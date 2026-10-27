Bonito ultrapassa 200 mil turistas em 2026

Bonito ultrapassou a marca de 200 mil turistas no ano de 2026. O destino alcançou esse número em setembro, a três meses do fim do ano.
Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 204.954 turistas entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2025.
Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2026:
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MÊS
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Nº DE TURISTAS
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Janeiro
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34.159
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Fevereiro
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20.783
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Março
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16.788
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Abril
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24.049
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Maio
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19.328
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Junho
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11.971
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Julho
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28.532
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Agosto
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24.850
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Setembro
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24.494
Total: 204.954 (janeiro a setembro) - Dados: OTEB
O número é 6,94% menor em relação ao mesmo período de 2025, quando o destino recebeu 220.243 visitantes.
Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (29,80%), Mato Grosso do Sul (16%), Paraná (7,63%), Rio de Janeiro (6,65%), Rio Grande do Sul (6,03%), Santa Catarina (5,78%), Minas Gerais (5,07%), Distrito Federal (1,48%), entre outros.
As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (49,59%), Sul (22,50%), Centro-Oeste (22,08%), Nordeste (4,55%) e Norte (1,28%).
Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (3,34%), Holanda (1,41%), Estados Unidos (0,94%), Alemanha (0,93%), Argentina (0,88%), França (0,63%), China (0,63%), entre outros.
Estima-se que, do total de visitantes (204.954) que estiveram em Bonito e região, 36.563 desembarcaram pelo aeroporto. O número representa um crescimento de 45,63% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 25.107 desembarques.
Em setembro, houve 3.981 desembarques, sendo 1.408 da Azul, 1.316 da Latam e 1.100 da Gol.
Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 616.726 visitas, uma redução de 3,69% em relação ao mesmo período de 2025, quando contabilizou 640.338 visitações.
A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 55% em setembro.
BONITO
Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.
Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 78 anos em 2026.
Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.
O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.
Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.
Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.
PASSEIOS
Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.
A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.
Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira:
- Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
- Grutas de São Miguel
- Grita São Mateus
- Gruta Catedral
- Gruta do Mimoso
- Abismo Anhumas
- Nascente Azul
- Lagoa Misteriosa
- Rio Sucuri
- Rio da Prata Recanto Ecológico
- Rio Formoso
- Aquário Natural
- Estância Mimosa
- Boca da Onça
- Cachoeiras da Serra da Bodoquena
- Balneário do Sol
- Balneário Bosque das Águas
- Balneário Municipal
- Eco Park Porto da Ilha
- Eco Serrana Park
- Recanto das Águas
- Cânion do Rio Salobra
- Fazenda Ceita Corê
- Buraco das Araras
- Buraco do Macaco
- Praia da Figueira
- Projeto Jiboia
- Biopark