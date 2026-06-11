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Operação Leviatã 2

Polícia Civil deflagra operação contra avanço do Comando Vermelho em MS; dois suspeitos morrem

Dos quatro alvos da operação, três foram localizados em Rondonópolis, no Mato Grosso, e um em Coxim

Alison Silva

Alison Silva

11/06/2026 - 17h00
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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou nesta quinta-feira (10) a segunda fase da Operação Leviatã, voltada ao combate à expansão da organização criminosa Comando Vermelho no Estado.

Durante a ação, quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão foram cumpridos em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Dois investigados morreram após confronto com policiais em Rondonópolis (MT).

A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Especializada (DPE), por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), em conjunto com o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), através da Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (Decco).

Segundo a Polícia Civil, a investigação apura a atuação de integrantes da facção criminosa envolvidos em crimes graves praticados na região norte de Mato Grosso do Sul. Dos quatro alvos da operação, três foram localizados em Rondonópolis, no Mato Grosso, e um em Coxim.

Durante o cumprimento de um dos mandados em Rondonópolis, equipes do Garras localizaram um dos principais investigados em uma residência apontada como esconderijo da organização criminosa. Conforme a polícia, dois suspeitos reagiram à abordagem utilizando armas de fogo e passaram a representar risco aos agentes que participavam da operação.

Diante da situação, houve intervenção policial para conter a agressão. Os dois homens foram socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

No imóvel, os policiais apreenderam armas de fogo supostamente utilizadas pelos investigados, além de uma quantidade de droga com características semelhantes à maconha. Todo o material foi recolhido para perícia e demais procedimentos de polícia judiciária.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Leviatã 2 integra uma série de ações permanentes de enfrentamento às organizações criminosas e ao tráfico de drogas no Estado. O objetivo é desarticular a estrutura da facção, identificar novos integrantes e impedir o avanço de suas atividades em Mato Grosso do Sul.

As investigações continuam para localizar outros envolvidos. 

Vandalismo

Campo Grande registra 113 ataques a semáforos e perde 3 km de cabos em 2026

Furtos, vandalismo e até ataques de aves comprometem a sinalização viária e obrigam prefeitura a redirecionar recursos para manutenção emergencial

11/06/2026 16h47

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Foto: Divulgação

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A segurança e a fluidez do trânsito de Campo Grande vêm sendo impactadas por uma sequência de furtos e atos de vandalismo contra a rede semafórica da Capital.

Somente nos primeiros meses de 2026, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) contabilizou 113 ocorrências envolvendo furtos, tentativas de furto e depredação de equipamentos responsáveis pelo controle do tráfego em diferentes regiões da cidade.

O balanço do órgão aponta que os casos já resultaram na elaboração de 93 boletins de ocorrência e acenderam o alerta sobre os prejuízos causados à mobilidade urbana, à segurança viária e aos cofres públicos.

Entre os danos mais significativos está o furto de aproximadamente 3 mil metros de cabos elétricos utilizados na alimentação dos semáforos. Além disso, criminosos levaram 12 controladores semafóricos, equipamentos considerados essenciais para o funcionamento e a sincronização dos cruzamentos.

A retirada desses dispositivos provoca a interrupção total da sinalização em diversos pontos da cidade, aumentando os riscos de acidentes e exigindo resposta imediata das equipes técnicas da Agetran.

Equipamentos apagados elevam riscos no trânsito

Quando um semáforo deixa de funcionar, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres passam a depender exclusivamente das regras gerais de circulação para atravessar os cruzamentos, situação que pode gerar conflitos e aumentar a possibilidade de colisões.

Segundo Ciro Ferreira, diretor-presidente da Agetran, que conversou com a equipe de reportagem do Correio do Estado, a recuperação dos equipamentos danificados exige o deslocamento de equipes especializadas, a reposição de materiais e, em alguns casos, a reconstrução completa da estrutura comprometida.

"Quando um componente semafórico é furtado, o prejuízo vai muito além do equipamento. A população perde uma ferramenta fundamental para a organização e a segurança do trânsito, especialmente em cruzamentos de grande movimento. Essas ocorrências colocam em risco a vida de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, exigindo dos condutores atenção redobrada ao cruzar a via. Além dos impactos na mobilidade urbana, esses atos demandam a mobilização de equipes técnicas e de recursos públicos que poderiam ser destinados a melhorias no sistema viário. A AGETRAN permanece à disposição para atuar da forma mais ágil possível no restabelecimento dos equipamentos afetados, mas reforça a importância do apoio da sociedade no combate a esse tipo de crime", disse Ciro Ferreira.

Problema vai além da ação criminosa

Embora os furtos representem a maior parte das ocorrências, a Agetran também enfrenta outros desafios relacionados à manutenção da rede semafórica.

Neste ano, foram registradas 15 ocorrências envolvendo ataques de periquitos aos equipamentos. As aves costumam danificar componentes e fiações instaladas nos semáforos, provocando falhas operacionais que exigem reparos técnicos.

Outro problema recorrente são as colisões de veículos contra postes e estruturas de sustentação. Esses acidentes frequentemente comprometem o funcionamento da sinalização e obrigam a realização de intervenções emergenciais para restabelecer a operação dos cruzamentos.

