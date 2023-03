Polícia investiga morte de menino de 12 anos que teria atirado acidentalmente contra o próprio corpo

BR-163

Imagens mostram veículo transitando pelo acostamento bem antes do acidente; vítimas de 44, 39 e 5 anos morreram no local

Na madrugada deste domingo (26), pai (44), mãe (39) e filha (5) morreram após um grave acidente na BR-163. O veículo em que a família estava, um Chevrolet Prisma, colidiu de frente com um caminhão Volvo FH 500.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a hipótese mais provável é de que a condutora do Prisma teria dormido ao volante.

"Imagens Obtidas pela PRF (que não serão divulgadas) mostram que a condutora já vinha no acostamento bem antes do acidente", informou, em nota.

A Polícia explica que o caminhão sinalizou ao veículo, piscando luz alta, mas ao perceber que não havia reação da condutora, ocupou a mão contrária, no sentido em que o Prisma deveria estar.

"O veículo Prisma, aparentemente com susto da condutora, retorna pra sua mão de direção onde deveria estar e colide com caminhão", acrescenta.

Caso os fatos sejam confirmados, a PRF considera o erro principal do acidente da condutora, que estava na contramão de direção, e um segundo erro do motorista do caminhão, que tentou colaborar mudando de faixa, mas deveria ter se mantido na sua mão e realizado uma frenagem de emergência.

"A exemplo do que ocorreu no acidente das 4 jovens, ocupar a faixa contrária na hora da emergência não ajuda a evitar o acidente. Pelo contrário, diminui a chance de evitá-lo", conclui.

Durante uma emergência, a PRF recomenda que se mantenha a frenagem na mão de direção ou acostamento que cada veículo já vinha ocupando em sua direção anteriormente.

O condutor do caminhão apresentou apenas lesões leves, e passa bem.

O acidente aconteceu em Sonora, no quilômetro 835 da BR-163. Equipes de resgate da CCR MSVia e equipes da Polícia Rodoviária Federal de Coxim estiveram no local.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo da família é de Sonora, e a Volvo de Itajaí, município em Santa Catarina.