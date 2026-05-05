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PRISÃO

Polícia Civil prende suspeitos que mataram homem no Inferninho, em Campo Grande

Praticantes de rapel encontraram o corpo de Guilherme Carlos Canozi com sinais de violência, no dia 22 de março

João Pedro Flores

05/05/2026 - 11h35
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A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu dois homens, suspeitos de participarem do homicídio de Guilherme Carlos Canozi (29), no dia 22 de março. Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado na cachoeira do Inferninho, em Campo Grande.

A investigação teve início logo após a notícia de que praticantes de rapel, que frequentavam o local, teriam encontrado o corpo de Guilherme Carlos com sinais de violência. No momento em que foi achado, o homem não portava documentos e utilizava uma tornozeleira eletrônica.

Após exame pericial necropapiloscópico, realizado pelo Instituto de Identificação, a vítima foi identificada e, com isso, os policias tiveram acesso ao histórico de seu monitoramento, por intermédio do qual as autoridades conseguiram estabelecer a dinâmica de seus últimos movimentos que levaram aos suspeitos, com idades de 22 e 44 anos.

Durante a investigação, os policiais identificaram o local onde a vítima havia sido mantida em cárcere na noite anterior ao crime e o veículo no qual foi levada até a cachoeira do Inferninho, onde foi morta com golpes de faca.

Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, além de outros dois de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

A investigação segue, a fim de apurar a participação de outros coautores.

Duas mortes no Inferninho

Além de Guilherme Carlos Canozi, uma mulher, de 51 anos, identificada como Giovana Castura Werner, foi encontrada nas proximidades da Cachoeira do Inferninho, no dia 22 de março, com um tiro na cabeça.

A partir disso a investigação conseguiu localizar o veículo da vítima abandonado no bairro Jardim Colúmbia nas proximidades da saída de Cuiabá.

O automóvel foi apreendido e submetido à perícia, sendo encontrado sangue, uma pá no porta-malas e um projétil de arma de fogo. O caso, que inicialmente estava sendo investigado pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), e depois passou a ser responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção às Pessoas (DHPP).

Embora, coincidentemente, os corpos de Guilherme e Giovana tenham sido encontrados na Cachoeira do Inferninho, em um intervalo curto de tempo, as autoridades afirmam que os casos, a princípio, não apresentam relação entre si, considerando as diferenças nos modos de execução.

 

Violência

Homem é preso após série de crimes e morte de jovem em MS

Homem de 27 anos foi localizado após série de crimes e acabou flagrado com arma de uso restrito durante abordagem em posto de combustíveis

05/05/2026 12h15

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Suspeito foi preso durante operação conjunta após dias de buscas e monitoramento em Três Lagoas

Suspeito foi preso durante operação conjunta após dias de buscas e monitoramento em Três Lagoas Divulgação

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Um homem de 27 anos foi preso na segunda-feira (4), em Três Lagoas, suspeito de envolvimento em um homicídio e duas tentativas de homicídio registrados nos últimos dias na cidade.

O caso foi acompanhado por equipes da Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), e da Polícia Militar, após crimes ocorridos entre os dias 30 de abril e 3 de maio.

De acordo com as apurações, os crimes ocorreram entre os dias 30 de abril e 3 de maio. A partir do cruzamento de informações com forças de segurança de municípios vizinhos, os policiais conseguiram chegar ao nome do suspeito e ao possível esconderijo dele, onde também haveria outros envolvidos.

Durante as diligências, um veículo com características semelhantes ao usado em um dos crimes foi visto deixando um imóvel. A partir daí, os policiais passaram a acompanhar o automóvel até conseguirem realizar a abordagem, já em um posto de combustíveis.

O motorista foi surpreendido ao descer do carro e estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros, considerada de uso restrito. Após a abordagem, equipes retornaram ao endereço de onde ele havia saído e encontraram mais armamento, incluindo um revólver calibre .38 e diversas munições.

Segundo a polícia, o homem é apontado como responsável pelo assassinato de uma jovem ocorrido no último domingo, na região da Circular da Lagoa. No mesmo episódio, outras duas pessoas também foram alvo de disparos e sobreviveram.

Além das acusações de homicídio e tentativa de homicídio, o suspeito também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de uso permitido.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O investigado também é alvo de outras apurações por possíveis envolvimentos em crimes semelhantes registrados recentemente no município.

As investigações continuam para identificar a participação de outros suspeitos e esclarecer a motivação dos ataques.

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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem ateia fogo na própria casa após pedido de medida protetiva

Segundo pedido de proteção aguardava aprovação da Justiça, após revogação do primeiro para que ela cuidasse da saúde do incendiário

05/05/2026 11h20

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Osvaldo Duarte/Dourados News

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Durante a noite desta segunda-feira (04), um homem de 64 anos foi preso após atear fogo em sua própria casa em tentativa de matar a esposa, no interior de Mato Grosso do Sul. Ele fugiu do local durante o incêndio e retornou depois, onde foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O caso aconteceu no município de Dourados a menos de 230 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações de jornais locais, a vítima de 62 anos, mantinha um relacionamento com o homem e anteriormente ela estava com medida protetiva contra ele ainda em fevereiro deste ano.

Posteriormente o homem teria tido problemas de saúde, e a vítima solicitou revogação da medida para prestar cuidados e apoio. No início de maio, ela realizou um novo pedido de proteção e aguardava a decisão da Justiça.

Segundo informações, durante a tarde de ontem o homem teria falado para o filho que cometeria "algo grandioso". Após chegar em casa, na rua José Ferreira Filho, por volta das 19h40, o suspeito jogou álcool pela casa nos móveis, espalhando principalmente na cama e sofá, e ateou fogo.

Conforme registros parte da casa foi destruída e o homem fugiu após o crime. A Polícia Militar foi acionada, mas não chegou a tempo de localizar o incendiário.

A vítima foi acompanhada pela equipe policial até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para dar depoimento. Durante o atendimento, a PM recebeu a denúncia de que o homem teria retornado ao imóvel queimado.

No local, os agentes localizaram o homem escondido debaixo de uma mesa dentro da casa. Ele então foi detido e encaminhado à delegacia. O caso é tratado como incêndio criminoso.

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