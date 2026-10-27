PF mira grupo suspeito de trazer medicamentos ilegais do Paraguai para MS

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (27), a Operação Sem Registro, que investiga a atuação de um grupo suspeito de transportar irregularmente medicamentos e outras mercadorias do Paraguai para Mato Grosso do Sul.
De acordo com a PF, os investigados atuariam no transporte regular de passageiros e mercadorias a partir da região de fronteira com o país vizinho. A suspeita é de que essa atividade estivesse sendo utilizada para a entrada irregular de produtos no Brasil.
Durante a operação, policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande. A ação busca reunir provas e aprofundar as investigações sobre o possível envolvimento do grupo nos crimes de contrabando, descaminho e importação de medicamentos sem registro sanitário.
Conforme a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos três crimes, incluindo a importação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.
Riscos à saúde
A entrada irregular de medicamentos no país também representa riscos à saúde dos consumidores. Segundo a PF, produtos trazidos do exterior sem a devida regularização sanitária não oferecem garantias quanto à procedência, composição e condições de armazenamento.
A ausência dessas informações pode comprometer a segurança dos medicamentos, especialmente quando não há controle sobre o transporte e a conservação dos produtos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é responsável pela regulamentação e fiscalização sanitária de medicamentos no Brasil.
Até o momento, o comunicado da Polícia Federal não informou o número de mandados cumpridos, a identidade dos investigados ou a quantidade de produtos eventualmente apreendidos.