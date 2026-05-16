Polícia investiga morte por atropelamento na BR-376

IMUNIZAÇÃO

Estrutura montada no centro de Campo Grande disponibiliza mil doses contra Influenza para toda a população na modalidade drive-thru e a pé até a próxima quinta-feira

O plantão de vacinação contra Influenza na modalidade drive-thru iniciou neste sábado (16) na Capital. Promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), o atendimento segue até as 19h e continuará até a próxima quinta-feira (21).

A estratégia de vacinação acontece no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de Julho, com entrada no drive-thru pela Rua 26 de Agosto. A vacinação está disponível para toda a população sul-mato-grossense desde ontem e por isso a estratégia iniciou já neste sábado.

Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, estão previstas a aplicação de mil doses para hoje e com expectativa de atingir 10 mil pessoas vacinadas durante toda a ação. "O planejamento é atender a média de 800 a 1.200 doses no final de semana, e durante a semana manter essa faixa também de 700 doses".

Estrutura foi montada no Quartel do Corpo de Bombeiros no centro de Campo Grande - Foto: Noysle Carvalho

No local é possível receber a imunização por meio do drive-thru, sem precisar descer do veículo, como também ocorre o atendimento para aqueles que chegam a pé. Moraes reforça que a imunização está disponível para todos, mas que é importante que a população prioritária como idosos, crianças e gestantes não deixem de se vacinar e continuem comparecendo.

"A gente tá com um fluxo maior de idosos, mas fica o convite: a mãe que estiver passando com uma criança, que ainda não recebeu a sua vacina, compareça aqui, é rapidinho, pode ser pelo drive de carro, como também a pé, aqui a gente não vai deixar ninguém para trás".

Com a abertura para toda a população, os responsáveis por crianças estão comparecendo ao posto do CBMMS para receber a vacina e também aplicar a dose nos pequenos. Esse é o caso de Jaíne, mãe de uma bebê de nove meses.

Ao Correio do Estado, Jaíne contou que ela e o marido se vacinam anualmente, e dessa vez trouxeram a filha de nove meses, para tomar pela primeira vez a dose da vacina.

O vigilante de segurança, Isidoro Gomes relatou que não tomou a dose no ano passado, mas que neste ano conseguiu vir se vacinar e ressaltou a importância da imunização para prevenir as complicações que a Influenza pode causar. "É melhor prevenir do que remediar, né? Não queremos passar por isso, nem por doença nenhuma".

A modalidade de vacinação facilitou para a população como estratégia de ao sair de casa aproveitar e passar no drive-thru para receber a dose.

Linete, de 61 anos não teve tempo de tomar antes e relata que o dia e localização na região central influenciou na decisão. Ela e o marido saíram de casa para levar a sogra Creonice, de 87 anos, no médico e aproveitou a oportunidade.

"Antes faltou tempo, e é mais fácil no sábado, aqui é mais perto. Nós fomos levar ela [Creonice] no médico e aproveitamos passar aqui".

Segundo Frederico Moraes estão envolvidos na ação uma equipe de 20 agentes de saúde responsáveis por coletar os dados e aplicar a dose.

O tempo na fila dos carros é em média de 15 a 20 minutos, e durante a espera os agentes de saúde recolhem os dados necessários para vacinação, para a pessoa receber a dose depois sem precisar descer do veículo. Para os que vem a pé, há agentes de saúde realizando o cadastro e com a aplicação da dose logo ao lado.

Equipes do Corpo de Bombeiro Militar também participam da ação e estão gerenciando a entrada dos carros pela Rua 26 de Agosto, assim como a saída pela Rua 14 de Julho.

>> Serviço

Drive-thru de imunização contra Influenza

Público: Toda a população a partir de 6 meses de idade;

Hoje (16) e amanhã (17): 07h às 19h;

Segunda (18) a quinta-feira (21): 17h30 às 21h;

Local: Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, Rua 26 de Agosto, Centro.

Assine o Correio do Estado