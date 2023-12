Benefício social

Amanhã (9), as ações irão das 8h ao meio-dia nos Cras São Conrado, Noroeste e na Central do Cadastro Único

Os benefícios podem ser bloqueados e cancelados, caso não atualizem as informações no CadÚnico. Pref/CG

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS) está convocando as famílias unipessoais que moram nas regiões Lagoa, Prosa, Imbirussu e Central para regularizar as pendências cadastrais, junto ao Cadastro Único durante três ações que irão acontecer neste sábado (09).

Conforme o Governo Federal, as famílias unipessoais são aquelas compostas por apenas um membro, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), que tiveram cadastros incluídos ou atualizados de novembro de 2021 a outubro de 2022, com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo.

A gerente do Cadastro Único, Viviane Brandão, explicou que os técnicos que atuam no Cadastro Único das unidades que participarão das ações estão entrando em contato com as famílias via telefone, mensagens de texto e cartas solicitando o comparecimento em um dos Cras que estarão realizando a ação no sábado.

“Os técnicos estão intensificando a busca ativa visando o comparecimento das pessoas na ação, seguindo o calendário estabelecido para cada região de Campo Grande de acordo com o seu território de abrangência”, afirmou a gerente local.

Neste sábado as ações irão das 8 horas até o meio-dia nos Cras São Conrado, Noroeste e na Central do Cadastro Único.

É necessário levar um documento original com foto e comprovante de residência em nome do responsável familiar, além de assinar um termo de responsabilidade específico se comprometendo com a veracidade das informações prestadas ao Cadastro Único, evitando assim que pessoas da mesma família recebam mais de um benefício.

As ações descentralizadas por região acontecem até o dia 16 de dezembro, com o objetivo de regularizar as famílias unipessoais pendentes de atualização. De acordo com dados de outubro de 2023, a equipe do Cadastro Único constatou que 16.894 famílias ainda permanecem com a situação pendente.

No início do ano existiam 27.754 famílias pendentes de regularização, mas com as ações realizadas, foram atendidas pouco mais de dez mil famílias, por isso é fundamental que as restantes atendam o chamado, de acordo com Vivian Brandão.

Estas famílias estão organizadas em grupos, conforme data de entrada no CadÚnico, porém todas elas terão os benefícios bloqueados e posteriormente cancelados, caso não atualizem as informações no CadÚnico com urgência.

Confira os locais de atendimento no sábado:

CRAS SÃO CONRADO (REGIÃO LAGOA)

R. Livino Godói, 777 – Jardim São Conrado

CRAS NOROESTE (REGIÃO PROSA)

R. Barbacena s/n – Jardim Noroeste

CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO (regiões Central e Imbirussu)

Rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí

