PF investiga fraude em concurso público aplicado em Campo Grande

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A Polícia Federal deflagrou a Operação Fraudis nesta quinta-feira (30), ação que investiga a ação de um grupo criminoso suspeito de praticar fraude em concurso público da Polícial Federal.

O certame aconteceu em julho de 2025 para os cargos de agente, escrivão, perito, papiloscopista e delegado.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município de Cascavel, no interior do estado do Paraná, mas as investigações foram encaminhadas à Justiça Federal em Campo Grande, quando foi constatado que os investigados realizaram a prova na Capital sul-mato-grossense.

Durante as buscas, foram apreendidos celulares e computadores nas residências dos suspeitos no município paranaense, a fim de coletar provas que esclareçam a possível fraude e o envolvimento de outros indivíduos.

EM nota, a Pol´licia Federal afirmou que continua com as investigações para "apurar a extensão das irregularidades e busca a responsabilização dos envolvidos".

Concurso

A prova objetiva do certame foi realizada no dia 27 de julho de 2025 e previa mil vagas sendo 630 são para agente, 160 para escrivão, 21 para papiloscopista, 69 para perito criminal e 120 para delegado.

Para as três primeiras carreiras, a remuneração inicial é de R$15.164,81, já para as duas últimas, R$27.800. Os valores já incluem R$1 mil de auxílio-alimentação.

Os contratados ainda terão direito a auxílio-saúde, assistência pré-escolar (para quem tem filhos até seis anos incompletos) e adicinal de fronteira.

Em todo o País, foram quase 220 mil inscritos, sendo:

137.645 candidatos para o cargo de Agente;

26.666 candidatos para o cargo de Escrivão;

6.582 candidatos para o cargo de Papiloscopista;

20.533 candidatos para o cargo de Delegado;

27.395 candidatos para o cargo de Perito Criminal;

Em dezembro, foram publicados editais de convocação para a prova oral dos candidatos aprovados no cargo de Delegado. Em janeiro de 2026, foram convocados os candidatos para o cargo de Agente para avaliação psicológica e heteroidentificação.

No dia 22 de abril deste ano, o Governo Federal autorizou a nomeação de mais mil aprovados no concurso, sendo: