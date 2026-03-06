PF prende PM aposentado envolvido no tráfico de armas

Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, em combate ao tráfico internacional de armas de fogo, nesta sexta-feira (6), durante a Operação Dupla Face, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.
A ação mira um sargento da Polícia Militar aposentado, que possivelmente atuava como fornecedor de armamentos clandestinos, realizava viagens frequentes a fronteira e apresentava movimentação financeira incompatível com seus rendimentos declarados.
Ele teve o porte de arma suspenso e bens e valores sequestrados pelas autoridades. A ação contou com apoio da Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.
O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.
ESTATÍSTICA
Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 214 armas foram apreendidas, entre 1° de janeiro e 6 de março de 2026, em Mato Grosso do Sul.
Das 214 armas apreendidas,
- 154 foram apreendidas em janeiro
- 60 foram apreendidas em fevereiro
- 51 são revólveres
- 39 são pistola
- 1 é rifle
- 1 é arma de pressão
- 2 são carabinas
- 6 são espingardas
- 3 são fuzis
- 110 correspondem a "outras armas" - que estão adulteradas ou com a numeração raspada
A apreensão de armas pela polícia é fundamental para a segurança pública pelos seguintes motivos:
- Interrupção do ciclo de violência
- Preservação de Vidas e Redução da Violência
- Redução da letalidade
- Desarticulação do Crime Organizado
- Fortalecimento da inteligência e investigação
Geralmente, o destino de armas apreendidas é depósito judicial (permanência sob custódia do Estado) e destruição (armas são destruídas pelo Exército Brasileiro).