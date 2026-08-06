Mulher é morta a facadas e MS tem 3º feminicídio em menos de uma semana

Durante a madrugada desta quinta-feira (06), uma mulher foi morta a facadas em frente de casa, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, a 203 quilômetros de Campo Grande. O caso é o 22º feminicídio deste ano em Mato Grosso do Sul, sendo o terceiro no mês e a quarta morte por ódio contra a mulher em menos de uma semana.
Identificada como Nathalia Rodrigues Nogueira, de 26 anos, a vítima foi encontrada morta na calçada da Rua Joaquim Voltinha, no trecho entre a Avenida Dom Pedro II e Rua General Osório. O local era em frente a casa em que ela e o suspeito moravam ao fundo.
O ex-companheiro e assassino de Nathalia identificado como Jucimar Amaral Delmondes, de 55 anos, teria ligado para um familiar por volta das 3h informando que havia feito "uma cagada", mas desligou o telefone e não entrou mais em contato. Próximo às 3h40, os familiares da vítima foram avisados sobre sua morte.
Equipes da Polícia Militar e Civil estiveram no local para isolar o perímetro, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Cientifíca de Coxim. Apesar de ter sido acionado, o socorro chegou e encontrou a vítima sem vida.
Foram identificadas pela equipe de perícia pelo menos de 4 a 5 marcas de faca na região das costas da mulher, pouco abaixo da nuca.
Conforme informações apuradas inicialmente pelo site Rio Verde News, Nathalia e o suspeito teriam saído durante a noite e quando retornaram para casa uma discussão se iniciou.
O homem então acertou a vítima com golpes de facas pelas costas e fugiu do local com uma motocicleta. Até o momento não há mais informações de sua localização.
Segundo a apuração o suspeito tem histórico de violência registrado em 2019 e Nathalia também teria registrado ao menos um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica, mas retomou o relacionamento.
Dentro da casa estavam duas crianças durante o momento em que Nathália foi morta.
O caso é o 22º feminicídio de 2026, e segue sendo investigado pelas autoridades competentes.
FEMINICÍDIO
Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial.
Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima.
É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.
O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado. O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.
Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.
Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).
O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades.
Denuncie!
LISTA TRÁGICA
Confira a lista de mulheres vítimas de feminicídio em 2026:
- Josefa dos Santos - 16 de janeiro
- Rosana Candia Ohara - 24 de janeiro
- Nilza de Almeida Lima - 22 de fevereiro
- Beatriz Benevides da Silva - 25 de fevereiro
- Liliane de Souza Bonfim Duarte - 6 de março
- Leise Aparecida Cruz - 7 de março
- Ereni Benites - 8 de março
- Fátima Aparecida da Silva - 23 de março
- Marlene de Brito Rodrigues - 6 de abril
- Vera Lúcia da Silva - 13 de abril
- Zelita Rodrigues de Souza - 30 de abril
- Kelly Laura - 15 de maio
- Fabíola Marcotti - 18 de maio
- Maria do Carmo - 28 de junho
- Paula de Souza Conceição - 11 de julho
- Rosenilda de Oliveira Candelário - 17 de julho
- Terezinha Nantes - 27 de julho
- Ana Carolina Goés - 31 de julho
- Adrielle Encarnação - 31 de julho
- Rose Batista Cabreira - 2 de agosto
- Adriana Barrios - 5 de agosto
- Nathalia Rodrigues Nogueira - 06 de agosto