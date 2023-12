Operação Dakovo

O sul-mato-grossense era responsável por comercializar armas da Europa para América do Sul

Um campo-grandense de 39 anos, foi preso na tarde de ontem (5), pela Polícia Federal, apontado como responsável pela importação de pistolas, fuzis e munições de vários fabricantes europeus sediados na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia para a América do Sul. O nome do sul-mato-grossense não foi divulgado.



Conforme informações da Polícia Federal, as armas eram importadas da Europa para o Paraguai, onde eram raspadas e novamente vendidas a grupos de intermediários que atuavam na fronteira do Brasil com Paraguai, para serem revendidas às principais facções criminosas do Brasil.

Além da Polícia Federal, agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad/PY) e o Ministério Público do Paraguai, participaram na operação.



De acordo com informações da Senad, o campo-grandense na hierarquia da organização criminosa era responsável por vender as armas ilegais para as facções criminosas brasileiras. Com o sul-mato-grossense, foram encontrados transações bancárias, um pen-driver e relógios de marcas famosas.

Até o momento foram 13 pessoas presas, incluindo um general e um ex-funcionário da da Dimabel (Diretoria de Material de Guerra).

Conforme apurado pela reportagem do Correio do Estado, um dos presos nesta mega-operação é o General Arturo Javier González. Ele já foi presidente do Supremo Tribunal de Justiça Militar e se tornou comandante da Aeronáutica. Com Javier González, os policiais encontraram G.1.000 milhões.

Crédito: Divulgação/Força Aérea do Paraguai

Outro militar preso na Operação Dakovo é o coronel Santiago Bienvenido Fretes, ex-diretor do Registro Nacional de Armas da Dimabel.

Segundo informações na Senad, a operação que aconteceu na região do Alto do Paraná, foram apreendidas 611 armas longas e 1.212 armas curtas (pistolas), totalizando 1.823 armas de fogo, no valor aproximado de US$5.200.000.

Ainda durante as vistorias, foram encontrados 87.100 dólares em dinheiro, 96 mil dólares em cheques, relógios no valor de 250 mil dólares e canetas no valor de 50 mil dólares.



Senad e Polícia Federal em combate ao tráfico internacional de armas



Na tarde de ontem (05), foi deflagrada uma mega-operação entre Polícia Federal, Senad e Ministério Público do Paraguai que desvendou uma complexa e multimilionária engrenagem de tráfico ilícito de armas de fogo da Europa para a América do Sul.

Conforme as investigações uma empresa sediada em Assunção, no Paraguai, era responsável pela importação de milhares de pistolas, fuzis e munições de vários fabricantes europeus

De acordo com órgãos nacionais do Paraguai e do Brasil, estima-se que desde o início das investigações, a empresa paraguaia importou cerca de 43 mil armas para o Paraguai, movimentando em 3 anos cerca de R$1,2 bilhão de reais.

Neste período foram realizadas 67 apreensões que totalizam 659 armas apreendidas no Brasil. As apreensões foram realizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Ceará.

Além da Polícia Federal, tiveram parceria com o Ministério Público Federal e cooperação internacional com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad). A ação ainda contou com a FICTA (Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições), que é composta pela HSI (Homeland Security Investigations), SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) sob Supervisão do Serviço de Repressão ao Tráfico de Armas da PF.

O processo das prisões está em curso da 2º Vara Federal de Salvador (BA), a qual expediu 25 mandados de prisões preventivas, 6 ordens de prisão temporária e 54 mandados de busca e apreensão em três países, Brasil, Paraguai e Estados Unidos.

No território brasileiro, os mandados foram cumpridos no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Praia Grande (SP), São Bernardo do Campo (SP), Ponta Grossa (PR), Foz do Iguaçu (PR), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG).



Complemento

54 Mandados de Busca e Apreensão (MBA) expedidos:

17 MBA no Brasil

21 MBA no Paraguai

16 MBA não cumpridos por serem em locais conflagrados, com efeito colateral incontrolável



25 Mandados de Prisão Preventiva (MPP) expedidos:

8 MPP no Brasil 5 cumpridos

15 MPP no Paraguai 12 cumpridos

2 MPP nos EUA não cumpridos não houve tempo hábil para expedição dos mandados de prisão, de acordo com a lei daquele país

6 Mandados de Prisão Temporária (MPT) expedidos:

1 MPT no Brasil cumprido

5 MPT no Paraguai 1 cumprido

21 difusões vermelhas na Interpol

Bloqueio de Bens:

Determinação de bloqueio de 66 milhões em bens, direitos e valores no Brasil ainda sem informação de cumprimento

Pedido de cooperação jurídica internacional enviado ao Paraguai para bloqueio de bens, direitos e valores naquele país

Apreensões de hoje:

Grande quantidade de dólares (ainda não contabilizados)

Centenas de armas (fuzis e pistolas), na sede da empresa que enviava as mesmas ilegalmente ao Brasil

Observação:

Encontrado o local utilizado para fazer a raspagem das armas, a fim de dificultar o rastreamento das mesmas