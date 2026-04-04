No curso do Inquérito Policial Militar (IPM), foi solicitado pela Corregedoria-Geral, e concedido pelo Poder Judiciário, o decreto de prisão temporária de dois policiais militares envolvidos na ocorrência. - Reprodução

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Em desdobramento do crime registrado no último dia de março, a Corregedoria-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) anunciou recentemente a prisão dos dois agentes suspeitos pela morte de Wellington dos Santos Vieira, o "Bola".

Em um primeiro momento, como imagens de monitoramento de circuito interno que passaram a circular pelas redes sociais registraram o crime contra "Bola", a Polícia Militar já havia determinado o afastamento dos agentes envolvidos, sem divulgar até então a identidade dos policiais envolvidos.

Agora, o Poder Judiciário atendeu a solicitação feita através da Corregedoria-Geral no curso do Inquérito Polícia Militar (IPM), decretando agora a prisão temporária de dois policiais militares envolvidos na ocorrência.

Em informe sobre o andamento das investigações, a Corregedoria destaca que esses dois policiais militares serão encaminhados até o Presídio Militar Estadual, "onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário".

"A medida foi requerida após rigorosa análise técnico-jurídica dos elementos de prova colhidos, fundamentando-se na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a integridade e a lisura das investigações em curso", cita a nota encaminhada à imprensa em geral.

Entenda

Todo esse caso teve início após duas pessoas serem encontradas mortas dentro da própria casa. Nessa ocasião a própria filha do casal, de 26 anos, foi presa sob a suspeita de que teria encomendado a morte dos pais: Maria Clair Luzni, de 46 anos, e Vilson Fernandes Cabral, de 50 anos.

Wellington, o "Bola", foi listado como um dos suspeitos de ter sido contratado para executar esse crime, junto de David Vareiro Machado, que por sua vez foi encontrado morto um dia após o achado dos corpos do casal.

Conforme repassado pela delegada Tatiana Zyngier, a morte de David estaria diretamente associada a um desacordo comercial entre ele e os mandantes do assassinato, mais especificamente "uma briga por valores em razão de um serviço prestado", o crime contra o casal.

Como consta descrito em boletim de ocorrência, os policiais relataram que Wellington teria atacado um dos agentes com uma faca, que por sua vez teriam efetuado disparos em resposta para preservarem a própria vida.

No entanto, através do vídeo nota-se que "Bola" aparece correndo antes de receber tiros nas costas, caindo imediatamente no chão em seguida. Confira:

Abaixo, você também confere na íntegra a nota encaminhada pela Corregedoria sobre a prisão dos agentes suspeitos da morte de "Bola".

"A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), por intermédio de sua Corregedoria-Geral, informa à sociedade o andamento das investigações sobre a atuação de policiais militares no município de Anastácio/MS, ocorrida em 31/03/2026.



No curso do Inquérito Policial Militar (IPM), foi solicitado pela Corregedoria-Geral, e concedido pelo Poder Judiciário, o decreto de prisão temporária de dois policiais militares envolvidos na ocorrência.



A medida foi requerida após rigorosa análise técnico-jurídica dos elementos de prova colhidos, fundamentando-se na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a integridade e a lisura das investigações em curso.



Os dois policiais militares serão encaminhados ao Presídio Militar Estadual, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.



A PMMS reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a responsabilização, assegurando que os fatos serão apurados com rigor, isenção e respeito às normas do Estado Democrático de Direito"

von Richthofen de MS

Em depoimento à Polícia Civil de Anastácio, Maria de Fátima Luzini, de 26 anos, confessou que foi a mandante do assassinato dos próprios pais: Maria Clair Luzni, de 46 anos, e Vilson Fernandes Cabral, de 50 anos.

Porém, afirmou aos agentes que o plano inicial era apenas dar um "susto" na mãe e no pai, sendo que toda essa situação teria saído do controle, resultando na execução a facadas dos dois, crime que aconteceu ainda na quinta-feira (26 de março), com os corpos localizados apenas após 48 horas.

Logo no dia seguinte, David Vareiro Machado foi encontrado morto, sendo esse um dos principais suspeitos de ter participado da execução do casal.

Investigação mais detalhada concluiu que Wendebrson Haly Matos da Silva, companheiro de Maria de Fátima, matou David depois de "desentendimentos comerciais".

Semelhante ao crime que assolou a família von Richthofen, quando Manfred e Marísia foram mortos a pauladas pelas mãos dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, se confirmadas as acusações contra Maria de Fátima e Wendebrson Haly, eles devem responder por homicídio qualificado e serem penalizados com reclusão de 12 a 30 anos, conforme o Código Penal.

**(Colaboraram Felipe Machado e Noysle Carvalho)

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