Pistoleiros atingem cabeça de mulher e deixa mais uma ferida na Avenida dos Cafezais

ACIDENTES

Das cinco, dois acidentes envolveram carretas, e duas mortes foram por atropelamentos que motoristas fugiram do local sem prestar apoio

Entre o final da tarde e a noite da última sexta-feira (06), cinco pessoas morreram por acidente de trânsito no Estado. Do número, dois envolvidos nos acidentes fugiram do local e todas as vítimas morreram no momento da colisão.

Conforme registros, o primeiro aconteceu durante a tarde de ontem, por volta das 15h, quando um homem, de 55 anos, identificado como Idecir Lima Moura ficou preso em meio às ferragens após colidir o veículo que conduzia de frente com uma carreta.

O acidente ocorreu na MS-386, no trecho entre Amambai e Ponta Porã, próximo a Fazenda Cascata, a 313 quilômetros da Capital, e devido a força da colisão ambos os veículos foram arremessados para fora da pista.

Nesse caso, o outro motorista que conduzia a carreta não teve ferimentos e permaneceu no local para prestar apoio a Idecir, que morreu na hora. Seu corpo foi retirado do acidente pelas equipes de apoio com auxílio de equipamentos devido a condição.

O segundo acidente aconteceu por volta das 17h e 18h, no fim da tarde de sexta-feira. Ramão Peixoto, de 71 anos, morreu ao ser atingido por um caminhão boiadeiro. O homem estava em uma bicicleta e morreu na hora.

A colisão ocorreu em Anastácio, a 137 quilômetros da capital, em via urbana, no cruzamento da Avenida Integração com a Rua Moisés Flores Nogueira.

De acordo com informações de jornais locais, o homem teria se desequilibrado ao passar por um quebra-mola, porém antes que pudesse se levantar foi atingido pelo caminhão, que tentou frear, O caminhoneiro permaneceu no local.

Ainda na tarde de ontem, o terceiro acidente ocorreu na MS-040, próximo a Bataguassu, a cerca de 70 quilômetros de Santa Rita do Pardo. Novamente de uma colisão frontal entre um carro e uma carreta, um homem não identificado morreu no momento que foi atingido.

De acordo com notícias de jornais locais, o homem invadiu a pista contrária, em que a carreta trafegava. O condutor da carreta tentou desviar quando notou a invasão do carro, mas não foi possível. O motorista do carro ficou preso as ferragens já sem vida.

O carreteiro ficou no local e o trânsito foi interditado pelas equipes de resgate, que apuram as circunstâncias e demais informações do acidente.

Já no início da noite de ontem, em Dourados, uma mulher, de 77 anos, morreu ao ser atropelada por uma caminhonete. O acidente foi em via urbana, no bairro Canaã 4, e aconteceu no momento em que Maria dos Anjos Lima atravessava a rua próximo a sua casa.

Nesse caso, o motorista que conduzia o veículo tentou frear, mas não foi o suficiente por estar em velocidade muito acima do permitido. Ao analisar a perícia constatou o excesso de velocidade pelas marcas de arrasto na rua por cerca de 10 metros.

Apesar da tentativa de evitar o atropelamento, o condutor da caminhonete não prestou apoio a mulher e fugiu do local. Maria dos Anjos Lima morreu na hora.

O quinto acidente, aconteceu mais tarde, por volta das 21h em Campo Grande, na BR-163, saída para São Paulo. Próximo ao posto de combustível às margens da rodovia, Thallison Wagner dos Santos Pereira, de 28 anos, foi atingido por um Jeep Compass.

O veículo estava em direção ao centro da cidade, quando atropelou o homem. Sem prestar apoio, o condutor fugiu do local em que Thallison morreu antes mesmo do socorro chegar.

Mortes no Trânsito

Segundo o painel de monitoramento de estatísticas, o SIGO, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os dados de acidentes e mortes no trânsito marcam 11 mortes neste ano, porém somente no primeiro mês, registrados até o dia 14 de janeiro.

Procurada pela reportagem, a Sejusp não informou quantas mortes aconteceram até o momento, desde o começo do ano e com que frequência o painel é atualizado, porém apenas na última sexta-feira, conforme detalhado pela reportagem cinco mortes aconteceram em apenas um dia.

BR-163

Em 2024, a rodovia federal em Campo Grande com saída para São Paulo, retomou o nome de "rodovia da morte", com 74 óbitos naquele ano. No ranking das 10 rodovias federais onde mais ocorreram mortes, divulgado no Anuário da PRF em maio do ano passado, a via que passa por Mato Grosso do Sul é a quarta com mais óbitos.

Em 2024, foram 240 pessoas que perderam a vida nos 4.476 km da rodovia, que vai de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará.

Isso significa que o trecho de Mato Grosso do Sul é um dos mais perigosos da rodovia, uma vez que em apenas 845,9 km ocorreram 74 mortes ou 30,8% do total, isto é, de todos os acidentes com mortes pela extensão da BR-163. A parte que cabe ao Estado, porém, é referente a somente 18,8% da via.

Segurança

Confira algumas dicas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) para diminuir as chances e/ou evitar acidentes:

Condutor:

- Respeite a travessia de pedestres;

- Respeite os limites de velocidade;

- Cadeirantes devem circular pela calçada e atravessar na faixa, mas fique sempre atento e seja cuidadoso ao cruzar com pessoas em cadeiras de rodas, principalmente quando estiverem embarcando em um veículo;

- Nos cruzamentos sem semáforo, fique atento ao pedestre que se aproxima e sinaliza a intenção de travessia sobre a faixa de pedestre;

- Não ultrapasse veículos aguardando a passagem de pedestres na faixa;

- Sinalize suas intenções com antecedência;

Nos locais de estacionamento, nunca pare em uma vaga reservada para deficientes ou idosos.

Motociclista:

- Além de observar as orientações para os condutores, use sempre capacete, luvas, colete e adesivos refletores;

- Não passe entre veículos quando o trânsito estiver em movimento;

- Só use a buzina se realmente precisar.

Ciclista:

- Pedale sempre pela direita. A calçada é para o pedestre, não para o ciclista;

- Em grupo de ciclistas, siga em fila única;

- Na faixa de pedestre, desça e atravesse empurrando a bicicleta;

- Atente-se para a manutenção da bicicleta: freios, pneus e corrente devem estar em bom estado para garantir a segurança.

Pedestre:

- Nas vias de grande movimento ou alta velocidade, procure atravessar por uma passarela;

- Evite fones de ouvido, para poder ouvir a aproximação de veículos;

- Ande sempre pela calçada, o mais afastado possível da rua;

- Antes de atravessar, olhe para os dois lados. E sinalize sua intenção de atravessar;

- Antes de atravessar na faixa, espere todos os veículos pararem, mesmo que o semáforo esteja vermelho para eles;

- Tome cuidado ao atravessar a rua, mesmo na faixa de pedestres ou lombadas eletrônicas.

- Ao descer do ônibus, aguarde a saída do veículo para atravessar a rua.