Recursos deixam de ser investidos em melhorias

De acordo com a Agetran, os impactos financeiros dos furtos e atos de vandalismo vão além da simples reposição de peças.

Recursos que poderiam ser destinados à modernização da sinalização, ampliação da infraestrutura viária e projetos de mobilidade urbana acabam sendo direcionados para a recuperação de equipamentos danificados.

A situação gera um efeito em cadeia, retardando investimentos planejados para melhorar a circulação de veículos e a segurança dos usuários das vias públicas.

Monitoramento e manutenção diária

Para reduzir os impactos causados pelas ocorrências, a agência mantém equipes atuando diariamente no monitoramento e na manutenção dos semáforos espalhados pela Capital.

Sempre que uma falha é identificada, técnicos são mobilizados para realizar os reparos necessários e restabelecer a sinalização no menor tempo possível, minimizando os transtornos para a população.

 População pode ajudar

A Agetran orienta que qualquer irregularidade observada nos semáforos seja comunicada imediatamente à Central 156. O registro permite o acionamento rápido das equipes responsáveis e contribui para aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

A participação da população também é considerada fundamental para auxiliar na identificação de atos de vandalismo e furtos que comprometem o funcionamento da rede semafórica da cidade.

Luto

Literatura de MS perde Guimarães Rocha, autor de mais de 20 livros

Fundador da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul, escritor e poeta dedicou décadas ao incentivo da leitura e ao fortalecimento da literatura sul-mato-grossense

11/06/2026 16h12

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Foto: Divulgação

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A literatura sul-mato-grossense está de luto com a morte de Guimarães Rocha, escritor, poeta, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) e fundador da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS). Ele morreu na madrugada desta quinta-feira (11), aos 69 anos, em Campo Grande.

Guimarães estava internado havia alguns dias em um hospital particular da Capital e enfrentava uma amiloidose, doença rara caracterizada pelo acúmulo de proteínas anormais em órgãos e tecidos do corpo, comprometendo seu funcionamento.

Reconhecido como uma das vozes mais atuantes da produção literária regional, construiu uma trajetória marcada pela defesa da cultura, pelo incentivo à leitura e pela valorização da poesia como instrumento de transformação social.

Nascido em Quixeramobim, no Ceará, em 3 de julho de 1956, Antônio Alves Guimarães, conhecido nacionalmente pelo pseudônimo literário Guimarães Rocha, construiu grande parte de sua história em Mato Grosso do Sul.

Após viver em diferentes cidades do antigo Mato Grosso, fixou residência em Campo Grande, onde consolidou sua carreira literária e se tornou referência para gerações de escritores e leitores.

Membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras desde 2002, ocupava a cadeira número 4 da instituição. Além da atuação acadêmica, destacou-se pela intensa participação em projetos culturais, saraus, encontros literários e iniciativas voltadas à democratização do acesso à literatura.

Ao longo das últimas décadas, esteve presente em escolas, bibliotecas, universidades e eventos culturais, sempre defendendo a importância da leitura e da produção artística. Sua obra transitou entre a poesia, a crônica e a reflexão social, abordando temas como o amor, a existência humana, a fé, o cotidiano e as transformações da sociedade.

Além da literatura, Guimarães Rocha também teve destacada atuação na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, alcançando o posto de tenente-coronel da reserva.

A experiência profissional e o contato com diferentes realidades sociais influenciaram parte de sua produção intelectual, frequentemente marcada por reflexões sobre a condição humana e a vida em comunidade.

Ao longo da carreira, publicou mais de 20 livros. Em 2001, lançou a Coleção Recorde Guimarães Rocha, composta por 15 obras. Também desenvolveu projetos que uniam literatura e música, como o CD Encanto e, mais recentemente, o EP Nosso Amor, lançado em 2021 em parceria com o Trio Malaquias.

O trabalho transformou seis de seus poemas em composições inspiradas nos ritmos do forró e do baião.

Entre suas contribuições mais relevantes para a cultura sul-mato-grossense está o trabalho permanente de incentivo à produção literária regional.

Guimarães participou da fundação de entidades culturais, colaborou com coletâneas, promoveu eventos literários e apoiou projetos voltados à valorização dos autores locais.

Sua atuação extrapolou a publicação de livros e alcançou a construção de espaços de diálogo, formação e difusão cultural, ajudando a fortalecer o cenário literário de Mato Grosso do Sul.

A morte de Guimarães Rocha representa uma perda significativa para a cultura do Estado. Ao longo de décadas, o escritor contribuiu para consolidar a identidade literária sul-mato-grossense, levando sua poesia a diferentes públicos e influenciando novas gerações de autores.

Seu legado permanece vivo por meio de suas obras, dos projetos que ajudou a construir e da inspiração deixada para leitores, escritores e agentes culturais. Guimarães Rocha deixa a esposa, Rosa, e quatro filhos.

O velório terá início às 17h desta quinta-feira (11), no Cemitério Jardim das Palmeiras, localizado na Avenida Tamandaré, 6.934, em Campo Grande. O sepultamento está previsto para as 10h de sexta-feira (12).

 

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