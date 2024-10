Polícia localiza motorista envolvido em acidente que deixou quatro feridos

MANUTENÇÃO

Na semana passada, postes da rede de energia caíram e povoado do Passo do Lontra ficou mais de 24 horas sem abastecimento

Na quinta e sexta-feira (17 e 18) da semana passada, hotéis, pesqueiros e moradores do povoado Passo do Lontra, importante região turística do Pantanal, ficaram sem energia por mais de 24 horas em decorrência da queda de postes da rede de energia. Agora, fotos enviadas ao Corrreio do Estado podem ajudar a explicar as causas do incidente.

Imagens feitas em um trecho de oito quilômetros ao longo da Estrada Parque mostram uma série de postes da rede de energia tomados por vegetação. “Essas trepadeiras teriam de ser retiradas. Basta um ventinho qualquer e os postes caem”, afirma Rogério Iehle, autor das imagens e administrador de um hotel e um pesqueiro no Passo do Lontra.

Além de deixar a região turística sem energia, a queda dos postes também provocou um grande incêndio na quinta-feira, que somente foi controlado no dia seguinte, após intervenção dos bombeiros.

De acordo com Rogério, ao contrário do que afirmou a Energisa em nota, na quinta-feira, quando os postes caíram, nem mesmo choveu na região. Então, segundo ele, uma simples ventania foi a responsável pela queda dos postes.

Brigadistas combatem fogo que teve origem após a quede de postes da rede de energia na região do Passo do Lontra (Divulgação Governo de MS)

Se tivesse chovido, diz ele, as faíscas que se iniciaram a partir da fiação não teriam provocado um incêndio de grandes proporções. Na sexta-feira ocorreu chuva na região e ela ajudou os bombeiros a extinguirem o fogo.

“O que eles (Energisa) tem que resolver é isso aí. Os postes estão cobertos por mato. Pega fogo no Pantanal, sobe na cabeça destes postes, queima isolador, queima cruzeta e deixa a gente sem energia”, reclama Rogério.

Na semana passada, durante quatro dias seguidos houve queda de energia, no Passo do Lontra, povoado turístico às margens do Rio Miranda, no município de Corumbá.

A partir de agora, quando as chuvas com ventos são mais constantes, a tendência é de que a queda de postes vire rotina, caso não sejam removidas as trepadeiras, diz o pantaneiro.

As constantes quedas de energia estão sendo mais um agravante para a situação do turismo local, que já vinha sofrendo com o baixo nível do Rio Miranda e as constantes notícias sobre os incêndios no Pantanal.

Coração do turismo

No povoado existem hotéis de alto padrão que recebem principalmente turistas europeus e asiáticos. E, segundo Rogério, essas constantes faltas de energia acabam causando uma má impressão e propaganda negativa da região, onde recententemente o avistamento de onças virou um dos principais atrativos.

Estes hotéis está localizados a oito quilômetros da BR-262 e às margens da Estrada Parque. E é estrada sem asfalto a principal via de tráfego dos turistas que visitam a região em busca de pescaria ou para o contemplação da fauna e da flora pantaneiras.