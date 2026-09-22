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Polícia

'PERFUME DE MULHER'

Operação desmantela mega esquema de descaminho de perfumes em MS

Perfumes árabes entravam clandestinamente no território brasileiro via Ponta Porã e eram transportados para outros estados brasileiros

NAIARA CAMARGO E JOÃO PEDRO FLORES

NAIARA CAMARGO E JOÃO PEDRO FLORES

22/09/2026 - 08h35
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Receita Federal do Brasil (RFB), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) cumpriram 16 mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (22), durante a Operação Perfume de Mulher, nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pernambuco.

A Justiça ainda autorizou a apreensão de até R$ 100 milhões em bens vinculados aos investigados, inclusive criptoativos.

A operação visa desmantelar uma organização criminosa que importa clandestinamente e distribui perfumes estrangeiros para várias regiões do Brasil.

A quadrilha é investigada pelos crimes de descaminho, evasão de divisas e lavagem de capitais. Também foram identificados indícios de lavagem de dinheiro por intermédio de empresas de fachada, utilização de interpostas pessoas, ocultação patrimonial e movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados.

Malote apreendido. Foto: João Pedro Flores

Em MS, alguns dos mandados foram cumpridos em Campo Grande, em uma residência localizada na rua Antônio Maria Coelho, número 4803, bairro Santa Fé.

No local, agentes levaram dois carros (Fiat Fastback e Toyota Corolla Cross) que estavam estacionados na garagem e apreenderam um malote com itens que não foram divulgados.

No Brasil, participaram da operação 50 auditores-fiscais e analistas tributários da RFB, 50 integrantes do MPF e 30 servidores do MPMS.

Entre 2024 e 2026, mais de 20 apreensões vinculadas ao esquema foram registradas: em um dos casos, em outubro de 2025, R$ 10 milhões em perfumes foram apreendidos pelas autoridades - fato que deu início as investigações.

Conforme apurado pela reportagem, perfumes árabes entravam clandestinamente no território brasileiro via região de fronteira Pedro Juan Caballero (Paraguai)/Ponta Porã (Brasil) e seguiam para um depósito em Campo Grande (MS).

Em seguida, eram enviados para outros centros de distribuição localizados nos estados de São Paulo e Pernambuco. A partir dessas sedes, as mercadorias eram distribuídas para vários estados.

A quadrilha utilizava “notas ficais frias”, declarações de conteúdo falsas e pessoas jurídicas para dar legalidade às operações comerciais.

As vendas eram realizadas principalmente por meio de redes sociais, marketplaces e plataformas de comércio eletrônico, com participação de influencers para impulsionar a divulgação.

Em um de seus sites, o grupo se intitulava “a maior referência em perfumaria árabe do Brasil”.

“O mercado ilegal de perfumes importados causa prejuízos significativos à arrecadação tributária, à livre concorrência e à economia formal. Estudos e levantamentos recentes apontam que os perfumes estrangeiros figuram entre os produtos descaminhados mais comercializados no Brasil, ao lado de outros bens de elevado valor agregado e grande demanda no mercado consumidor. As investigações identificaram a suposta existência de uma estrutura organizada dedicada à introdução clandestina de perfumes provenientes do Paraguai, com posterior distribuição para consumidores em diversas regiões do país”, informou a RFB por meio de nota enviada à imprensa.

Parque do lageado

Menino de 17 anos assassinado a tiros é a 396ª vítima de homicídio em 2026

Ele foi atingido com quatro tiros na região da face e faleceu na hora

15/09/2026 09h00

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Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol), onde o caso foi registrado

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol), onde o caso foi registrado Paulo Ribas

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Menino, de 17 anos, que não teve o nome divulgado, foi assassinado a tiros, na noite desta segunda-feira (14), em uma conveniência localizada na rua Anselmo Selingard, Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele foi atingido com quatro tiros na região da face e faleceu na hora.

Conforme apurado pela reportagem, o menino estava no bar acompanhado de outras pessoas, quando um homem chegou de carro atirando e fugiu logo em seguida.

A princípio, horas antes, a vítima teria se envolvido em uma discussão com outras pessoas nas proximidades do local. Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas ele faleceu antes mesmo da chegada do socorro.

Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. O Batalhão de Choque (BPMChoque) também deu apoio a ocorrência. Em seguida, a funerária retirou o corpo.

Após o homicídio, houve intensa aglomeração de populares no local. Autoridades competentes vão apurar as causas do assassinato e as circunstâncias da ocorrência.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 396 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 15 de setembro de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

  • 354 são homens
  • 34 mulheres
  • 8 não tiveram o sexo divulgado
  • 135 são jovens
  • 203 são adultos
  • 28 são idosos
  • 18 são adolescentes
  • 6 são crianças
  • 6 não tiveram a idade divulgada
  • 108 ocorreram em Campo Grande
  • 288 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (29), fevereiro (19), março (35), abril (23), maio (38), junho (37), julho (46), agosto (41) e setembro (20).

 

tragédia

Mulher que matou marido perdeu a irmã para o feminicídio há um mês

Nathaly afirma que agiu em legítima defesa pois "não queria ter o mesmo destino da irmã"

09/09/2026 10h15

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Movimentação de viaturas para socorrer Nathalia Rodrigues, em 6 de agosto

Movimentação de viaturas para socorrer Nathalia Rodrigues, em 6 de agosto Foto: Rio Verde News

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Nathaly Nogueira Rodrigues, de 24 anos - que matou o marido Erismar Plácido Ferreira, de 34 anos - é irmã de Nathalia Rodrigues Nogueira, de 26 anos, morta em 6 de agosto de 2026 pelo namorado Jucimar Amaral Delmondes, de 55 anos.

A mulher matou o esposo com uma facada no peito em um bar localizado em Rio Verde (MS), horas após ser agredida e registrar boletim de violência doméstica contra ele.

Ela afirmou que agiu em legítima defesa pois “não queria ter o mesmo destino da irmã”.

FEMINICÍDIO DA IRMÃ

Nathalia Rodrigues Nogueira, de 26 anos, foi morta pelo namorado Jucimar Amaral Delmondes, de 55 anos, em 6 de agosto de 2026, na frente da casa em que moravam, localizada na rua Joaquim Voltinha, bairro Santa Inês, em Rio Verde (MS).

Ela deixa dois filhos. Nathália foi esfaqueada com quatro golpes na região das costas, próximo a nuca.

Conforme apurado pela reportagem, na noite do crime, ambos saíram e, quando retornaram para casa, começaram a discutir.

Em seguida, ele desferiu golpes de faca contra ela na calçada de casa e fugiu do local em uma motocicleta. Os dois filhos estavam dentro da residência, que fica nos fundos do terreno.

Jucimar ligou para um familiar dizendo que havia feito “uma cagada”, mas desligou o telefone logo em seguida. Minutos depois, familiares da vítima foram avisados sobre a morte.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas, ela faleceu antes mesmo da chegada do socorro.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher vestígios do feminicídio, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

FEMINICÍDIO

De acordo com o Código Penal Brasileiro, o feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial. 

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima. 

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado. 

O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 26 mulheres foram mortas entre 1º de janeiro e 9 de setembro de 2026 em Mato Grosso do Sul. 

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

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