Polícia

CAMPO GRANDE

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada

A vítima era usuário de drogas e teria feito uma fogueira para se aquecer do frio

Tamires Santana

Tamires Santana

13/08/2025 - 08h45
Na noite desta terça-feira (12), uma casa localizada no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande, foi completamente destruída por incêndio que terminou na morte de uma pessoa.

De acordo com as primeiras informações da polícia, o fogo teria começado após o homem que estava no local improvisar uma fogueira para se aquecer do frio. Depois de algum tempo, o fogo começou a se alastrar e ele não conseguiu sair.

Além disso, testemunhas relataram que a residência, localizada na Rua Paoco, estava abandonada há mais de cinco anos, e desde então, era usada como abrigo para usuários de drogas, mas há pelo menos 6 meses, os indivíduos "resolveram invadir de vez".

"São muitos frequentadores nesse local e eles colocam coisas para vender que eu acredito que sejam produtos de furto, porque já teve até moto parada aí", disse Izabel Alice, de 54 anos que é moradora da região e reclamou da falta de policiamento. 

"Não existe policiamento, mesmo que você ligue, mesmo que você peça, eles alegam que não tem viatura, ou que a viatura tá lá na esquina, mas aqui não vem, aqui não vem ninguém", afirmou a moradora.

Após a perícia, nenhum documento da vítima foi encontrado, e por isso, a identidade não foi revelada. Não foram encontrados sinais de violência, nem de ferimentos por arma de fogo ou faca.

O local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime - FOTO: Marcelo Victor

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a residência completamente tomada pelo fogo. Aproximadamente mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. O corpo da vítima foi localizado em um dos cômodos.

A Polícia Civil e a Polícia Militar registraram a ocorrência e investigam as circunstâncias do incêndio e a identidade dos envolvidos.

O local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime.

Coxim

Mãe tenta impedir filha de denunciar estupro cometido por padrasto e é presa

Autor também foi preso; A adolescente foi encaminhada para exame e procedimentos médicos

07/08/2025 18h30

Equipe policial foi até a casa onde a família vivia

Equipe policial foi até a casa onde a família vivia Foto: Policia Civil

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (7), em Coxim, município há 254 km da capital, após tentar impedir que a filha de 14 anos denunciasse o estupro cometido pelo padrasto, de 30 anos. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (6).

A denúncia foi feita de forma anônima ao Conselho Tutelar, que acionou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) durante o Dia D da Operação Shamar, voltada ao enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. 

A equipe policial foi até a casa da família, durante depoimento a adolescente confirmou o abuso e também relatou que havia ingerido bebida alcoólica, do tipo cachaça, fornecida pela própria mãe na mesma noite do crime, o que levou à tipificação do caso como estupro de vulnerável. A vítima foi encaminhada para exame pericial e atendimento médico.

O padrasto foi preso em flagrante. Após a prisão, a mãe da adolescente passou a coagir a filha e o denunciante anônimo, na tentativa de silenciar o caso. Com isso, ela também foi autuada em flagrante por coação no curso do processo.

A perícia esteve no local dos fatos para os levantamentos técnicos. O caso segue em investigação pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim.

Extorsão e sequestro

Jovem de Campo Grande é preso por ligação com sequestro ocorrido em SP

O crime aconteceu em 2023, além dele, mais três envolvidos foram presos na Capital paulista

07/08/2025 17h15

Garras prendeu envolvido nesta quinta-feira

Garras prendeu envolvido nesta quinta-feira Foto: Divulgação

Um jovem, de 26 anos, de Campo Grande foi preso, nesta quinta-feira (7), por envolvimento em um sequestro realizado em São Paulo (SP) em 2023. Além dele outros 3 envolvidos foram presos na capital paulista, sendo um deles sobrinho da vítima.

A operação foi deflagrada pela delegacia Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo (DAS) e contou com  o apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS). 

Coforme o delegado da unidade, Roberto Guimarães, o crime aconteceu no dia 16 de outubro de 2023 em São Paulo, na época,  o dinheiro de resgate da vítima foi transferido para conta bancária de um morador de Campo Grande.

"O jovem de Campo Grande recebeu um valor de R$ 10 mil na conta em 2023, não temos muitas informações de como descobriram a relação desse rapaz com o sequestradores, apenas recebemos o mandato de prisão e cumprimos", contou. 

Além desse rapaz, em São Paulo foram presos dois homens, sendo um sobrinho da vítima que seria o 'cabeça' do sequestro, e uma mulher. Todos ficarão presos temporariamente por 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias.  

Em depoimento, o jovem de Campo Grande negou envolvimento no crime, mas confirmou que conhece os três presos em São Paulo. O caso segue em investigação pela delegacia de SP. 

