PF investiga fraude em concurso público aplicado em Campo Grande

A Polícia Federal deflagrou a Operação Fraudis nesta quinta-feira (30), ação que investiga a ação de um grupo criminoso suspeito de praticar fraude em concurso público da Polícial Federal.
O certame aconteceu em julho de 2025 para os cargos de agente, escrivão, perito, papiloscopista e delegado.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município de Cascavel, no interior do estado do Paraná, mas as investigações foram encaminhadas à Justiça Federal em Campo Grande, quando foi constatado que os investigados realizaram a prova na Capital sul-mato-grossense.
Durante as buscas, foram apreendidos celulares e computadores nas residências dos suspeitos no município paranaense, a fim de coletar provas que esclareçam a possível fraude e o envolvimento de outros indivíduos.
EM nota, a Pol´licia Federal afirmou que continua com as investigações para "apurar a extensão das irregularidades e busca a responsabilização dos envolvidos".
Concurso
A prova objetiva do certame foi realizada no dia 27 de julho de 2025 e previa mil vagas sendo 630 são para agente, 160 para escrivão, 21 para papiloscopista, 69 para perito criminal e 120 para delegado.
Para as três primeiras carreiras, a remuneração inicial é de R$15.164,81, já para as duas últimas, R$27.800. Os valores já incluem R$1 mil de auxílio-alimentação.
Os contratados ainda terão direito a auxílio-saúde, assistência pré-escolar (para quem tem filhos até seis anos incompletos) e adicinal de fronteira.
Em todo o País, foram quase 220 mil inscritos, sendo:
- 137.645 candidatos para o cargo de Agente;
- 26.666 candidatos para o cargo de Escrivão;
- 6.582 candidatos para o cargo de Papiloscopista;
- 20.533 candidatos para o cargo de Delegado;
- 27.395 candidatos para o cargo de Perito Criminal;
Em dezembro, foram publicados editais de convocação para a prova oral dos candidatos aprovados no cargo de Delegado. Em janeiro de 2026, foram convocados os candidatos para o cargo de Agente para avaliação psicológica e heteroidentificação.
No dia 22 de abril deste ano, o Governo Federal autorizou a nomeação de mais mil aprovados no concurso, sendo:
- 705 novas vagas para Agente;
- 176 novas vagas para Escrivão;
- 61 novas vagas para Delegado;
- 38 novas vagas para Perito Criminal Federal; e
- 20 vagas para Papiloscopista da PF.