PL antifacção esvazia papel do governo federal e pode impedir investigações, avaliam especialistas

Base governista criticou a escolha do relator e apontou motivação política na decisão

Alison Silva

Alison Silva

10/11/2025 - 16h15
O projeto de lei antifacção, apresentado pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), pode reduzir o protagonismo do governo federal e enfraquecer o papel de ministérios públicos e polícias estaduais nas investigações sobre o crime organizado.

É o que apontam especialistas e autoridades da segurança pública, que também alertam para brechas que podem levar à criminalização de movimentos sociais e à confusão entre os conceitos de facção criminosa e terrorismo.

A proposta relatada por Derrite altera o texto original do Ministério da Justiça e Segurança Pública, enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim de outubro ao Congresso em regime de urgência.

O texto do governo criava a figura jurídica da “facção criminosa”, atualizava a Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013) e previa medidas como o fortalecimento das investigações, a criação de um banco nacional de dados sobre facções, o bloqueio de bens e operações financeiras e o monitoramento da comunicação entre integrantes desses grupos.

Derrite, ex-secretário de Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, endureceu a proposta. No parecer, defendeu a inclusão de novos dispositivos na Lei Antiterrorismo, com penas que podem chegar a 40 anos de prisão, ou até 65 anos para líderes de facções,  e sem possibilidade de anistia, graça, indulto, fiança ou liberdade condicional. Segundo ele, “é preciso legislação de guerra em tempos de paz”.

A mudança provocou reação imediata da base governista, que criticou a escolha do relator e apontou motivação política na decisão. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que buscará diálogo entre as bancadas.

Para especialistas, contudo, o principal risco é jurídico e institucional. O procurador da República e doutor em direito Vladimir Aras considera problemática a inclusão de facções na Lei Antiterrorismo, que atualmente trata apenas de atos motivados por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. “Misturar crime organizado com terrorismo pode gerar incertezas sobre a competência de investigações e aumentar o risco de nulidades processuais”, afirmou.

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, que há mais de 20 anos atua no combate ao PCC e participou da elaboração do texto original, alerta que o substitutivo esvazia a experiência acumulada nos estados.

“Na prática, todas as mais de 80 facções do país passariam a ser tratadas como organizações terroristas. Isso neutralizaria o trabalho dos Gaecos e transformaria as polícias estaduais em forças auxiliares das investigações federais”, avaliou.

O texto do Ministério da Justiça previa também o endurecimento de penas para crimes cometidos por ordem ou em benefício de facções criminosas,de 8 a 15 anos de prisão, punições maiores em casos de homicídios e mecanismos para confisco de bens e responsabilização de agentes públicos ligados a esses grupos. Já o substitutivo apresentado na Câmara será votado em regime de urgência nesta terça-feira (11).

A expectativa é de que o debate se intensifique entre o Planalto e o Legislativo, diante da preocupação de que o projeto, ao endurecer o combate às facções, acabe por desequilibrar a coordenação entre os entes federativos e criar insegurança jurídica na aplicação das novas regras.

*Com informações do O Globo

Ex-funcionário é condenado por desvio de R$ 326 mil de empresa

Depois de trabalhar mais de 20 anos na empresa, responsável pela folha de pagamento criou esquema para desviar valores para sua conta pessoal

10/11/2025 17h00

Divulgação

Um ex-funcionário de uma empresa de transportes foi condenado pela 8ª Vara Cível de Campo Grande a reparar a instituição por danos materiais após desviar um total de R$ 326.539,65 da folha de pagamento.

Segundo informações do processo, o ex-empregado atuou por mais de 20 anos na empresa e era responsável pela folha de pagamento dos funcionários.

Desvios

Após a transportadora contratar uma empresa especializada para realizar auditoria interna, foi descoberto que, entre maio de 2013 e novembro de 2015, o funcionário havia efetuado diversos desvios de valores da conta bancária da empresa para sua conta pessoal.

