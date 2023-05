Morre jovem baleada por ex-namorado em Campo Grande

Karolina da Silva Pereira, 22, que levou dois tiros do ex-namorado, domingo de madrugada, morreu na tarde desta terça-feira (2), informou a assessoria de imprensa da Santa Casa, onde ela estava internada desde a madrugada de domingo.

No início da tarde, a informação era a de que a vítima estava em estado gravíssimo e que "seguia em protocolo de confirmação da morte encefálica".

No ataque sofrido pela vítima, um amigo que a levava para a casa e que tentou defendê-la morreu baleado. E o ex, assassino confesso, entregou-se à polícia.

CASO

Karolina pôs fim ao relacionamento amoroso mantido há oito meses com Messias Cordeiro da Silva, 25, que não concordava com o fim do namoro.

Embora decidida a não mais namorar o rapaz, ele insistia em tentar vê-la e a incomodava com mensagens via whatsaap.

Karolina trabalhava numa empresa de aplicativo delivery e contou o caso a um colega, Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos de idade. Ela teria dito que estava com medo do ex, principalmente ao retornar para a casa, no Jardim Colibri.

Luan, por algumas vezes, segundo apurou a polícia seguia de motocicleta com Karolina até a casa dela, também motociclista.

No sábado de madrugada, os dois foram para a casa e, lá, foram surpreendidos por Messias, que os aguardava escondido perto de um árvore, numa parte escura da rua.

Assim que desceu de uma motocicleta, Karolina levou um tiro no pescoço. Luan tentou argumentar algo, mas logo levou um tiro no peito. Caiu e ali morreu. Karolina saiu correndo, mas Messias a seguiu e disparou mais um tiro, atingido a vítima na cabeça. Depois, fugiu.

Messias, outro motociclista, com a ajuda de familiares, foi para a caso do pai, um sítio situado aos arredores de Campo Grande. Policiais foram até o local, mas o rapaz escondeu-se numa região de mata.

Nesse tempo, Messias passou mensagens para a mãe de Karolina e diz a ela que influiu nas atitudes da filha, que teria "mentido, enganado e traído" ele.

Domingo à noite, Messias entregou-se e disse à polícia que atirou depois de ver a ex beijar o colega Luan.