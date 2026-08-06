Mulher é morta a facadas e MS tem 3º feminicídio em menos de uma semana - Reprodução / Rio Verde News

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Durante a madrugada desta quinta-feira (06), uma mulher foi morta a facadas em frente de casa, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, a 203 quilômetros de Campo Grande. O caso é o 22º feminicídio deste ano em Mato Grosso do Sul, sendo o terceiro no mês e a quarta morte por ódio contra a mulher em menos de uma semana.

Identificada como Nathalia Rodrigues Nogueira, de 26 anos, a vítima foi encontrada morta na calçada da Rua Joaquim Voltinha, no trecho entre a Avenida Dom Pedro II e Rua General Osório. O local era em frente a casa em que ela e o suspeito moravam ao fundo.

O ex-companheiro e assassino de Nathalia identificado como Jucimar Amaral Delmondes, de 55 anos, teria ligado para um familiar por volta das 3h informando que havia feito "uma cagada", mas desligou o telefone e não entrou mais em contato. Próximo às 3h40, os familiares da vítima foram avisados sobre sua morte.

Equipes da Polícia Militar e Civil estiveram no local para isolar o perímetro, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Cientifíca de Coxim. Apesar de ter sido acionado, o socorro chegou e encontrou a vítima sem vida.

Foram identificadas pela equipe de perícia pelo menos de 4 a 5 marcas de faca na região das costas da mulher, pouco abaixo da nuca.

Conforme informações apuradas inicialmente pelo site Rio Verde News, Nathalia e o suspeito teriam saído durante a noite e quando retornaram para casa uma discussão se iniciou.

O homem então acertou a vítima com golpes de facas pelas costas e fugiu do local com uma motocicleta. Até o momento não há mais informações de sua localização.

Nathalia Rodrigues Nogueira deixa dois filhos menores de idade - Foto: Reprodução

Segundo a apuração o suspeito tem histórico de violência registrado em 2019 e Nathalia também teria registrado ao menos um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica, mas retomou o relacionamento.

Dentro da casa estavam duas crianças durante o momento em que Nathália foi morta.

O caso é o 22º feminicídio de 2026, e segue sendo investigado pelas autoridades competentes.

FEMINICÍDIO

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial.

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima.

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado. O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades.

Denuncie!

LISTA TRÁGICA

Confira a lista de mulheres vítimas de feminicídio em 2026: