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OPERAÇÃO SEM REGISTRO

PF mira grupo suspeito de trazer medicamentos ilegais do Paraguai para MS

Operação Sem Registro cumpre mandados de busca e apreensão em investigação sobre contrabando, descaminho e importação irregular de medicamentos

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

27/10/2026 - 09h31
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (27), a Operação Sem Registro, que investiga a atuação de um grupo suspeito de transportar irregularmente medicamentos e outras mercadorias do Paraguai para Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PF, os investigados atuariam no transporte regular de passageiros e mercadorias a partir da região de fronteira com o país vizinho. A suspeita é de que essa atividade estivesse sendo utilizada para a entrada irregular de produtos no Brasil.

Durante a operação, policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande. A ação busca reunir provas e aprofundar as investigações sobre o possível envolvimento do grupo nos crimes de contrabando, descaminho e importação de medicamentos sem registro sanitário.

Conforme a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos três crimes, incluindo a importação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.

Riscos à saúde

A entrada irregular de medicamentos no país também representa riscos à saúde dos consumidores. Segundo a PF, produtos trazidos do exterior sem a devida regularização sanitária não oferecem garantias quanto à procedência, composição e condições de armazenamento.

A ausência dessas informações pode comprometer a segurança dos medicamentos, especialmente quando não há controle sobre o transporte e a conservação dos produtos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é responsável pela regulamentação e fiscalização sanitária de medicamentos no Brasil.

Até o momento, o comunicado da Polícia Federal não informou o número de mandados cumpridos, a identidade dos investigados ou a quantidade de produtos eventualmente apreendidos.

TRÁFICO DE DROGAS

PRF apreende mais de 700 quilos de cocaína em caminhão na BR-262

Motorista foi preso em flagrante em Corumbá; além da cocaína, policiais encontraram mais de 400 quilos de skunk, haxixe e duas pistolas

27/10/2026 11h12

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Drogas estavam escondidas em sacos pretos no compartimento de carga de um caminhão abordado pela PRF na BR-262

Drogas estavam escondidas em sacos pretos no compartimento de carga de um caminhão abordado pela PRF na BR-262 Divulgação/PRF

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 726 quilos de cocaína durante fiscalização realizada nesta terça-feira (27), na BR-262, em Corumbá, município localizado na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Além da cocaína, os agentes encontraram 418 quilos de skunk, 13,2 quilos de haxixe e duas pistolas calibre 9 milímetros. O motorista do caminhão foi preso em flagrante.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem de rotina na rodovia. Ao ser questionado sobre a viagem, o condutor afirmou que o caminhão estava vazio porque uma pane mecânica havia impedido o carregamento da mercadoria.

No entanto, ao solicitar mais informações sobre o trajeto, os policiais perceberam contradições nas respostas do motorista, o que levantou suspeitas e motivou uma vistoria mais detalhada no veículo.

Durante a inspeção do compartimento de carga, a equipe encontrou diversos sacos pretos que escondiam os entorpecentes.

Dos 726,8 quilos de cocaína apreendidos, 347,9 quilos eram de pasta-base e 378,9 quilos de cloridrato de cocaína. A carga também incluía 418 quilos de skunk, variedade mais potente da maconha, e 13,2 quilos de haxixe.

Aos policiais, o motorista relatou que havia recebido a carga ilícita em Corumbá e que deveria transportá-la até o município de Miranda, também localizado na região oeste do Estado.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com os entorpecentes e as armas apreendidas, à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá.

Operação Capolínea

A apreensão ocorre 12 dias após a deflagração da Operação Capolinea, realizada em 15 de outubro pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (Ficco/MS), que teve entre os alvos o narcotraficante Gerson Palermo, apontado como uma das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região de fronteira.

A operação investigou uma organização criminosa suspeita de transportar drogas da Bolívia para o Brasil, utilizando principalmente caminhões carregados com minério de ferro para esconder os entorpecentes. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado aproximadamente 24 toneladas de drogas, distribuídas para Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

Na ocasião, foram expedidos 21 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 24 milhões em bens dos investigados. Entre os envolvidos estava um vigilante da Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, suspeito de repassar informações internas aos traficantes.

Apesar da coincidência da região de atuação e do uso de caminhões para o transporte de drogas, não há informações oficiais que relacionem a apreensão desta terça-feira à organização investigada na Operação Capolinea.

Proteção

Disputa por veículos do PROTÉGÉ reúne 41 municípios de Mato Grosso do Sul

Edital do PROTÉGÉ prevê cessão de até 20 veículos para ações de proteção e acompanhamento

27/10/2026 11h00

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Programa PROTÉGÉ reúne ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres em Mato Grosso do Sul

Programa PROTÉGÉ reúne ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres em Mato Grosso do Sul Foto: Reprodução/Sejusp

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O Governo de Mato Grosso do Sul publicou o resultado preliminar do processo seletivo que pode garantir veículos para municípios para reforçar o atendimento a mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência doméstica. A seleção faz parte do Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o PROTÉGÉ. 

A publicação realizada no Diário Oficial na manhã desta terça-feira (27), informa que 41 municípios se inscreveram no processo, desse total 33 foram habilitados e classificados preliminarmente, enquanto oito foram considerados inabilitados por não cumprirem requisitos obrigatórios, previstos em edital. 

Entre os municípios habilitados preliminarmente estão cidades como Aquidauana, Paranaíba, Três Lagoas, Terenos, Costa Rica dentre outros. E apesar de ter 33 cidades previamente aptas para receber o veículo, o edital prevê a entrega de até 20 carros. 

Dessa forma, a contemplação dependerá da classificação final, da pontuação obtida, dos critérios de desempate e da disponibilidade orçamentária, financeira e de veículos. 

O edital estabeleceu quatro requisitos obrigatórios para que o município esteja apto a receber o benefício, como apresentação de ofício de manifestação de interesse assinado pelo prefeito ou prefeita, comprovação de adesão formal ao PROTÉGÉ por meio de lei, decreto, portaria ou outro ato normativo publicado. 

Além da comprovação da existência de equipe técnica multiprofissional responsável pelo atendimento e pela gestão do veículo e preenchimento, no sistema TRANSFEREMS, de informações sobre as atividades do serviço municipal de atendimento às mulheres.

O cumprimento desses requisitos era indispensável para que o município fosse considerado habilitado e pudesse continuar participando da seleção para a cessão dos veículos.

Ao todo a iniciativa prevê a seleção de até 20 cidades, que serão contempladas com o acordo com a Secretaria de Estado da Cidadania, a SEC. O objetivo central é ampliar a estrutura dos municípios ao atendimento e prevenção de pessoas em situação de violência. 

O resultado divulgado tem caráter preliminar. Os municípios interessados puderam apresentar recurso entre 27 e 30 de outubro de 2026. A previsão do edital é que a análise dos recursos seja divulgada em 4 de novembro, com publicação do resultado final e da homologação em 6 de novembro de 2026.

A distribuição dos veículos é uma das ações práticas do PROTÉGÉ, programa criado para articular órgãos de cidadania, segurança pública, Justiça, saúde, assistência social, educação e desenvolvimento econômico no enfrentamento da violência contra as mulheres.

O resultado final da seleção deverá indicar quais municípios efetivamente receberão os veículos e confirmar se haverá alterações na habilitação, na pontuação ou na ordem de classificação.

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