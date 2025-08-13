Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na noite desta terça-feira (12), uma casa localizada no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande, foi completamente destruída por incêndio que terminou na morte de uma pessoa.

De acordo com as primeiras informações da polícia, o fogo teria começado após o homem que estava no local improvisar uma fogueira para se aquecer do frio. Depois de algum tempo, o fogo começou a se alastrar e ele não conseguiu sair.

Além disso, testemunhas relataram que a residência, localizada na Rua Paoco, estava abandonada há mais de cinco anos, e desde então, era usada como abrigo para usuários de drogas, mas há pelo menos 6 meses, os indivíduos "resolveram invadir de vez".

"São muitos frequentadores nesse local e eles colocam coisas para vender que eu acredito que sejam produtos de furto, porque já teve até moto parada aí", disse Izabel Alice, de 54 anos que é moradora da região e reclamou da falta de policiamento.

"Não existe policiamento, mesmo que você ligue, mesmo que você peça, eles alegam que não tem viatura, ou que a viatura tá lá na esquina, mas aqui não vem, aqui não vem ninguém", afirmou a moradora.

Após a perícia, nenhum documento da vítima foi encontrado, e por isso, a identidade não foi revelada. Não foram encontrados sinais de violência, nem de ferimentos por arma de fogo ou faca.

O local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime - FOTO: Marcelo Victor O local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime -: Marcelo Victor

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a residência completamente tomada pelo fogo. Aproximadamente mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. O corpo da vítima foi localizado em um dos cômodos.

A Polícia Civil e a Polícia Militar registraram a ocorrência e investigam as circunstâncias do incêndio e a identidade dos envolvidos.

O local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime.

Assine o Correio do Estado.