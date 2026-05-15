Polícia recupera R$ 301 mil em gado roubado e prende dois receptores

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro) realizou durante os últimos dias a Operação Protetor, que recuperou mais de 60 cabeças de gado roubado no interior do Estado e resultou na prisão em flagrante de dois envolvidos no furto.

De acordo com as informações, a Polícia Militar solicitou apoio da Deleagro para recuperação dos animais na região Centro-Sul. O furto aconteceu de uma propriedade rural localizada em Maracaju, cidade a aproximadamente 160 quilômetros de Campo Grande.

No primeiro momento da operação foram apreendidos 37 cabeças de gados furtadas dessa fazenda e um homem que estava em posse dos animais foi preso em flagrante. As investigações apontaram que essa quantidade de bois foi avaliada em R$ 301 mil.

Posteriormente, as equipes descobriram que o suspeito havia repassado mais 30 animais no dia 6 de maio, para uma segunda pessoa, residente em um lote no Assentamento Marcos Freire.

Ao chegar no local, os agentes identificaram as 30 cabeças de gado, e assim como na primeira apreensão todos os animais apresentavam sinais evidentes de adulteração de marca, em que há sobreposição de marca com ferro em tentativa de esconder a outra já existente.

O indivíduo que recebeu o gado furtado e mantinha posse também foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia. De acordo com a investigação a negociação ocorreu por valor significativamente inferior ao de mercado, circunstância que reforçou os indícios de que houve furto do gado.

Na delegacia, o suspeito não quis se manifestar sobre o ocorrido. As investigações seguem em andamento para identifiar outros envolvidos em uma possível cadeia criminosa.

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