE

Câmara adia decisão sobre terceirização de postos de saúde

Projeto em regime de urgência autoriza repasse da gestão de duas unidades 24h a OSSs por um ano, com metas e avaliação; proposta divide vereadores e enfrenta resistência do Conselho Municipal de Saúde

30/04/2026 11h45

Compartilhar
Vereadores analisam proposta que autoriza repasse da gestão de dois CRSs a OSSs

Vereadores analisam proposta que autoriza repasse da gestão de dois CRSs a OSSs Marcelo Victor

Continue Lendo...

A votação da proposta da Prefeitura de Campo Grande que prevê a terceirização da gestão de duas unidades de saúde 24 horas da Capital foi adianda nesta quinta-feira (30) pela Câmara Municipal.

Encaminhado em regime de urgência, o projeto autoriza o Executivo a transferir a administração dos Centros Regionais de Saúde (CRSs) do Aero Rancho e do Tiradentes para Organizações Sociais de Saúde (OSSs).

O adiamento ocorreu por conta de uma série de emendas ao projeto apresentadas por vereadores. Foram apresentadas pelo menos dez propostas de alteração.

De acordo com a Prefeitura, a mudança no modelo de gestão tem como objetivo o aprimoramento da gestão administrativa das unidades de saúde, aperfeiçoamento da organização dos fluxos assistenciais e qualificação do atendimento à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o presidente da Câmara, Epaminondas Neto - Papy, o projeto foi encaminhado pelo Executivo com caráter experimental e prazo definido. A proposta prevê um período inicial de um ano, após o qual os resultados deverão ser avaliados antes de qualquer continuidade.

“O projeto tem caráter experimental, se chegou no final e não foi satisfatório, ela não continua porque só vale 12 meses. Se for satisfatório, tem que passar de novo aqui na Câmara para ser ampliado”, afirmou.

O vereador destacou ainda que, neste momento, cabe ao Legislativo autorizar ou não o início do processo, enquanto a regulamentação e a execução ficariam sob responsabilidade do Executivo.

Como deve funcionar

Ainda conforme Papy, a contratação das OSSs seria feita por meio de chamamento público, após a eventual aprovação do projeto. O modelo prevê pagamento condicionado ao cumprimento de metas de atendimento, com possibilidade de suspensão de repasses em caso de descumprimento.

“É basicamente uma compra de serviço. Se você não tiver esse serviço, você não paga, você só paga o serviço que foi dimensionado nas metas de atendimento”, explicou.

A estimativa apresentada é de custo mensal de cerca de R$ 2 milhões por unidade, valor que já corresponde ao gasto atual do município.

No modelo proposto, servidores concursados seriam remanejados para outras unidades, enquanto os trabalhadores das unidades geridas por OSS seriam contratados pelo regime celetista.

A proposta, no entanto, encontrou resistência do Conselho Municipal de Saúde (CMS), que se posicionou contra a terceirização.

Em nota enviada ao Correio do Estado em março deste ano, o órgão se posicionou contrário à intenção da Sesau de privatizar ambos os Centros de Saúde, por entender que a alteração no modelo de gestão não vai resolver os principais problemas das unidades, podendo, inclusive, piorar a situação dos gargalos que hoje elas enfrentam.

“O Conselho Municipal de Saúde não se opõe a essa proposta por mero posicionamento político circunstancial. O conselho se opõe porque compreende, à luz de sua história, de suas atribuições legais e da experiência acumulada no SUS, que a terceirização da gestão das Unidades Públicas de Saúde não enfrenta os principais problemas hoje vividos pela população de Campo Grande e ainda pode agravar fragilidades já existentes”, pontuou.

Divisão entre vereadores

Na Câmara, o tema também divide opiniões.

O presidente da Comissão Permanente de Saúde, vereador Vitor Rocha, afirmou ser contrário ao projeto e defendeu que os problemas da saúde pública são mais amplos do que a gestão de duas unidades.

Segundo ele, gargalos como falta de leitos hospitalares, filas para exames e cirurgias e dificuldades no abastecimento de medicamentos continuam sem solução. 

O vereador também citou a preocupação de servidores da saúde de que, caso a terceirização apresente resultados positivos, o modelo possa ser ampliado para outras unidades.

A tramitação em regime de urgência e a rapidez no envio do projeto ampliaram o debate entre vereadores e entidades da área da saúde.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3673, de quarta-feira (29/04)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3673, de quarta-feira (29/04)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7013, quarta-feira (29/04)
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7013, quarta-feira (29/04)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2918, quarta-feira (29/04)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2918, quarta-feira (29/04)

4

Resultado da Loteria Federal 06061-5 de hoje, quarta-feira (29/04)
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Loteria Federal 06061-5 de hoje, quarta-feira (29/04)

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3001, terça-feira (28/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3001, terça-feira (28/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 15 horas

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 15 horas

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 2 dias

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê