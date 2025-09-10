Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Operação Vaga Zero

Polícia Civil e MPMS combatem fraude e desvio milionário na saúde pública

Dois contratos, no valor de R$ 1,45 milhão cada, apontam sobrepreço, superfaturamento, fragilidade na execução e utilização de empresas de fachada

Naiara Camargo

Naiara Camargo

10/09/2025 - 09h05
Segunda fase da Operação Vaga Zero foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (10), em Selvíria, município localizado a 400 quilômetros de Campo Grande.

Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e Ministério Público do Estado de Mato Grosso Do Sul, por intermédio da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Três Lagoas, são os órgãos que executaram a operação.

Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e em residências de servidores públicos e particulares investigados.

Os crimes investigados são organização criminosa, peculato-desvio e contratação direta ilegal. Os alvos são médicos vinculados ao município e servidores que ocupavam cargos de direção e fiscalização na área de saúde, mas foram afastados em recente operação deflagrada pela Polícia Federal (PF).

Conforme apurado pela reportagem, havia irregularidades em contratos administrativos, firmados a partir de 2022, em prestação de serviços médicos de sobreaviso e transporte intermunicipal de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em situações de urgência e emergência.

De acordo com a Polícia Civil, dois contratos, no valor de R$ 1,45 milhão cada, apontam sobrepreço, superfaturamento, fragilidade na execução, vínculos ocultos entre gestores públicos-prestadores de serviço e utilização de empresas de fachada.

Há indícios de superfaturamento de valores e de pagamento por serviços não prestados de empresas que sequer existem, popularmente conhecidas como “empresas de fachada”.

Inclusive, um dos contratos foi firmado com uma empresa que nem sequer funciona de fato: no endereço informado como sede, há apenas uma construção em andamento, sem qualquer atividade empresarial compatível com o serviço contratado.

A operação integra um conjunto de medidas cautelares destinadas a estancar eventuais danos ao erário e assegurar a continuidade da apuração, que permanece sob sigilo para preservação das provas e da efetividade das diligências.

CAMPO GRANDE

Adolescente leva facada durante desentendimento em partida de futebol

A vítima, de 14 anos, foi socorrida consciente orientada

06/09/2025 12h00

Adolescente leva facada durante desentendimento em partida de futebol

Foto: Divulgação/PMMS

Na noite de sexta-feira (5), um adolescente de 14 anos foi socorrido ao levar uma facada após um desentendimento em uma partida de futebol no bairro José Abrão, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegarem ao local, os policiais encontraram o adolescente ferido dentro de um mercado. Conforme as informações, o jovem estava consciente e orientado e contou o que aconteceu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente relatou aos que defendeu um colega que estava jogando futebol, quando foi esfaqueado na costela por outro menor de idade. Em seguida, o menor foi embora do local.

Oos policiais realizaram rondas nas imediações, mas não encontraram o menor envolvido na agressão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o adolescente para a Unidade de Pronto Atendimento - (UPA), do bairro Leblon, acompanhado de sua mãe.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e é investigado pela polícia.

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Militar comemora 190 anos com ingresso de 914 novos policiais

PM chega a 190 anos de história com aproximadamente 5 mil militares espalhados nos municípios de MS

05/09/2025 12h39

Polícia Militar de MS surgiu em 1835, com os destemidos homens do mato e trilheiros que protegiam os viajantes e mantinham a ordem em terras de fronteira

Paulo Ribas/Correio do Estado

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) comemora 190 anos de história nesta sexta-feira (5).

Cerimônia alusiva de aniversário foi celebrada, às 9h desta sexta-feira, no Comando Geral da PMMS, localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, número 1203, Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Várias autoridades civis e militares participaram da cerimônia, incluindo o governador de MS, Eduardo Riedel (PP); secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; comandante geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes e deputado federal, Rodolfo Nogueira (PL-MS).

Durante a cerimônia, houve hasteamento da bandeira, apresentação e revista da tropa, canto do hino nacional, entrega de condecorações/medalhas de honra ao mérito, discursos, homenagens a autoridades civis e militares, marcha da tropa e desfile de entidades militares (soldados recém formados dos CPAs do interior do estado, BOPE, CHOQUE, PMA e esquadrão de cavalaria) e civis (Proerde, Bom de Bola, projeto Florestinha e Escola Cívico Militar Maria Correa Dias).

História

A Polícia Militar de MS surgiu em 1835, com os destemidos homens do mato e trilheiros que protegiam os viajantes e mantinham a ordem em terras de fronteira. Essa data foi um marco histórico, em respeito a tradição e a herança daqueles primeiros guardiões.

Em 1977, houve a divisão do Estado e a criação de Mato Grosso do Sul. Com isso, neste ano, mas eu oficialmente a PMMS. Em 1982, houve o ingresso da primeira turma de mulheres à corporação.

Em 1985, houve a formação das primeiras oficiais femininas, época em que as mulheres começaram a ganhar espaço no meio militar. Em 1992, houve a criação da Tropa Ostensiva de Repressão Armada (TORA), embrião das tropas especializadas que hoje são BOPE e CHOQUE.

Em 2020, a primeira mulher ocupou a patente militar máxima: coronel Neidy, atualmente subcomandante da PMMS. Ao todo, a corporação teve 22 comandantes ao longo de 190 anos de história. 

O governador de MS, Eduardo Riedel, parabenizou a corporação pelos seus 190 anos de história e ressaltou o ingresso de quase 1.000 militares na corporação em um ano.

"Mato Grosso do Sul vive este momento muito em função da segurança pública que nós temos no nosso Estado. Nós temos muito orgulho de apresentar a nossa segurança pública. O que depender de mim nós vamos continuar avançando para sermos uma das melhores polícias militares do Brasil.

De ano passado para cá, são 914 novos integrantes na Polícia Militar de MS. É um orgulho que a gente tenha um Estado em ordem, um Estado seguro e por isso que vocês são, de maneira permanente, capacitados, qualificados, forjados no exercício da profissão, para que vocês possam contribuir com a sociedade", disse Riedel, em seu discurso.

Atualmente, a PMMS conta com 5.929 militares da ativa e 5.061 da reserva. A corporação atua no policiamento ostensivo e preventivo, além de operações contra crimes transfronteiriços, aproveitando sua expertise em áreas urbanas, rurais e pantaneiras.

Em abril de 2025, a PMMS recebeu 42 motocicletas e 89 fuzis destinados a unidades de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, com investimento de R$ 4,4 milhões para reforçar o policiamento ostensivo.