Para fazer os desvios, ele elaborava mensalmente duas folhas de pagamento distintas: uma real, com os valores efetivos devidos aos empregados, e outra fictícia, com lançamentos inflados, que servia de base para a liberação dos recursos financeiros.

Após receber o valor total referente à folha falsificada, o ex-funcionário realizava os pagamentos corretos aos colaboradores e ficava com a diferença.

A fraude foi descoberta porque as transferências para sua conta pessoal eram muito superiores ao valor de seu salário que, na época, não ultrapassava R$ 2.200,00.

Decisão

A perícia judicial confirmou o prejuízo total de R$ 326.539,65, valor reconhecido como indevido.

Na sentença foi destacado que a empresa apresentou provas robustas, como extratos bancários, planilhas e documentos contábeis, enquanto a defesa não comprovou a alegação de que os valores eram destinados a pagamentos informais a outros empregados.

“Há provas suficientes de que o réu, abusando da confiança que lhe fora depositada, promoveu desvio de valores em benefício próprio, devendo ressarcir o prejuízo causado, sob pena de enriquecimento sem causa”, registrou o juiz Mauro Nering Karloh na decisão.

 

SUGAR BABY

Em dois anos, número de "sugars" sobe mais de 40 mil em MS

Mulheres jovens que buscam homens financeiramente estáveis lideram o perfil sul-mato-grossense

10/11/2025 16h51

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo Divulgação

De 2023 a 2025, Mato Grosso do Sul teve crescimento de 20,7% de "sugars" (pessoas que se relacionam com base no estilo de vida elevado), saindo de 200.848 para 242.547 usuários. Os dados foram divulgados pelo MeuPatrocínio, plataforma de relacionamentos Sugar da América Latina.

Com uma ampla vantagem, o perfil em Mato Grosso do Sul mais cadastrado na plataforma foi de mulheres "sugar babies", com 197 mil. O número é 3,8 vezes maior que o segundo colocado, referente aos sugar babies masculinos (51 mil). 

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo, e evidencia um público que busca relacionamentos baseados em ambição, reciprocidade e estilo de vida confortável.

De 2023 para 2025 

  • Sugar Babies femininas: 128 mil → 197 mil
  • Sugar Babies masculinos: 45 mil → 51 mil
  • Sugar Daddies: 20 mil → 27 mil
  • Sugar Mommies: 5 mil → 8 mil

Perfil financeiro e etário dos Sugars em MS

  • Sugar Daddies: renda média mensal de R$ 71 mil e idade média de 38 anos
  • Sugar Mommies: renda média mensal de R$ 49 mil e idade média de 46 anos
  • Sugar Babies: idade média de 26 anos

Panorama do Centro-Oeste

Entre 2023 e 2025, todos os estados da região Centro-Oeste apresentaram crescimento expressivo no número de usuários. 

  • Goiás - de 511.780 para 623.179 (+21,8%)
  • Distrito Federal - de 507.588 para 616.105 (+21,3%)
  • Mato Grosso - de 254.303 para 302.866 (+19,1%)
  • Mato Grosso do Sul - de 200.848 para 242.547 (+20,7%)

O levantamento mostra uma tendência regional sólida de expansão, impulsionada pelo dinamismo econômico e populacional do Centro-Oeste, e o Mato Grosso do Sul como um novo vetor de crescimento do relacionamento sugar, integrando ambição e qualidade de vida à dinâmica afetiva da região.

O que é ser Sugar Baby, Daddy ou Mommy?

No mundo Sugar, o Sugar Daddy é um homem maduro, bem-sucedido e generoso, que busca uma relação leve, de experiências e cumplicidade. O mesmo ocorre para as Sugar Mommies, mulheres acima dos 40 anos que se relacionam com homens mais jovens, fornecendo um apoio financeiro estável.

Já a Sugar Baby é uma mulher (ou homem) jovem que valoriza relacionamentos com essas pessoas experientes e financeiramente estáveis, e que desfruta da boa vida fornecida pelo parceiro (a).

