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FURTO DE GADO

Polícia recupera R$ 301 mil em gado roubado e prende dois receptores

Dois suspeitos foram presos em flagrante e investigação segue para identificar mais envolvidos em cadeia criminosa

Noysle Carvalho

15/05/2026 - 10h45
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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro) realizou durante os últimos dias a Operação Protetor, que recuperou mais de 60 cabeças de gado roubado no interior do Estado e resultou na prisão em flagrante de dois envolvidos no furto.

De acordo com as informações, a Polícia Militar solicitou apoio da Deleagro para recuperação dos animais na região Centro-Sul. O furto aconteceu de uma propriedade rural localizada em Maracaju, cidade a aproximadamente 160 quilômetros de Campo Grande.

No primeiro momento da operação foram apreendidos 37 cabeças de gados furtadas dessa fazenda e um homem que estava em posse dos animais foi preso em flagrante. As investigações apontaram que essa quantidade de bois foi avaliada em R$ 301 mil.

Posteriormente, as equipes descobriram que o suspeito havia repassado mais 30 animais no dia 6 de maio, para uma segunda pessoa, residente em um lote no Assentamento Marcos Freire. 

Ao chegar no local, os agentes identificaram as 30 cabeças de gado, e assim como na primeira apreensão todos os animais apresentavam sinais evidentes de adulteração de marca, em que há sobreposição de marca com ferro em tentativa de esconder a outra já existente.

O indivíduo que recebeu o gado furtado e mantinha posse também foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia. De acordo com a investigação a negociação ocorreu por valor significativamente inferior ao de mercado, circunstância que reforçou os indícios de que houve furto do gado.

Na delegacia, o suspeito não quis se manifestar sobre o ocorrido. As investigações seguem em andamento para identifiar outros envolvidos em uma possível cadeia criminosa.

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ACIDENTE FATAL

Homem morre em colisão com carreta rodotrem carregada de soja na MS-276

Condutor de uma Saveiro teria invadido a pista contrária e motorista de carreta não conseguiu evitar a colisão frontal entre os veículos

15/05/2026 11h35

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Divulgação / PMR

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Um homem morreu na noite de ontem (14) após colisão com uma carreta rodotrem carregada de soja na MS-276. O acidente aconteceu próximo ao distrito Lagoa Bonita, no município de Deodápolis, na altura do km 52. O homem tinha 49 anos e morreu antes do socorro chegar ao local.

Foto: MS News

Conforme as informações da Polícia Militar Rodoviária e sites locais, a vítima Josimar Cavalcante de Matos era de Dourados, município a aproximadamente 240 quilômetros de Campo Grande. Ele estava conduzindo uma Saveiro em sentido a Lagoa Bonita para Dourados e invadiu a pista.

O veículo teve a frente destruída e Josimar ficou preso as ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, mas constatou que a vítima estava sem vida antes de realizar os procedimentos de socorro.

De acordo com o relato do motorista da carreta, de 39 anos, ele seguia na rodovia transportando a carga de soja com destino ao Paraná, e quando notou a invasão do outro veículo na pista que estava não conseguiu evitar a colisão.

Ele não teve ferimentos ou lesões aparentes e realizou todo o procedimento que os agentes pediram, sem a identificação de uso de alcóol.

A Polícia Científica de Fátima do Sul também esteve no local para realizar a retirada do corpo. O acidente ainda segue em investigação.

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BR-163

PRF apreende 8 toneladas de droga e 1,6 mil medicamentos emagrecedores

Ambas apreensões ocorreram na BR-163, em Coxim (MS) e Naviraí (MS)

15/05/2026 11h30

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Medicamentos emagrecedores apreendidos

Medicamentos emagrecedores apreendidos Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

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Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.641 medicamentos emagrecedores e 8.310 quilos de maconha e haxixe, nesta quinta-feira (14), na BR-163, em Coxim e Naviraí, respectivamente.

ENTORPECENTE – Dos 8.310 quilos de droga apreendidos em Naviraí (MS), 8.268 são de maconha e 41 de haxixe. A droga estava acondicionada em fardos em um caminhão.

De acordo com a PRF, policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram o motorista de um caminhão que demonstrou muito nervosismo.

Medicamentos emagrecedores apreendidosMaconha apreendida. Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

Em vistoria no compartimento de carga, foi encontrada grande quantidade de maconha. Em interrogatório, o condutor respondeu que carregou a droga em Amambai (MS), mas não sabia o destino do ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Naviraí (MS).

MEDICAMENTOS EMAGRECEDORES – Dos 1.641 remédios apreendidos em Coxim (MS), 1.598 são ampolas e 66 “canetinhas”. Além disso, 426 anabolizantes foram apreendidos.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram um Jeep/Commander, parado por policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE/MS).

O motorista e uma passageira do veículo foram presos e encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande (MS).

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